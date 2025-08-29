9 yaşındaki çocuk yorgun mermiden hayatını kaybetti: Katili 3 buçuk aydır bulunamadı

Yayınlanma:
Damda kitap okurken vücuduna isabet alan 9 yaşındaki çocuk yorgun mermiden hayatını kaybetti. Küçük çocuğu havaya ateş açarak hayattan koparan katili 3 buçuk aydır bulunamadı.

Evinin damında kitap okurken bedenine isabet eden yorgun mermi ile yaralanan 9 yaşındaki Mehmet Yeşilay, 3 buçuk aydır yaşam mücadelesi veriyordu.

Mehmet Yeşilay'dan acı haber geldi.

9 YAŞINDAKİ ÇOCUK YORGUN MERMİDEN HAYATINI KAYBETTİ

11 Mayıs’ta Şanlıurfa'nın Hayati Harrani Mahallesi’nde meydana gelen olayda evinin damında kitap okuyan Mehmet Yeşilay’a nereden ateşlendiği belirlenemeyen mermi isabet etti. Yere yığılan çocuk, ailesi tarafından hastaneye kaldırıldı.

Yapılan muayenede Yeşilay’ın yorgun mermiyle yaralandığı tespit edildi.

KATİLİ 3 BUÇUK AYDIR BULUNAMADI

Eyyübiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Mehmet Yeşilay, 3,5 ay sonra yaşam mücadelesini kaybetti. Cenazesi yakınlarına teslim edilen Yeşilay, gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Öte yandan, çocuğun ölümüne neden olan mermiyi ateşleyen kişinin bulunması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

