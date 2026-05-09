GDZ Elektrik uyardı: 20 ilçede elektrik 8 saate kadar kesilecek
9 MAYIS 2026 İZMİR ELEKTRİK KESİNTİLERİ
9 Mayıs 2026 Cumartesi günü İzmir’in 20 ilçesinde 38 farklı elektrik kesintisi gerçekleşecek. İşte bugün İzmir’de elektrik kesintisi yaşayacak ilçeler…
9 MAYIS 2026 İZMİR ALİAĞA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Aliağa
- Tarih: 9 Mayıs 2026 Cumartesi
- Saat: 10:00 - 15:00 │ Süre: 5 saat
- Konum: Çaltılıdere - Çanakkale Cd., Karşıyaka Küme Evleri, Şentürk, Pınarcık Yolu, Pınarcık, Pınarcık Köy Yolu, Pehlivan, Ebru Sitesi Küme Evleri, Cumhuriyet, Çaltılıdere Atatürk Cd., Çaltılıdere Cumhuriyet Küme Evleri │ Yalı
- Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Aliağa
- Tarih: 9 Mayıs 2026 Cumartesi
- Saat: 10:00 - 15:00 │ Süre: 5 saat
- Konum: Yalı - Haraççı Bahçe Küme Evleri, Organize Sanayi Yolu Cd., Karayerler Küme Evleri
- Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
9 MAYIS 2026 İZMİR BALÇOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Balçova
- Tarih: 9 Mayıs 2026 Cumartesi
- Saat: 09:00 - 13:00 │ Süre: 4 saat
- Konum: Çetin Emeç - Öğretmen Rasime Şeyhoğlu
- Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
9 MAYIS 2026 İZMİR BAYINDIR ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bayındır
- Tarih: 9 Mayıs 2026 Cumartesi
- Saat: 10:30 - 14:30 │ Süre: 4 saat
- Konum: Yeni - 17 Kasım Cd., Halit Bey Gç., Vatan, Halit Bey, İkinci Dar, Çeşmeli, Çayır Cd., Parmaksız, Mezbaha Civarı, Karaca, Gümüş Pala Cd., Gençlik │ Sadıkpaşa - Şehitler Cd., Okkalı, Zübeyde Hanım Cd., Yıldırım Beyazıt Cd., Sokullu, Remziye Biriz, Orhan Gazi, Necip Fazıl, Necatibey Cd., Mevlana, Menekşe, Menderes Blv., Helvacıoğlu, Hanife Öğretmen Cd., Bayındır Yolu Cd., Ağustoslu, Aydınlık, Atatürk Cd., Albay Alpat Cd., Aksın, Demiryolu Üstü Küme Evleri, Birinci Malal Küme Evleri │ Orta - Eski Hükümet Önü Cd., Oktay │ Mithatpaşa - İnkılap Cd., Pamuk Pazarı, Mahmut Şevket Paşa Cd., Kubilay Cd., Kazım Paşa Cd., Hükümet Önü Cd., Hükümet Cd., Hastane Cd., Günalp Varol Cd., Fevzi Paşa Cd., Eski Bayram Yeri, Tuzcuoğlu, Park Gç. │ Kurt - Eski Kasaplar, Uzun Çarşı, Sakarya, Merkez Hacı Ahmet, Aşçı Hüseyin, Cumhuriyet Meydanı │ Hatay - 351., Yeşil, Yeni Gümüşpala, 354., 352. │ Hacı İbrahim - Fabrika Ardı, Ertürk, Dibekbaşı, Devecioğlu, Dereli, Dereli Gç., Demiroğlu, Danacıoğlu, Bulgurtaş, Baştaş Cd., Bardakçı Yokuşu, Yusufçuk, Yusufçuk Gç., Yanık Konak, Ulus, Türkeri, Sülüklü Çeşme, Subaşı, Su Bölümü, Sağır Ali, Müezzinoğlu, Mustafa Bey, Mahmutlar Ağası, Köprü Başı, Kuruçeşme, Işıldak Gç., Hürriyet Gç., Hallaçoğlu, Mahmutlar Ağası Geçidi, Hürriyet, Subaşı Geçidi, Er, Sağır Ali Geçidi, Işıldaklı │ Fatih - İstiklal Cd., İkinci Çayiçi Küme Evleri, Çayiçi Küme