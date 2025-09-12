9 başkanı tutuklatan Aktaş'ın işleri yolunda! TEM'in yanındaki AVM bitti bitecek

CHP'li Beşiktaş Belediyesi’ne yönelik operasyonlar kapsamında "suç örgütü lideri" olduğu gerekçesi ile tutuklanan, ardından itirafçı olup tahliye edilen müteahhit Aziz İhsan Aktaş’ın İstanbul’daki dev inşaat projeleri sürüyor.

Aziz İhsan Aktaş’ın büyük petrol istasyonu İstanbul Gaziosmanpaşa’da TEM otoyolu kenarında yer alıyor. 76 pompayla Avrupa’nın en büyük akaryakıt istasyonu olarak tanıtılan tesis, devasa kapasitesiyle dikkat çekiyor.

AVM RUHSATI İÇİN GECE YARISI YASASI ÇIKTI

İstasyonun hemen yanında yükselen alışveriş merkezi için gerekli ruhsat, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından alındı. AVM ruhsatının alınabilmesi için ise aktarılanlara göre TBMM’den gece yarısı özel bir yasa çıkarıldı.

Aktaş’ın tutuklanmasının ardından AVM inşaatında kısa süreli bir duraksama oldu. İtirafçı olarak önce ev hapsine alınan, sonra tamamen tahliye edilen ve geçtiğimiz günlerde ev hapsi de kaldırılan Aktaş’ın serbest kalmasıyla birlikte inşaat yeniden hız kazandı. Kaba inşaatı birkaç ay içinde tamamlanan yapı, şu anda dış cephe kaplama aşamasında.

REKLAM PANOLARI ASILDI

Sözcü’den edinilen bilgiye göre 5 Haziran itibarıyla dış cephesi hâlâ açık olan AVM’de, son günlerde dış cephe kaplama çalışmalarına başlandı.

Binanın bitmiş halini gösteren görseller şantiye panolarına asılmış durumda. İçinde alışveriş merkezleri, havuzlar ve çeşitli mağazalar yer alacak kompleksin, diğer AVM’lerde olduğu gibi kiralama yöntemiyle işletilmesi bekleniyor.