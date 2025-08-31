8'e 1! Taksim'de ortaya aldıkları kişiyi sopayla dövdüler

Beyoğlu Taksim'de bir kişi, henüz bilinmeyen nedenden dolayı trans oldukları ifade edilen 8 kişinin sopalı saldırısına uğradı. Çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla kaydettiği görüntülerde, saldırganlardan birinin arkadaşlarına 'ortaya alın' dediği duyuldu.

8 KİŞİ ORTAYA ALIP DARP ETTİ

Olay, dün gece saat 03.30 sularında Beyoğlu Kuloğlu Mahallesi’nde meydana geldi. Olay yerinden aktarılan bilgilere göre, sokakta yürüyen bir kişi bilinmeyen nedenle 8 trans bireyin saldırısına uğradı. Sopayla darbedilen kişi kendini savunmaya çalıştı.

Darbedilen kişi kaçmak isterken, saldırganlardan birinin 'ortaya alın' dediği anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kavga sırasında sokaktaki restoranın masası devrilirken çevredekilerin araya girmesiyle taraflar ayrıldı. Darbedilen kişi daha sonra olay yerinden uzaklaştı.