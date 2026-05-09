UEDAŞ açıkladı: Bursa'da 11 ilçede 66 nokta elektriksiz kalacak
9 MAYIS 2026 BURSA ELEKTRİK KESİNTİLERİ
9 Mayıs 2026 Cumartesi günü Bursa’nın 11 ilçesinde 66 farklı elektrik kesintisi gerçekleşecek. İşte bugün Bursa’da elektrik kesintisi yaşayacak ilçeler…
9 MAYIS 2026 BURSA GEMLİK ELEKTRİK KESİNTİSİ
Gemlik
- Tarih: 9 Mayıs 2026 Cumartesi
- Saat: 09:00 - 11:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: Kurşunlu - Çelen, Sahil Çıkmazı, İnönü, Belediye, Camii Çıkmazı, Balıkçılar, Yeşil Vadi, Öğretmen Fehmi Tuna, Bayram, 1.Dar
- Sebep: Abone bağlama
Gemlik
- Tarih: 9 Mayıs 2026 Cumartesi
- Saat: 13:00 - 15:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: Büyükkumla - 9 Nolu, 3 Nolu, 1 Nolu, 15 Nolu, 20 Nolu, 17 Nolu, 12 Nolu, 11 Nolu, 16 Nolu, 4 Nolu, 2 Nolu, 13 Nolu Büyükkumla
- Sebep: Abone bağlama
9 MAYIS 2026 BURSA GÜRSU ELEKTRİK KESİNTİSİ
Gürsu
- Tarih: 9 Mayıs 2026 Cumartesi
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Kurtuluş - Kehribar, Atatürk, Hale, Mithat Paşa, Hal, Kurtuluş, Subaşı, Küplüpınar, Levent, İsabey
- Sebep: OG tesis çalışması
Gürsu
- Tarih: 9 Mayıs 2026 Cumartesi
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Zafer - Atatürk, Hal, Küplüpınar, Zafer, Beşevler, Zafermeydanı, Subaşı
- Sebep: OG tesis çalışması
9 MAYIS 2026 BURSA İNEGÖL ELEKTRİK KESİNTİSİ
İnegöl
- Tarih: 9 Mayıs 2026 Cumartesi
- Saat: 14:00 - 16:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: Akhisar - Atahan, Yalın, Ümit, Erdağ, Hançer
- Sebep: Abone bağlama
İnegöl
- Tarih: 9 Mayıs 2026 Cumartesi
- Saat: 10:00 - 16:00 │ Süre: 6 saat
- Konum: Turgutalp - Çimen, Göçmen Camii
- Sebep: AG hat bakımı
İnegöl
- Tarih: 9 Mayıs 2026 Cumartesi
- Saat: 10:00 - 16:00 │ Süre: 6 saat
- Konum: Burhaniye - Ali Galip, Lakşe, Edirne, Ahmetbey, Kemalettin Sami Paşa, Ekremiye, Ali Çilek
- Sebep: AG hat bakımı
İnegöl
- Tarih: 9 Mayıs 2026 Cumartesi
- Saat: 09:30 - 13:00 │ Süre: 3 saat 30 dakika
- Konum: İsaören - 4955., İsaören-Çayyaka Deydinler Yolu, Karakadı Köyyolu, İsaören, 4961., 4967.
- Sebep: OG tesis çalışması
İnegöl
- Tarih: 9 Mayıs 2026 Cumartesi
- Saat: 09:30 - 13:00 │ Süre: 3 saat 30 dakika
- Konum: Kemalpaşa - Ocakbaşı Sokak Sonu
- Sebep: OG tesis çalışması
İnegöl
- Tarih: 9 Mayıs 2026 Cumartesi
- Saat: 09:30 - 13:00 │ Süre: 3 saat 30 dakika
- Konum: Çayyaka - 5074., Çayyaka-Lütfiye Yolu, 5088.
- Sebep: OG tesis çalışması
İnegöl
- Tarih: 9 Mayıs 2026 Cumartesi
- Saat: 09:30 - 13:00 │ Süre: 3 saat 30 dakika
- Konum: Lütfiye - Lütfiye Köy Yolu
- Sebep: OG tesis çalışması
İnegöl
- Tarih: 9 Mayıs 2026 Cumartesi
- Saat: 09:30 - 13:00 │ Süre: 3 saat 30 dakika
- Konum: Sarıpınar - 5162., 5157., 5166., 5158., Sarıpınar, 5164., Sarıpınar Cami, 5154., 5151., 5161., 5160., 5153., 5159., 5163., Sarıpınar Hocaköy Yolu, 5152., 5150.
