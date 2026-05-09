İZSU duyurdu: 5 ilçede bugün sabaha su kesintisiyle başladı

İzmir'in Foça, Konak, Seferihisar ve Urla ilçelerinde ana boru arızaları ve altyapı çalışmaları nedeniyle bugün sabah saatlerinde su kesintisi yaşandı. En uzun kesinti, Konak'ın Mithatpaşa ve çevre mahallelerinde saat 05.40'ta başlayıp 4 saat sürdü. Karabağlar'da ise branşman yenileme çalışmaları 22 gün boyunca devam ediyor.

9 MAYIS 2026 İZMİR SU KESİNTİLERİ

9 Mayıs 2026 Cumartesi günü İzmir'in 5 ilçesindesabah saatlerinde su kesintisi gerçekleşecek. İşte bugün İzmir'de su kesintisi yaşayacak ilçeler…

9 MAYIS 2026 İZMİR FOÇA SU KESİNTİSİ

Foça

  • Tarih: 9 Mayıs 2026 Cumartesi
  • Saat: 09:22 - 11:00 │ Süre: 1 saat 38 dakika
  • Konum: Yenibağarası
  • Sebep: Ana boru arızası

9 MAYIS 2026 İZMİR KARABAĞLAR SU KESİNTİSİ

Karabağlar

  • Tarih: 16 Nisan 2026 Perşembe
  • Saat: 13:00 - 16:00 │ Süre: 3 saat
  • Konum: Arap Hasan civarı muhtelif cadde ve sokaklar (pazar günleri hariç, 22 gün boyunca)
  • Sebep: Arızalı branşmanların yenilenmesi amacıyla içme suyu altyapı çalışmaları

9 MAYIS 2026 İZMİR KONAK SU KESİNTİSİ

Konak

  • Tarih: 9 Mayıs 2026 Cumartesi
  • Saat: 08:03 - 10:03 │ Süre: 2 saat
  • Konum: AnadoluHuzurTrakyaZeybek - Tunalıgil Cd No:52
  • Sebep: Ana boru arızası

Konak

  • Tarih: 9 Mayıs 2026 Cumartesi
  • Saat: 05:40 - 09:40 │ Süre: 4 saat
  • Konum: Akın SimavAltıntaşBarbarosÇahabeyFatihGüngörKemal ReisKılıç ReisMecidiyeMithatpaşaMurat ReisPiri ReisTurgut ReisYeşiltepe - Mithatpaşa Cad ile 185 KVS
  • Sebep: Ana boru arızası

9 MAYIS 2026 İZMİR SEFERİHİSAR SU KESİNTİSİ

Seferihisar

  • Tarih: 9 Mayıs 2026 Cumartesi
  • Saat: 09:10 - 11:10 │ Süre: 2 saat
  • Konum: CamikebirÇolak İbrahim BeyTurabiye - Mektep Caddesi
  • Sebep: Müteahhit çalışması (Barankaya şirketi)

9 MAYIS 2026 İZMİR URLA SU KESİNTİSİ

Urla

  • Tarih: 9 Mayıs 2026 Cumartesi
  • Saat: 07:47 - 10:47 │ Süre: 3 saat
  • Konum: Kalabak
  • Sebep: Ana boru arızası

9 MAYIS 2026 İZMİR ALİAĞA SU KESİNTİSİ

9 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Aliağa ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.

9 MAYIS 2026 İZMİR BALÇOVA SU KESİNTİSİ

9 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Balçova ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.

9 MAYIS 2026 İZMİR BAYINDIR SU KESİNTİSİ

9 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Bayındır ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.

9 MAYIS 2026 İZMİR BAYRAKLI SU KESİNTİSİ

9 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Bayraklı ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.

9 MAYIS 2026 İZMİR BERGAMA SU KESİNTİSİ

9 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Bergama ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.

9 MAYIS 2026 İZMİR BEYDAĞ SU KESİNTİSİ

9 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Beydağ ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.

9 MAYIS 2026 İZMİR BORNOVA SU KESİNTİSİ

9 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Bornova ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.

9 MAYIS 2026 İZMİR BUCA SU KESİNTİSİ

9 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Buca ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.

9 MAYIS 2026 İZMİR ÇEŞME SU KESİNTİSİ

9 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Çeşme ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.

9 MAYIS 2026 İZMİR ÇİĞLİ SU KESİNTİSİ

9 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Çiğli ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.

9 MAYIS 2026 İZMİR DİKİLİ SU KESİNTİSİ

9 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Dikili ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.

9 MAYIS 2026 İZMİR GAZİEMİR SU KESİNTİSİ

9 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Gaziemir ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.

9 MAYIS 2026 İZMİR GÜZELBAHÇE SU KESİNTİSİ

9 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Güzelbahçe ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.

9 MAYIS 2026 İZMİR KARABURUN SU KESİNTİSİ

9 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Karaburun ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.

9 MAYIS 2026 İZMİR KARŞIYAKA SU KESİNTİSİ

9 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Karşıyaka ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.

9 MAYIS 2026 İZMİR KEMALPAŞA SU KESİNTİSİ

9 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Kemalpaşa ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.

9 MAYIS 2026 İZMİR KINIK SU KESİNTİSİ

9 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Kınık ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.

9 MAYIS 2026 İZMİR KİRAZ SU KESİNTİSİ

9 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Kiraz ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.

9 MAYIS 2026 İZMİR MENDERES SU KESİNTİSİ

9 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Menderes ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.

9 MAYIS 2026 İZMİR MENEMEN SU KESİNTİSİ

9 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Menemen ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.

9 MAYIS 2026 İZMİR NARLIDERE SU KESİNTİSİ

9 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Narlıdere ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.

9 MAYIS 2026 İZMİR ÖDEMİŞ SU KESİNTİSİ

9 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Ödemiş ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.

9 MAYIS 2026 İZMİR SELÇUK SU KESİNTİSİ

9 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Selçuk ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.

9 MAYIS 2026 İZMİR TİRE SU KESİNTİSİ

9 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Tire ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.

9 MAYIS 2026 İZMİR TORBALI SU KESİNTİSİ

9 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Torbalı ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

