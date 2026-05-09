UEDAŞ açıkladı: Bursa'da 11 ilçede 66 nokta elektriksiz kalacak

Bursa'nın 11 ilçesinde bugün 66 farklı elektrik kesintisi yaşanıyor. En kapsamlı kesintiler Osmangazi'de kesici değişimi nedeniyle Emek ve Akpınar mahallelerinde sabah 09.00'dan öğlene kadar sürerken, Gürsu, Mudanya, Nilüfer, Orhangazi, Mustafakemalpaşa ve Yıldırım'da bazı noktalarda kesintiler 8 saate ulaşıyor.