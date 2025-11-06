85 yaşında emekli, evi yok; 5 yıldır otomobilde yaşıyor

Adana’da yaşayan 85 yaşındaki Fethi Yener, 50 yıllık eşi Neziha Yener’i 2020 yılında kalp hastalığı nedeniyle kaybetti. Eşinin vefatının ardından büyük bir yalnızlığa sürüklendiğini anlatan Yener, bir süre memleketi Şanlıurfa’da akrabalarının yanında kalmak istese de barınma sorununu çözemedi. Ardından yeniden döndüğü Adana’da kirasını karşılayamadığı için otomobilinde yaşamaya başladı.

Beş yıldır aracında kalan Yener, emekli maaşıyla geçinmeye çalıştığını, ancak hayat koşullarının giderek zorlaştığını belirtti. Yener yaşadıklarını şöyle ifade ediyor:

“Hangi eve baksan en küçüğü 10 bin lira kira. Maaşım buna yetmiyor. Bir çorba içsem 100 lira. Böyle olunca mecburen arabada kalıyorum. Bu araba benim evim oldu”

Banyo yapamadığını, çamaşırlarını ise Urfa’daki hayırseverlerin yardımıyla yıkattığını anlatan Yener, “Artık tek isteğim sıcak bir çorba içip, başımı sokabileceğim bir yer bulmak,” sözleriyle yaşadığı çaresizliği dile getirdi.

“ÇOCUKLARIM ANNELERİNİN CENAZESİNE BİLE GELMEDİ”

Eşinin ölümünden önce de çocuklarıyla bağının zayıf olduğunu söyleyen Yener, üç çocuğunun da yurt dışında yaşadığını ifade etti:

“Bir tanesi Amerika’da, ikisi Japonya’da. Annelerinin cenazesine bile gelemediler. Benim arabada yaşadığımı bilmiyorlar. Ne telefonlarını biliyorum ne adreslerini. Belki ‘babamız öldü’ diye düşünüyorlardır.”

Yener, yetkililere ve hayırseverlere seslenerek bir huzurevine yerleştirilmek istediğini belirtti:

“Eşimi kaybedince bunalıma girdim. Şimdi sadece huzurlu bir yer istiyorum. Başımı sokacak bir çatı olsun yeter.”