- Sebep: OG tesis çalışması
İnegöl
- Tarih: 9 Mayıs 2026 Cumartesi
- Saat: 09:30 - 13:00 │ Süre: 3 saat 30 dakika
- Konum: Hamidiye - Ahmet Türkel, Park
- Sebep: OG tesis çalışması
İnegöl
- Tarih: 9 Mayıs 2026 Cumartesi
- Saat: 09:00 - 11:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: Deydinler - 4600., Deydinler-Ortaköy, 4602.
- Sebep: Abone bağlama
İnegöl
- Tarih: 9 Mayıs 2026 Cumartesi
- Saat: 11:00 - 13:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: Hocaköy - Hocaköy Dere Yanı
- Sebep: Abone bağlama
İnegöl
- Tarih: 9 Mayıs 2026 Cumartesi
- Saat: 11:00 - 13:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: Kemalpaşa
- Sebep: Abone bağlama
9 MAYIS 2026 BURSA KARACABEY ELEKTRİK KESİNTİSİ
Karacabey
- Tarih: 9 Mayıs 2026 Cumartesi
- Saat: 13:00 - 14:30 │ Süre: 1 saat 30 dakika
- Konum: Ova Hamidiye
- Sebep: OG müşterisi talebi
Karacabey
- Tarih: 9 Mayıs 2026 Cumartesi
- Saat: 10:00 - 17:00 │ Süre: 7 saat
- Konum: Hotanlı - Hotanlı
- Sebep: AG tesis çalışması
9 MAYIS 2026 BURSA MUDANYA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Mudanya
- Tarih: 9 Mayıs 2026 Cumartesi
- Saat: 09:00 - 14:00 │ Süre: 5 saat
- Konum: Yeni - 515., Adatepe, 523., 521., 516., 517.
- Sebep: OG tesis çalışması
Mudanya
- Tarih: 9 Mayıs 2026 Cumartesi
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Mesudiye - Mesudiye 21., Mesudiye 52., Mesudiye 44., Mesudiye 25., Mesudiye 37., Mesudiye 45., Mesudiye 28., Mesudiye 53., Mesudiye 29., Mesudiye 39., Mesudiye 34., Mesudiye 33., S.Maşat-Mesudiye 11., Mesudiye 43., Mesudiye 46., Mesudiye 18., Mesudiye 54., Mesudiye 16., Mesudiye 55., Mesudiye 19., Mesudiye 27., Mesudiye 31., Mesudiye 30., Mesudiye 40., Mesudiye 35., Maşat Yalı-Mesudiye 38., Mesudiye 26., Mesudiye 17., Mesudiye 32., Mesudiye 48., Mesudiye 36.
- Sebep: OG tesis çalışması
Mudanya
- Tarih: 9 Mayıs 2026 Cumartesi
- Saat: 11:00 - 12:00 │ Süre: 1 saat
- Konum: Yeni - 2. Gül
- Sebep: Abone bağlama
9 MAYIS 2026 BURSA MUSTAFAKEMALPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Mustafakemalpaşa
- Tarih: 9 Mayıs 2026 Cumartesi
- Saat: 13:00 - 14:30 │ Süre: 1 saat 30 dakika
- Konum: Adaköy
- Sebep: OG müşterisi talebi
Mustafakemalpaşa
- Tarih: 9 Mayıs 2026 Cumartesi
- Saat: 09:00 - 10:00 │ Süre: 1 saat
- Konum: Yalıntaş - 62., 58., 55., 63., 59., 61., 67., 60., Yalıntaş Mustafakemalpaşa, 65., 54.
