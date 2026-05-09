İZSU duyurdu: 5 ilçede bugün sabaha su kesintisiyle başladı

İzmir'in Foça, Konak, Seferihisar ve Urla ilçelerinde ana boru arızaları ve altyapı çalışmaları nedeniyle bugün sabah saatlerinde su kesintisi yaşandı. En uzun kesinti, Konak'ın Mithatpaşa ve çevre mahallelerinde saat 05.40'ta başlayıp 4 saat sürdü. Karabağlar'da ise branşman yenileme çalışmaları 22 gün boyunca devam ediyor.