Evleri, Yanık Kavak Küme Evleri, Uludağ, Toros Cd., Sanayi Çarşısı Küme Evleri, Onart Cd., Hasan Tahsin Cd., Gencer Küme Evleri, Fabrika Önü Cd., Dedeağaçlı, Cin Kulesi Küme Evleri, Celal Bayar Blv., Arap Kirli Küme Evleri, Taş Köprü Küme Evleri, Bayındır Yolu Beylik Küme Evleri, İkinci Malal Küme Evleri, Oruç Gölü Küme Evleri, Hacı Abdi Kulesi Küme Evleri, Sıtma Kuyu Küme Evleri, Yağcı Kavak Üstü Küme Evleri, Tabak Ahmet Küme Evleri, İnce Mehmet Kulesi Küme Evleri │ Demircilik - Kabakçı Bahçe Küme Evleri, Yunus Çıkmazı, Yunus Emre, Salih Uçak, Osmanbey, Odabaşı, Mustafa Coşkun, Mehmet Akif, Muzaffer Köfteoğlu Cd., Kul Ali, Işık, Fabrika, Ergenekon Cd., Ergenekon Gç., Bahçe Ardı, Baharoğlu, 502., Hanife │ Camii - Un Pazarı, Oktan, Mektep, Manyasoğlu, Köprülü Dere Gç., Kuyumcular, Kestane Pazarı, Kalaycılar, Helvacıoğlu Çıkmazı, Hamamcıoğlu, Hacı Osman, Galipbey, Fethi Bey, Fabrika Yolu, Eski Lonca Önü, Ekmekçi İrimi, Düzalan, Bedesten, Alaçeşme, Ahmet Efendi Çıkmazı, Ahmet Ali, Eski Postane Önü, Merkez Şehitler, Ali Emiri Efendi │ Bıyıklar - Tariş │ Lütuflar - Lütuflar Köyü İç Yolu, Çankaya, Orman, Kiraz, Okul Önü, Uzun, A Küme Evleri, Kanarya, Fener, B Küme Evleri │ Kızıloba - Kızıloba Ara Yol, Kızıloba Yolu, Kızıloba Köyü İç Yolu, Deniz, Kayalık, Kırkpınar, Yonca, Garanti, Yaman, Küllük, Ada, Bakkal, Doğa, Eyrek, Halim │ Kızılkeçili │ Karapınar - Karapınar Köyü İç Yolu │ Karahayıt - Karahayıt Köyü İç Yolu │ Kabaağaç - Kabaağaç Köyü İç Yolu │ Hisarlık - Hisarlık, Hisarlık A Küme Evleri, Hisarlık B Küme Evleri │ Gaziler - Gaziler Yolu, Nilüfer Küme Evleri, Bozukbağlar, Yaprak │ Ergenli - Ergenli Köyü İç Yolu, Zeytinli, Topsahası, Öğretmen, Okul, Ilıca, Irmak, Çay, Ceviz, Bahçelerarası, Çınar, Derebaşı, Çınaraltı, Gülistan, Köprü, Aygün │ Dereköy - Dereköy Köyü İç Yolu, Yahni, Gündağ, Gökseke, Hacı Hüsnü, Nehir, Hatipoğlu │ Çenikler - Çenikler Köyü, Çenikler │ Buruncuk - Tahirbey Cd., Tarla, Kır, Demiryolu Altı, Buruncuk Küme Evleri │ Alanköy - Köy İçi Yolu, Alanköy Köyü İç Yolu, Kule, Patika, Biberler, Ters Dere, Elif │ Alankıyı - Köy İç Yolu, Kocatarla Küme Evleri, Karşıyaka, Alankıyı Köyü İç Yolu, Malanda, 301., Ambar Kavak Küme Evleri, Alankıyı Köy Yolu Cd., Pomak, Yörük │ Yakacık - Yüksel, Şirinkır, Buruncuk Yolu, Yakacık │ Zeytinova - İzmir Ödemiş Yolu, Zeytinova Köyü İç Yolu, Fidan, Mandıra, Aktay, Bağiçi, Şentürk, Gülcüoğlu, Hafız Burhan, Kavakdibi, Kazımdirik Geçidi, Erendede, Torun, Bacalıhafız, Doğu Küme Evleri, Muallim İbrahim, Namık Kemal Cd., Zeytinova Bahçe, Salhane, Falakalı, Kasabalı, Nazım Hikmet, Üzümcü, Üzümcü Geçidi, Yayla, Güvertepe, Malaşlılar, Eğrek Cd., Eğrek Geçidi, Kızbacı, Zeytinova Menekşe, Zeytinova Mithatpaşa Cd., Zeytinova Zeytinlik, Şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Erdal Canbulat Cd., Hazne, Ökçün, Tolaz