- Sebep: Abone bağlama
Mustafakemalpaşa
- Tarih: 9 Mayıs 2026 Cumartesi
- Saat: 09:00 - 10:00 │ Süre: 1 saat
- Konum: Şerefiye - Çavuş, Kızıllar, Elçin, Akçiçek, Fevzidede
- Sebep: Abone bağlama
Mustafakemalpaşa
- Tarih: 9 Mayıs 2026 Cumartesi
- Saat: 09:00 - 10:00 │ Süre: 1 saat
- Konum: Fevzidede - Mezarlık, Fevzidede, Cesur, Güzel Yurt
- Sebep: Abone bağlama
Mustafakemalpaşa
- Tarih: 9 Mayıs 2026 Cumartesi
- Saat: 09:00 - 10:00 │ Süre: 1 saat
- Konum: Atariye - Çavuş, Karacabey, Tutkun, İlkay, Elçin, Özdere
- Sebep: Abone bağlama
Mustafakemalpaşa
- Tarih: 9 Mayıs 2026 Cumartesi
- Saat: 09:30 - 17:30 │ Süre: 8 saat
- Konum: Çardakbelen - Çardakbelen
- Sebep: OG tesis çalışması
Mustafakemalpaşa
- Tarih: 9 Mayıs 2026 Cumartesi
- Saat: 09:30 - 17:30 │ Süre: 8 saat
- Konum: Döllük
- Sebep: OG tesis çalışması
Mustafakemalpaşa
- Tarih: 9 Mayıs 2026 Cumartesi
- Saat: 09:30 - 17:30 │ Süre: 8 saat
- Konum: Çavuş - Çavuş 1.
- Sebep: OG tesis çalışması
Mustafakemalpaşa
- Tarih: 9 Mayıs 2026 Cumartesi
- Saat: 09:30 - 17:30 │ Süre: 8 saat
- Konum: Karaorman - Karaorman
- Sebep: OG tesis çalışması
Mustafakemalpaşa
- Tarih: 9 Mayıs 2026 Cumartesi
- Saat: 12:00 - 17:00 │ Süre: 5 saat
- Konum: Kömürcükadı - Kömürcükadı
- Sebep: OG hat bakım
Mustafakemalpaşa
- Tarih: 9 Mayıs 2026 Cumartesi
- Saat: 14:00 - 15:00 │ Süre: 1 saat
- Konum: Çiviliçam - Çiviliçam
- Sebep: Abone bağlama
9 MAYIS 2026 BURSA NİLÜFER ELEKTRİK KESİNTİSİ
Nilüfer
- Tarih: 9 Mayıs 2026 Cumartesi
- Saat: 09:00 - 12:00 │ Süre: 3 saat
- Konum: Balat
- Sebep: Kesici değişimi
Nilüfer
- Tarih: 9 Mayıs 2026 Cumartesi
- Saat: 10:00 - 11:00 │ Süre: 1 saat
- Konum: Esentepe - Baytar
- Sebep: Abone bağlama
Nilüfer
- Tarih: 9 Mayıs 2026 Cumartesi
- Saat: 10:00 - 11:00 │ Süre: 1 saat
- Konum: Dumlupınar - Anafartalar
- Sebep: Abone bağlama
Nilüfer
- Tarih: 9 Mayıs 2026 Cumartesi
- Saat: 11:00 - 12:00 │ Süre: 1 saat
- Konum: 23 Nisan - 251.
