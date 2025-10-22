8 yaşındaki çocuğu sokak ortasında kaçırmaya çalışmıştı! Sanık hakkında istenen ceza belli oldu

Diyarbakır'da 8 yaşındaki erkek çocuğunu kaçırmaya çalıştığı için tutuklanan G.K. hakkında, "çocuğa karşı cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılmaya teşebbüs" suçundan 1 yıldan 10 yıl 6 aya kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesi Lise 1. Sokak'ta 27 Ağustos günü, G.K. tarafından zorla götürülmeye çalışılan 8 yaşındaki H.A'nın, durumu fark eden esnaf Ahmet Arslan'ın müdahalesiyle kurtulduğu ifade edildi ve “çocuğu hürriyetinden yoksun kılma" suçundan soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Diyarbakır'da çocuk kaçırmaya çalışan şahıstan şoke eden ifadeler

“AMCAYA DÖNEREK ‘BENİ KURTAR’ DEDİM”

Hazırlanan iddianamede mağdur H.A'nın, ifadesinde "27 Ağustos'ta ismini bilmediğim kişi elleriyle ağzımı kapatarak, bir işyerinin depo bölümüne merdivenlerden aşağıya doğru itekleyerek 'Yürü yoksa sana dayak atarım.' diyerek beni götürmek istedi. Ayrıca boğazımı da sıktı ve canımı acıttı. O esnada Ahmet Arslan isimli esnaf bizi gördü. Amcaya dönerek, 'Beni kurtar.' demem üzerine amca yanımıza gelerek, 'Bir sorun mu var?' dedi. Amca geldiği sırada oradan hemen uzaklaşarak evime doğru kaçtım. Beni kaçırmaya çalışan kişiden davacı ve şikayetçiyim." sözlerini sarf ettiği aktarıldı.

Mağdur çocuğun babası S.A. da, verdiği ifadesinde çocuğunu kaçırmaya çalışan ve tanımadığı sanıktan davacı ve şikayetçi olduğunu da belirtildi.

Diyarbakır'da 9 Yaşındaki çocuğu kaçırmaya çalışırken esnaf yumruğunu yemişti! O şüpheli cezaevine gönderildi

“AMACIM KESİNLİKLE ÇOCUĞU KAÇIRMAK DEĞİLDİR” DEDİ!

Tutuklu sanık G.K. ise adli sicil kaydı olduğunu ve iş bulamadığını söyleyerek olaydan bir ay önce Muğla'dan Diyarbakır'a iş bulma umuduyla geldiğini ileri sürerek "Diyarbakır'a geldikten sonra da iş bulamadım, psikolojim iyice bozuldu. Camilerde, parklarda yatıyor, halktan para dilenerek, yemek isteyerek hayata tutunmaya çalışıyordum. Olay günü adliyeden çıktım, ifade vermiştim, sonrasında yürürken önüme bu çocuk denk geldi. Anlık olarak elbisesinden tuttum çocuğa kızmaya başladım.” dedi.

Kızarak çocuğu yürüttüğünü ve daha sonra da çocuğun ağlamaya başladığını öne süren sanık, “Zaten bıraktım esnaf araya girdi. Esnafla aramızda arbede yaşandı. Bana ne olduğunu sordular. Ben de 'Akrabasıyım, kızarım, size ne?' dedim. Bunu da esnafla herhangi bir olay çıkmasın diye söyledim. Amacım kesinlikle çocuğu kaçırmak veya çocuğa cinsel amaçlı bir şey yapmak değildir” ifadelerini kullandı.

“ŞUURUMU KAYBETTİM”

İfadesinin devamında, “Anlık stres ve şuur kaybı yaşadığım için bir anlık psikolojimin dağılması ile gerçekleşti. Psikiyatri bölümünde geçen sene 1 ay kadar tedavi gördüm. Geçim sıkıntısı yaşadığım ve ailemle görüşmediğim için bu tip psikolojik travmalar yaşıyorum.” ifadelerini kullanan sanık G.K., “O an da bu anlardan biriydi ve şuurumu kaybettim. Çocuğa kızdım ve bağırdım ama başka hiçbir şey yapmadım. Amacım çocuğa zarar vermek değildi." dedi.

“ÇOCUK ‘İMDAT AĞABEY BENİ KURTAR’ DİYEREK BAĞIRDI”

Çocuğu kurtarmaya çalışırken iki parmağı incinen esnaf Ahmet Arslan ise, verdiği ifadesinde "Çocuk, imdat ağabey beni kurtar.' diye bağırınca ne olduğunu öğrenmek için yanlarına gittim. Bunun üzerine çocuk evine doğru koştu. Bu kişiye kim olduğunu sorduğumda çocuğun amcası olduğunu söyledi. Sonrasında çocuğun kaçırılmaya çalışıldığını anlayınca müdahale etmek için yumruğu salladım fakat bu kişi işyerimin önünde bulunan stanttaki parkeyi havaya kaldırınca yumruğum ona gelmedi.” ifadelerini kullandı.

Daha sonra çevredeki esnafın, kavga ettiklerini düşündükleri için onu tuttuğunu ifade eden Arslan, ”'Çocuk kaçırıyor.' diye bağırdım. Esnaf da müdahale etmek istedi. Bu kişi yerdeki parke taşlarını kırıp bize doğru bağırmaya başlayınca biz de uzaklaştık. İlk müdahalem sırasında elimi nereye vurduğumu bilmiyorum, elim yaralandı ve sol gözüme bir yerden yumruk geldi fakat kimin yaptığını görmedim. Sonrasında bu kişi elindeki kaldırım taşları ile birlikte kaçtı." dedi.

İddianamede yer alan görüntü inceleme tutanağında, şüphelinin, 27 Ağustos saat 11.33 sıralarında çocuğu sırtından tutarak yürüdüğünün, mağduru 2 bina arasına doğru götürmeye çalıştığının, ağzını, yüzünü eliyle kapatmaya çalıştığının, Ahmet Arslan'ın durumu görerek şüphelinin üzerine gittiğinin, bu esnada mağdurun şüpheliden kurtularak olay yerinden kaçtığının yer aldığı ifade edildi.

SANIK HAKKINDA İSTENEN CEZA BELLİ OLDU!

26. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, tutuklu G.K. hakkında "çocuğa karşı cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılmaya teşebbüs" suçundan 1 yıldan 10 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi.

İddianamenin, sonuç kısmında ise "Şüpheli, mağduru alıkoyarak 'Yürü yoksa sana dayak atarım.' şeklinde tehdit etmiş, boğazını sıkarak, eliyle ağzını ve yüzünü kapatarak direncini kırmaya çalışarak mağdura cebir uygulamıştır. Çocuk, Ahmet Arslan'dan (esnaf) yardım istemiş, şüpheli mağduru zorla alıkoymaya çalışırken Arslan'ın olaya müdahil olmasıyla eylemini tamamlayamamıştır. Şüpheli savunmasında tevilli ikrarda bulunmuştur. Şüphelinin eylemleri ile 'çocuğa karşı cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılmaya teşebbüs' suçunu işlediği anlaşıldığından yargılanmasının yapılarak cezalandırılması kamu adına talep olunur." ifadelerine yer verildi.