Geçidi, Tolaz Cd., Yaşar Kemal Cd., Eskiyağhane, Hacımehmet, Yetim İbrahim, Çeşmeyolu, Zeytinova Atatürk Cd., Zeytinova Kazımdirik Cd., Zeytinova Dağ, Zeytinova Dere, Zeytinova Göçmen, Çimen, Burgaz, Kuzey Küme Evleri, Eski İzmir Ödemiş Yolu │ Yusuflu - Yusuflu Köyü Küme Evleri, Gazi Atatürk Küme Evleri │ Turan - Çoban, Turan Köyü İç Yolu, Okul Geçidi, Fatih, Erdoğan Bitek, 9 Eylül, 30 Ağustos, Pınar, Derviş, Çiğdem, Gonca, Ardıç, 29 Ekim, Cennet, İbikli, Başöğretmen Atatürk, Söğüt │ Sarıyurt - Sarıyurt Köyü İç Yolu
- Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
9 MAYIS 2026 İZMİR BERGAMA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bergama
- Tarih: 9 Mayıs 2026 Cumartesi
- Saat: 09:00 - 15:00 │ Süre: 6 saat
- Konum: Yukarıkırıklar - Yukarı Kırıklar Küme Evleri
- Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Bergama
- Tarih: 9 Mayıs 2026 Cumartesi
- Saat: 10:00 - 16:00 │ Süre: 6 saat
- Konum: Yenikent - Çiftlik Küme Evleri │ Zeytindağ │ Tekkedere │ Aşağıkırıklar
- Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Bergama
- Tarih: 9 Mayıs 2026 Cumartesi
- Saat: 11:00 - 15:00 │ Süre: 4 saat
- Konum: Yukarıkırıklar - Yukarıkırıklar Köyü İç Yolu │ Üçtepe - Üçtepe Küme Evleri, Üçtepe Köyü İç Yolu │ Mahmudiye - Mahmudiye Köyü İç Yolu │ Kaleardı - Kaleardı Köyü İç Yolu, Kaleardı Yolu │ Hamzalısüleymaniye - Hamzalısüleymaniye Köyü İç Yolu │ Gökçeyurt - Gökçeyurt Köyü İç Yolu │ Çitköy - Ahmetbeyler Köyü İç Yolu │ Avunduruk - Avunduruk Köyü İç Yolu │ Ahmetbeyler
- Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Bergama
- Tarih: 9 Mayıs 2026 Cumartesi
- Saat: 14:00 - 17:00 │ Süre: 3 saat
- Konum: Bozköy │ Armağanlar │ Kurfallı │ Ovacık │ İslamsaray │ Fatih - İBB İzsu Genel Müdürlüğü Bergama Atık Su Arıtma Tesisi, İzmir Çanakkale Yolu │ Karahıdırlı - Karahıdırlı Küme Evleri │ Eğrigöl
- Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
9 MAYIS 2026 İZMİR BORNOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bornova
- Tarih: 9 Mayıs 2026 Cumartesi
- Saat: 09:00 - 16:00 │ Süre: 7 saat
- Konum: Egemenlik │ Gürpınar
- Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
9 MAYIS 2026 İZMİR BUCA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Buca
- Tarih: 9 Mayıs 2026 Cumartesi
- Saat: 09:00 - 16:00 │ Süre: 7 saat
- Konum: Kaynaklar Merkez
- Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
9 MAYIS 2026 İZMİR ÇEŞME ELEKTRİK KESİNTİSİ
Çeşme
- Tarih: 9 Mayıs 2026 Cumartesi
- Saat: 09:00 - 15:00 │ Süre: 6 saat
- Konum: Ildır
- Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
9 MAYIS 2026 İZMİR ÇİĞLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Çiğli
- Tarih: 9 Mayıs 2026 Cumartesi
- Saat: 09:00 - 13:00 │ Süre: 4 saat
- Konum: Balatçık - 8787., 1671., 8801., 8788., 8787/4., 8789., 8789/1., 8789/2., 8790., 8790/1., 8791., Anadolu Cd.
- Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
9 MAYIS 2026 İZMİR DİKİLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Dikili
- Tarih: 9 Mayıs 2026 Cumartesi
- Saat: 10:00 - 16:00 │ Süre: 6 saat
- Konum: Demirtaş │ Çandarlı
- Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Dikili
- Tarih: 9 Mayıs 2026 Cumartesi
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Cumhuriyet - 504/1., 522., Çetin Emeç Cd., 443/6., 508., 443/1., 458/1., 453., 445., 462., 390., 443/4., 443/5., 463/1., 445/1., 457., 458., 459., 506., 508/1., 516.
- Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Dikili
- Tarih: 9 Mayıs 2026 Cumartesi
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Cumhuriyet - 439., 443/3., 458/1., 440., 452., 446., 445/1., 443., 442., 445., 462., 450., 447., 456., 458., 459., Çetin Emeç Cd., 451/1., 444., 448., 442/1., 451., 435., 436., 441.
- Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
9 MAYIS 2026 İZMİR FOÇA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Foça
- Tarih: 9 Mayıs 2026 Cumartesi
- Saat: 10:00 - 15:00 │ Süre: 5 saat
- Konum: Kemal Atatürk - Atatürk Cd., 582., 586., 577., 571., 581., 575., 580., 578., 588., 589., 585., 587., 590., 591., 593., 594. │ Ilıpınar │ Hacıveli - 414/1., 415., 39/1., 412/1., 438., 434/1., 20., 20/4., 40/1., 40/2., 409., 411., 411/1., 412., 413., 414., 416., 418., 430., 436., 439., 440., Foça İzmir Karayolu │ Yenibağarası │ Yeniköy
- Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
9 MAYIS 2026 İZMİR KARABAĞLAR ELEKTRİK KESİNTİSİ
Karabağlar
- Tarih: 9 Mayıs 2026 Cumartesi
- Saat: 09:00 - 13:00 │ Süre: 4 saat
- Konum: Ali Fuat Erden - 9782., 9781., 9780., 9757., 9754., 9801., 9800., 9799., 9798., 9797., 9786., 9783., 9779., 9773., 9771., 9770/1., 9770., 9763/1. │ Yüzbaşı Şerafettin - 3981., 3977., 3976., 3975., 3974., 3972., 3970., 3900/4., 3985., 3984/1., 3984., 3983., 3982/1., 3982., 3981/1., 3985/1., 3985/2., 3986., 3988., Öğretmen Rasime Şeyhoğlu │ Limontepe - 9761. │ Gazi - 3820/4., 3820/3. │ Cennetçeşme - 3987.
- Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Karabağlar
- Tarih: 9 Mayıs 2026 Cumartesi
- Saat: 14:00 - 14:30 │ Süre: 30 dakika
- Konum: Umut - 3832., 3846., 3850., 3851., 3852., 3853., 3855., 3829., 3856., 3857., 3858., 3861., 3862., 3863., 3820/1., 3864., Öğretmen Rasime Şeyhoğlu │ Limontepe - 9733., 9767., 9765., 9763., 9761., 9760., 9759., 9758., 9757/1., 9757., 9756/1., 9756., 9755/1., 9755., 9754/1., 9754., 9753., 9752., 9751., 9750/1., 9749., 9747., 9746., 9745., 9735., 9734., 9730., 9728., 9727/1., 9727., 9726., 9715., 9714., 9708., 9690. │ Gazi - 3820/2. │ Bahriye Üçok - 9740., 9689., 9687/3., 9686/1. │ Ali Fuat Erden - 9795., 9774., 9773., 9772., 9771., 9770/2., 9770., 9763/1.
- Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
9 MAYIS 2026 İZMİR KARABURUN ELEKTRİK KESİNTİSİ
Karaburun
- Tarih: 9 Mayıs 2026 Cumartesi
- Saat: 09:00 - 15:00 │ Süre: 6 saat
- Konum: Eğlenhoca │ Küçükbahçe - Adası, 8158., 8169., 8163., 8162., Karareis Küme Evleri, 8164., Kocadere
- Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Karaburun
- Tarih: 9 Mayıs 2026 Cumartesi
- Saat: 09:00 - 15:00 │ Süre: 6 saat
- Konum: Mordoğan - İnönü Cd., 509., 388., Şehit Jandarma Komando Onabaşı Süleyman Aşkın Cd., 387., Fatih Cd., 384., 360., 382., 386., 389., 385., İzmir Cd., 507., 510.
- Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Karaburun
- Tarih: 9 Mayıs 2026 Cumartesi
- Saat: 09:00 - 15:00 │ Süre: 6 saat
- Konum: Yayla - Akdağ Küme Evleri │ Kösedere
- Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
9 MAYIS 2026 İZMİR KARŞIYAKA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Karşıyaka
- Tarih: 9 Mayıs 2026 Cumartesi
- Saat: 09:00 - 15:00 │ Süre: 6 saat
- Konum: Bahariye - 1671., 1862., 1863., 1865., 1866. │ Bahçelievler - Şehit İbrahim Er, 1849/5., 1849/7., 1853., 1853/2., 1859., Cahit Atay
- Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Karşıyaka
- Tarih: 9 Mayıs 2026 Cumartesi
- Saat: 09:00 - 15:00 │ Süre: 6 saat
- Konum: Bahçelievler - Şehit İbrahim Er │ Bahariye - 1867., 1864., 1671.
- Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
9 MAYIS 2026 İZMİR KEMALPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kemalpaşa
- Tarih: 9 Mayıs 2026 Cumartesi
- Saat: 10:00 - 14:00 │ Süre: 4 saat
- Konum: Sütçüler - Tetik Sitesi Yolu Küme Evleri, Yaman, Akevler Cd., Akalan Köyü
- Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Kemalpaşa
- Tarih: 9 Mayıs 2026 Cumartesi
- Saat: 09:00 - 15:00 │ Süre: 6 saat
- Konum: Çambel - 1558., Çambel Mahallesi Yolu Küme Evleri, Ankara Cd., Evrangürü │ Mehmet Akif Ersoy │ Sütçüler │ Yukarıkızılca Merkez │ Akalan - 1552. │ Aşağıkızılca
- Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
9 MAYIS 2026 İZMİR KİRAZ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kiraz
- Tarih: 9 Mayıs 2026 Cumartesi
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Yeşildere - Kabaklı Küme Evleri
- Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
9 MAYIS 2026 İZMİR ÖDEMİŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Ödemiş
- Tarih: 9 Mayıs 2026 Cumartesi
- Saat: 09:00 - 15:00 │ Süre: 6 saat
- Konum: Ocaklı - Büyükavulcuk Yolu, Ödemiş Yolu │ Yolüstü - Yolüstü Küme Evleri, Kıramık-Soğuk-Akıllı Kuyu Mevkii, Büyükavulcuk Küme Evleri │ Hürriyet - 1697., Birgi Yolu Cd., Kiraz Yolu Cd., Şehit Ali Dereli Küme Evleri, Ocaklı Küme Evleri, Ocaklı Küme, 1700. │ Küçükavulcuk │ Büyükavulcuk │ Zafer - 1347., 1366., 1373.
- Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Ödemiş
- Tarih: 9 Mayıs 2026 Cumartesi
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Yılanlı - Yılanlı Küme Evleri, Dokuzlar Yolu
- Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
9 MAYIS 2026 İZMİR SEFERİHİSAR ELEKTRİK KESİNTİSİ
Seferihisar
- Tarih: 9 Mayıs 2026 Cumartesi
- Saat: 10:00 - 16:00 │ Süre: 6 saat
- Konum: İhsaniye - İhsaniye Küme Evleri │ Ulamış - 1434., 1435., 1436., 1436/1. │ Turgut - Bozyer Küme Evleri
- Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
9 MAYIS 2026 İZMİR SELÇUK ELEKTRİK KESİNTİSİ
Selçuk
- Tarih: 9 Mayıs 2026 Cumartesi
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Belevi - İzmir-Aydın Otoyolu Belevi Bağlantısı, Topalak, Taşocağı
- Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Selçuk
- Tarih: 9 Mayıs 2026 Cumartesi
- Saat: 09:30 - 17:00 │ Süre: 7 saat 30 dakika
- Konum: Çamlık - 427., Ördek Gedeği, 438., 437., 439., 428., 406., 403., 433., 402., 432., 407., Kurtuluş, 410., İstasyon, 431., 426., 411., 413., 419., 418., 429., 80. Yıl Çamlık İlkokulu, 420., Döltenaltı Cd., 401., 405., Kuşadası Yolu, 8 Eylül, 434., 404., Vatan, Çamlık Atatürk Cd., 415., 414., 424., 425., 423., 416., 417., 421., 408., 422., 436., 430., 409., 412., 435., Cumhuriyet Cd. │ Gökçealan - 605., 613., 614., 606., 636., 634., 641., 640., 638., 639., 651., 645., 647., Mersintepe, 604., Çınar Yolu, 625., 607., 611., 649., 5570., 631., 637., 635., 643., 646., Eyrekdere, Fatma Günhan, 630., 629., 601., Ergenekon, Zafer, 628., 627., 626., Gökçealan Atatürk Cd., 612., 615., 616., 617., 618., Burgaz, 621., 619., 603., 602., 624., 622., 623., 648., Gökçealan Cumhuriyet, 609., 610. │ Acarlar - 309., 303., Acarlar Cumhuriyet, 304., Okul, 310., Atatürk Cd., 308., Çiftlik Evleri, Ağzıaçık, İzmir Aydın Yolu, Zeytin, 307., 306., 305., Dere │ Havutçulu - Havutçulu Köyü, Kemercik Küme Evleri, Dervent Cd., Arkıtcı Küme Evleri, 508., 501., 502., 504., 506., 503., Havutçulu Atatürk Cd., 505. │ 14 Mayıs - Abuhayat, Dolay Dere Küme Evleri, Kınalı Köprü, Abu Hayat Mevkii Küme Evleri, Kınalı Köprü Mevkii Küme Evleri │ Cumhuriyet - Kubilay Cd., Tavşantepe Mevkii Küme Evleri, Sanayi Acarlar Mevkii Küme Evleri │ Sultaniye - Eyice
- Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
9 MAYIS 2026 İZMİR TİRE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Tire
- Tarih: 9 Mayıs 2026 Cumartesi
- Saat: 09:00 - 16:30 │ Süre: 7 saat 30 dakika
- Konum: Adnan Menderes - Estergon, Harman, Geçit, Faik Tokluoğlu Blv., Bursa Cd., Fatih Sultan Mehmet Blv., Rasulzade Blv.
- Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Tire
- Tarih: 9 Mayıs 2026 Cumartesi
- Saat: 09:00 - 16:30 │ Süre: 7 saat 30 dakika
- Konum: Atatürk - Sabiha Gökçen Cd., Samanyolu, İnönü Blv., Güven Cd., Halil Çulhaoğlu Cd., Maltepe Cd.
- Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
9 MAYIS 2026 İZMİR TORBALI ELEKTRİK KESİNTİSİ
Torbalı
- Tarih: 9 Mayıs 2026 Cumartesi
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Tulum - 202.
- Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
9 MAYIS 2026 İZMİR URLA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Urla
- Tarih: 9 Mayıs 2026 Cumartesi
- Saat: 09:00 - 15:00 │ Süre: 6 saat
- Konum: Balıklıova - 13051., 13031., 13033/1., 13032., 13047., 13033., 13046., 13043., 13035., 13036., 13041., 13041/1., 13042., 13037., 13038., 13039., 13045., 13040., 13034., 13044., 13049., 13048., 13043/1., 13030., 13030/1., 13052., 13046/1., 13030/2.
- Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Urla
- Tarih: 9 Mayıs 2026 Cumartesi
- Saat: 10:30 - 16:30 │ Süre: 6 saat
- Konum: Zeytineli - Cumhuriyet Cd., Kabasakal Küme Evleri, Yukarı Mahalle Küme Evleri, Şahin Bayhan, Sahil Cd., Narlıkuyu Küme Evleri, Köyaltı Küme │ Uzunkuyu
- Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Urla
- Tarih: 9 Mayıs 2026 Cumartesi
- Saat: 10:30 - 11:00 │ Süre: 30 dakika
- Konum: Birgi - Çeşme Yolu Cd., 7511., Karaçam Küme Evleri, 7519., Petunya, Begonvil, 7509., Harmanyeri Küme Evleri, 7501., 7504., 7505., 7516., Çetin Sitesi Küme Evleri, Savran Kule Küme Evleri, Köyiçi Cd., 7506., 7507., 7500., Köyiçi Mevkii Küme Evleri, İzmir Çeşme Yolu, Çimen, 7510. │ Barbaros - 7028., 7513., Doktorlar Sitesi Küme Evleri │ Uzunkuyu - Bağlar, Atatürk Cd., Birgi Yolu, 14 Eylül Cd., 7651., 7520., 7650., 7652., Köyüstü Küme Evleri, Yayla Evleri Küme Evleri, Kızıl Çam Küme Evleri, İnönü Cd., Kuşalan Küme Evleri, İstiklal Cd., Ardıç │ Zeytinler - 7604., Şehit Özkan Elçi, Öztürk, Kurtuluş Cd., Mustafa Ercan, Gazi Mustafa Kemal Cd., Ali Caner, Kenan Erdiç, 7601., 7600., Şehit Mehmet Caner, 7602. │ Zeytineli - Sahil Cd., Narlıkuyu Küme Evleri, Köyaltı Küme, Kabasakal Küme Evleri, Yukarı Mahalle Küme Evleri, Şahin Bayhan, Cumhuriyet Cd.
- Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Urla
- Tarih: 9 Mayıs 2026 Cumartesi
- Saat: 16:00 - 16:30 │ Süre: 30 dakika
- Konum: Zeytineli - Sahil Cd., Cumhuriyet Cd., Şahin Bayhan, Yukarı Mahalle Küme Evleri, Kabasakal Küme Evleri, Köyaltı Küme, Narlıkuyu Küme Evleri │ Zeytinler - Şehit Özkan Elçi, Öztürk, Kurtuluş Cd., Mustafa Ercan, Gazi Mustafa Kemal Cd., Ali Caner, Kenan Erdiç, 14 Eylül Cd., 7601., 7600., Şehit Mehmet Caner, 7604., 7602. │ Barbaros - 7513., Doktorlar Sitesi Küme Evleri, 7028. │ Birgi - Köyiçi Cd., Savran Kule Küme Evleri, Çetin Sitesi Küme Evleri, 7516., 7505., 7504., 7501., Harmanyeri Küme Evleri, 7509., Begonvil, Petunya, 7519., Karaçam Küme Evleri, 7511., Çeşme Yolu Cd., 7510., Çimen, İzmir Çeşme Yolu, Köyiçi Mevkii Küme Evleri, 7500., 7507., 7506. │ Uzunkuyu - Kızıl Çam Küme Evleri, Yayla Evleri Küme Evleri, Köyüstü Küme Evleri, 7652., 7650., 7520., 7651., Birgi Yolu, Atatürk Cd., Bağlar, Ardıç, İstiklal Cd., Kuşalan Küme Evleri, İnönü Cd.
- Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Urla
- Tarih: 9 Mayıs 2026 Cumartesi
- Saat: 10:00 - 16:00 │ Süre: 6 saat
- Konum: Bademler - 15035., 15035/3., 15017., 15018., 15019., 15020., 15021., 15022., 15023., 15024., 15024/1., 15025., 15026., 15027., 15028., 15030., 15031., 15033., 15034., 15036., 15037., 15035/2., 15006/2., 15006/3., Seferihisar Cd., 15008., Bademler Cd., 15032., 15014/3., 15014/2., 15005/1., 15029., 15035/1., 15006., 15009/1., 15011/1., 15000., 15000/1., 15001/1., 15003., 15003/1., 15007., 15009., 15010., 15011., 15012., 15013., 15014., 15015., 15016.
- Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Urla
- Tarih: 9 Mayıs 2026 Cumartesi
- Saat: 10:00 - 14:00 │ Süre: 4 saat
- Konum: Yenikent - Uygar, Sarı Zeybek, Hüseyin Zeren Cd., Mavigöl, Mustafa Ertekin Cd., Kardelen, Orkide, Kolyoz, Dalya │ Yelaltı - Zümrüt, Tümer, Pırlanta, Nur Dikmen Cd., Kısmet, Kültür, Avni Erdoğan Cd., Atlas, 75. Yıl Cumhuriyet Cd., Üç Değirmenler, Altın, Bulut, Elmas │ Hacı İsa - Çelen, Erdoğan Ker Cd., Narince, Ece, Bülent Baratalı Blv., Erkan
- Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Urla
- Tarih: 9 Mayıs 2026 Cumartesi
- Saat: 11:00 - 17:00 │ Süre: 6 saat
- Konum: Yenice
- Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Urla
- Tarih: 9 Mayıs 2026 Cumartesi
- Saat: 11:00 - 17:00 │ Süre: 6 saat
- Konum: Yenice - İncirli Küme Evleri
- Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
9 MAYIS 2026 İZMİR BAYRAKLI ELEKTRİK KESİNTİSİ
9 Mayıs 2026 tarihinde İzmir’in Bayraklı ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
9 MAYIS 2026 İZMİR BEYDAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ
9 Mayıs 2026 tarihinde İzmir’in Beydağ ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
9 MAYIS 2026 İZMİR GAZİEMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ
9 Mayıs 2026 tarihinde İzmir’in Gaziemir ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
9 MAYIS 2026 İZMİR GÜZELBAHÇE ELEKTRİK KESİNTİSİ
9 Mayıs 2026 tarihinde İzmir’in Güzelbahçe ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
9 MAYIS 2026 İZMİR KINIK ELEKTRİK KESİNTİSİ
9 Mayıs 2026 tarihinde İzmir’in Kınık ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
9 MAYIS 2026 İZMİR KONAK ELEKTRİK KESİNTİSİ
9 Mayıs 2026 tarihinde İzmir’in Konak ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
9 MAYIS 2026 İZMİR MENDERES ELEKTRİK KESİNTİSİ
9 Mayıs 2026 tarihinde İzmir’in Menderes ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
9 MAYIS 2026 İZMİR MENEMEN ELEKTRİK KESİNTİSİ
9 Mayıs 2026 tarihinde İzmir’in Menemen ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
9 MAYIS 2026 İZMİR NARLIDERE ELEKTRİK KESİNTİSİ
9 Mayıs 2026 tarihinde İzmir’in Narlıdere ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.