- Sebep: Abone bağlama
Nilüfer
- Tarih: 9 Mayıs 2026 Cumartesi
- Saat: 09:30 - 17:30 │ Süre: 8 saat
- Konum: Fethiye - Alev(240), Dr.Mehmet Oktay, Murat(240), Ferhat, Fazıl, Gazi(240), Rıfat Çalışkan, Fasıla, Güzel(240), Fatih Sultan Mehmet, Feyiz, Kardeşler, Sanayi, Fulya(240), İnceler, Bayrak(240), Dutlu(240), Fuzuli(240), Girit, Feride
- Sebep: OG tesis çalışması
Nilüfer
- Tarih: 9 Mayıs 2026 Cumartesi
- Saat: 13:00 - 14:00 │ Süre: 1 saat
- Konum: Balat - Hizmet(300)
- Sebep: Abone bağlama
Nilüfer
- Tarih: 9 Mayıs 2026 Cumartesi
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Konaklı - 6.(720), 30.(720), 31.(720)
- Sebep: AG hat bakımı
9 MAYIS 2026 BURSA ORHANGAZİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Orhangazi
- Tarih: 9 Mayıs 2026 Cumartesi
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Tekke - 2.Aralık, Maksem, Aralık, Dutluk, Dağcıoğlu, 2.Yeni, Mektep, Tekke Cami
- Sebep: OG tesis çalışması
Orhangazi
- Tarih: 9 Mayıs 2026 Cumartesi
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Camiikebir - Cumhuriyet 1 Nolu, Camiikebircumhuriyet, Mektep, Camiikebir Cumhuriyet, Camikebir Cumhuriyet, Mustafa Kemal Paşa, Terzi Ömer, Dağcıoğlu
- Sebep: OG tesis çalışması
Orhangazi
- Tarih: 9 Mayıs 2026 Cumartesi
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Arapzade - Cumhuriyet, Maksem, Dağcıoğlu, Yalçın
- Sebep: OG tesis çalışması
Orhangazi
- Tarih: 9 Mayıs 2026 Cumartesi
- Saat: 09:30 - 17:00 │ Süre: 7 saat 30 dakika
- Konum: Çeltikçi - Çeltikçi
- Sebep: OG hat bakım
Orhangazi
- Tarih: 9 Mayıs 2026 Cumartesi
- Saat: 10:00 - 12:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: Yeniköy - 10., 1.Nolu
- Sebep: Talep açma - kesme
Orhangazi
- Tarih: 9 Mayıs 2026 Cumartesi
- Saat: 12:00 - 14:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: Fındıklı - Fındıklı
- Sebep: Abone bağlama
9 MAYIS 2026 BURSA OSMANGAZİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Osmangazi
- Tarih: 9 Mayıs 2026 Cumartesi
- Saat: 09:00 - 12:00 │ Süre: 3 saat
- Konum: Emek Fatih Sultan Mehmet - 421., Eğitim, Ekin, 8.Açelya, Mavi, 628., Emir Sultan, Anlam, 1.Yunus Emre, 1.Dumlu, Zümrüt, 10.Zambak, Yenier, Yalçın, 7.Nar, Sevim, Oruç, 4.Dumlupınar, 16.Ceylan, 7.Bal, Yeni, Şht.Kom.Er Ramazan Okur, Boztaş, 12.Uğur, Melek, 1.Serkan, 1.Bahçeler, Alışkan, 8.Güvercin, Genç Osman, 617., 12.Kanarya, 4.Beyazıt, Başak, 14.Sümbül, 17.Pınar, 619., Elvan, Başar, Köşe, Hz.Mevlana, Osman Gazi, 603., Sanayi, Eyüpsultan, 15.Çınar, Kaya, 620., 1.Karabağ
- Sebep: Kesici değişimi
Osmangazi
- Tarih: 9 Mayıs 2026 Cumartesi
- Saat: 09:00 - 12:00 │ Süre: 3 saat
