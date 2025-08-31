8'e 1! Taksim'de ortaya aldıkları kişiyi sopayla dövdüler

Yayınlanma:
Taksim'de 'trans birey' oldukları ifade edilen 8 kişi, nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı ortalarına aldıkları 1 kişiyi sopa ile darp etti.

Beyoğlu Taksim'de bir kişi, henüz bilinmeyen nedenden dolayı trans oldukları ifade edilen 8 kişinin sopalı saldırısına uğradı. Çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla kaydettiği görüntülerde, saldırganlardan birinin arkadaşlarına 'ortaya alın' dediği duyuldu.

8 KİŞİ ORTAYA ALIP DARP ETTİ

Olay, dün gece saat 03.30 sularında Beyoğlu Kuloğlu Mahallesi’nde meydana geldi. Olay yerinden aktarılan bilgilere göre, sokakta yürüyen bir kişi bilinmeyen nedenle 8 trans bireyin saldırısına uğradı. Sopayla darbedilen kişi kendini savunmaya çalıştı.

ekran-goruntusu-2025-08-31-135829.png

Darbedilen kişi kaçmak isterken, saldırganlardan birinin 'ortaya alın' dediği anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kavga sırasında sokaktaki restoranın masası devrilirken çevredekilerin araya girmesiyle taraflar ayrıldı. Darbedilen kişi daha sonra olay yerinden uzaklaştı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nu bu kez alkışlıyorum: Türk futbol tarihini yeniden yazan adam
Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Güvenilir liman altının değeri nasıl hesaplanır? Altın nasıl değerlenir?
Altın nasıl değerlenir?
Güvenilir liman altının değeri nasıl hesaplanır?
Altın rekor kırdı İslam Memiş uyardı: Alım fırsatını kaçırmayın
17 milyonu birden serbest bırakılacak: Azerbaycan'a gönderilecekler
Azerbaycan'a gönderilecekler
17 milyonu birden serbest bırakılacak
Toplaması bedava kilosu 10 bin TL: Köylüler yaz boyu topluyor
Köylüler yaz boyu topluyor
Toplaması bedava kilosu 10 bin TL
Komandolar 7 gün 24 saat nöbete başladı
Komandolar 7 gün 24 saat nöbete başladı
Zincir market devi 68 mağazasını kapatıyor: Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Zincir market devi 68 mağazasını kapatıyor
Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandırdı: Bu işi yapan köşeyi dönüyor
Bu işi yapan köşeyi dönüyor
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandı
Türkiye
Anne ve babasını darbedip 1 kişiyi rehin alan zanlı yakalandı
Anne ve babasını darbedip 1 kişiyi rehin alan zanlı yakalandı
Karabük’te feci kaza! 2 yaşındaki çocuk ağır yaralı
Karabük’te feci kaza! 2 yaşındaki çocuk ağır yaralı
Nemrut'ta ayı saldırısı: Son anda kurtuldu, valilik alanı ziyarete kapattı
Nemrut'ta ayı saldırısı: Son anda kurtuldu, valilik alanı ziyarete kapattı