BUSKİ duyurdu: Mustafakemalpaşa'da kesintiler 15 Mayıs'a kadar uzayacak

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde kanalizasyon çalışmaları kapsamında bugün saat 09.00-18.00 arasında 9 saatlik su kesintisi uygulanıyor. Cumhuriyet, Selimiye, Şeyhmüftü, Vıraca, Atatürk, Çırpan ve Hamidiye civarındaki muhtelif cadde ve sokakları etkileyen kesintilerin 15 Mayıs'a kadar ara ara sürmesi bekleniyor. Bursa'nın diğer ilçelerinde planlı kesinti bulunmuyor.