- Konum: Emek Zekai Gümüşdiş - Şht.Polis Naci Canan Tuncer, 7.Oğuz, Mareşal Fevzi Çakmak, 7.Hilal, Gazi Osman Paşa, Seval, 17.Zafer, Çıkmaz, Bahar, Emir Sultan, Turgut Özal, Metin, Çelik, Güler, 7.Bayrak, Anadolu, Mercan, Fatih Sultan Mehmet, 1.Adalı, 16.Fatih, 1.Taraklı, Sanayi, Çiğdem, 7.Barış
- Sebep: Kesici değişimi
Osmangazi
- Tarih: 9 Mayıs 2026 Cumartesi
- Saat: 09:00 - 12:00 │ Süre: 3 saat
- Konum: Emek Adnan Menderes - 502., Arafat, Günay, Mimar Sinan, Oğuzhan, Barboros Hayrettin Paşa, Turgut Özal, 1.Tanyeri, Bedir, Önder, Yağlıdere, 1.Kıbrıs Şehitleri, Aktaş, 27.Okul, 16.Pınar, Dicle, 1.Selviler, Şht.Yunus Yılmaz, Yavuz Sultan Selim, Ülkü, 3.Armağan, 5.Ceviz, Hendek, Osmanağa, Şht.Er Yakup Buruş, Hasan Öztimur, Beraat, Kısa, Akgün, 13.Esen, Gözde
- Sebep: Kesici değişimi
Osmangazi
- Tarih: 9 Mayıs 2026 Cumartesi
- Saat: 09:00 - 12:00 │ Süre: 3 saat
- Konum: Akpınar - 1.Bıçakçı, 1.Hür, 1.Asır, 1.Rumeli, Hancı, 2.Adalı, 1.Ara, 1.Ata, 1.Acar, Beren, Haber, 1.Kavaklı, 4.Aydın, Hayat, 2.Hürriyet, 9.Hakan, 3.Armağan, Armağan, 1.Ak, Aşı, Altıngül, 1.Hakim
- Sebep: Kesici değişimi
Osmangazi
- Tarih: 9 Mayıs 2026 Cumartesi
- Saat: 09:00 - 12:00 │ Süre: 3 saat
- Konum: Emek Adnan Menderes - Dicle, 1.Selviler, Şht.Yunus Yılmaz, 16.Pınar, Yavuz Sultan Selim, 5.Ceviz, Hendek, Osmanağa, Şht.Er Yakup Buruş, 1.Tanyeri, 502., Yağlıdere, 1.Kıbrıs Şehitleri, 13.Esen, Gözde, Ülkü, Arafat, Günay, 3.Armağan, Hasan Öztimur, Beraat, Barboros Hayrettin Paşa, Turgut Özal, Bedir, Mimar Sinan, Önder, Oğuzhan, Kısa, Akgün, 27.Okul, Aktaş
- Sebep: Kesici değişimi
Osmangazi
- Tarih: 9 Mayıs 2026 Cumartesi
- Saat: 09:00 - 12:00 │ Süre: 3 saat
- Konum: Emek Zekai Gümüşdiş - 1.Taraklı, Sanayi, 7.Hilal, Çelik, 16.Fatih, 1.Adalı, Şht.Polis Naci Canan Tuncer, 7.Oğuz, Mareşal Fevzi Çakmak, Gazi Osman Paşa, Turgut Özal, Çıkmaz, Emir Sultan, Seval, 17.Zafer, Fatih Sultan Mehmet, Metin, Çiğdem, 7.Barış, Güler, 7.Bayrak, Mercan, Bahar, Anadolu
- Sebep: Kesici değişimi
Osmangazi
- Tarih: 9 Mayıs 2026 Cumartesi
- Saat: 09:00 - 12:00 │ Süre: 3 saat
- Konum: Akpınar - 1.Hakim, 1.Bıçakçı, Altıngül, 1.Asır, 9.Hakan, 1.Hür, 3.Armağan, 1.Rumeli, 2.Adalı, Aşı, 1.Ata, 1.Acar, Beren, Haber, 1.Ara, 4.Aydın, Hayat, Armağan, 1.Ak, 1.Kavaklı, Hancı, 2.Hürriyet
- Sebep: Kesici değişimi
Osmangazi
- Tarih: 9 Mayıs 2026 Cumartesi
- Saat: 09:00 - 12:00 │ Süre: 3 saat
- Konum: Emek Fatih Sultan Mehmet - Emir Sultan, Melek, Mavi, Genç Osman, 1.Yunus Emre, 1.Dumlu, Elvan, Sevim, 15.Çınar, 12.Kanarya, Sanayi, Eyüpsultan, 4.Beyazıt, Başak, 14.Sümbül, Oruç, 12.Uğur, 603., 4.Dumlupınar, 16.Ceylan, 7.Nar, 7.Bal, Şht.Kom.Er Ramazan Okur, Boztaş, 8.Güvercin, Başar, Zümrüt, Köşe, Hz.Mevlana, 619., 421., 17.Pınar, Ekin, 8.Açelya, Anlam, 1.Serkan, 1.Bahçeler, Alışkan, 628., 617., Eğitim, 10.Zambak, Yenier, Yalçın, 1.Karabağ, Osman Gazi, Kaya, 620.
- Sebep: Kesici değişimi
Osmangazi
- Tarih: 9 Mayıs 2026 Cumartesi
- Saat: 12:00 - 15:00 │ Süre: 3 saat
- Konum: Emek Zekai Gümüşdiş - 7.Çam, Şehit Bayraktar, 11.Çağlayan, Emir Sultan, 1.Afacanlar, Turgut Özal, 13.Huzur, Yıldırım, Dadaş, Şht.Saim Tuna
- Sebep: Kesici değişimi
Osmangazi
- Tarih: 9 Mayıs 2026 Cumartesi
- Saat: 12:00 - 15:00 │ Süre: 3 saat
- Konum: Emek Adnan Menderes - 1.Selviler, Kaplan, Kadir, 1.Mete, 1.Kandil, Bedir, Turgut Özal, Akgün, Çağlar
- Sebep: Kesici değişimi
Osmangazi
- Tarih: 9 Mayıs 2026 Cumartesi
- Saat: 12:00 - 15:00 │ Süre: 3 saat
- Konum: Emek Fatih Sultan Mehmet - Mavi, 7.Bal, 23.Okul, Kaya, Emir Sultan
- Sebep: Kesici değişimi
9 MAYIS 2026 BURSA YENİŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ
Yenişehir
- Tarih: 9 Mayıs 2026 Cumartesi
- Saat: 10:00 - 14:00 │ Süre: 4 saat
- Konum: Çayır - Yavuzlar Arkası Küme
- Sebep: Ayırıcı değişimi
Yenişehir
- Tarih: 9 Mayıs 2026 Cumartesi
- Saat: 10:00 - 14:00 │ Süre: 4 saat
- Konum: Söylemiş
- Sebep: Ayırıcı değişimi
Yenişehir
- Tarih: 9 Mayıs 2026 Cumartesi
- Saat: 10:00 - 14:00 │ Süre: 4 saat
- Konum: Subaşı - Subaşı
- Sebep: Ayırıcı değişimi
Yenişehir
- Tarih: 9 Mayıs 2026 Cumartesi
- Saat: 14:00 - 16:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: Çeltikçi - Çeltikçi
- Sebep: Abone bağlama
Yenişehir
- Tarih: 9 Mayıs 2026 Cumartesi
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Eğerce - Eğerce
- Sebep: OG hat bakım
9 MAYIS 2026 BURSA YILDIRIM ELEKTRİK KESİNTİSİ
Yıldırım
- Tarih: 9 Mayıs 2026 Cumartesi
- Saat: 13:00 - 14:00 │ Süre: 1 saat
- Konum: Vakıf - 12.Çiğdem, 13.Çınar, 2.Vatansever, Başpınar
- Sebep: Abone bağlama
Yıldırım
- Tarih: 9 Mayıs 2026 Cumartesi
- Saat: 13:00 - 14:00 │ Süre: 1 saat
- Konum: Çelebi Mehmet
- Sebep: Abone bağlama
Yıldırım
- Tarih: 9 Mayıs 2026 Cumartesi
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Eğitim - 3.Emir, Tozluoğlu, 2.Emekçi, 2.Papatya, 2.Günay, 4.Kader
- Sebep: AG tesis çalışması
Yıldırım
- Tarih: 9 Mayıs 2026 Cumartesi
- Saat: 11:00 - 12:00 │ Süre: 1 saat
- Konum: Şükraniye - Emek Çıkmaz, 11.Okul, Türkgücü, 6.Kanal, 18.Dere, 2.Geniş, 8.Dik, 10.Çiçek, 4.Burgu, 7.Yüksel, 2.Ege, 10.Karanfil
- Sebep: Abone bağlama
Yıldırım
- Tarih: 9 Mayıs 2026 Cumartesi
- Saat: 09:00 - 10:00 │ Süre: 1 saat
- Konum: Zümrütevler - Kopal
- Sebep: Abone bağlama
9 MAYIS 2026 BURSA BÜYÜKORHAN ELEKTRİK KESİNTİSİ
9 Mayıs 2026 tarihinde Bursa’nın Büyükorhan ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
9 MAYIS 2026 BURSA HARMANCIK ELEKTRİK KESİNTİSİ
9 Mayıs 2026 tarihinde Bursa’nın Harmancık ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
9 MAYIS 2026 BURSA İZNİK ELEKTRİK KESİNTİSİ
9 Mayıs 2026 tarihinde Bursa’nın İznik ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
9 MAYIS 2026 BURSA KELES ELEKTRİK KESİNTİSİ
9 Mayıs 2026 tarihinde Bursa’nın Keles ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
9 MAYIS 2026 BURSA KESTEL ELEKTRİK KESİNTİSİ
9 Mayıs 2026 tarihinde Bursa’nın Kestel ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
9 MAYIS 2026 BURSA ORHANELİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
9 Mayıs 2026 tarihinde Bursa’nın Orhaneli ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.