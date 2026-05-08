GDZ Elektrik duyurdu: Bugün şehrin yarısında elektrik kesintisi var
8 MAYIS 2026 İZMİR ELEKTRİK KESİNTİLERİ
8 Mayıs 2026 Cuma günü İzmir’in 22 ilçesinde 57 farklı elektrik kesintisi gerçekleşecek. İşte bugün İzmir’de elektrik kesintisi yaşayacak ilçeler…
İZSU duyurdu: Bugün 12 mahalle susuz kalacak
8 MAYIS 2026 İZMİR BALÇOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Balçova
- Tarih: 8 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Korutürk, Baraj Yolu, Yaşam │ Teleferik
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
8 MAYIS 2026 İZMİR BAYRAKLI ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bayraklı
- Tarih: 8 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 09:30 - 15:30 │ Süre: 6 saat
- Konum: Cengizhan, 2195/5., 1620/12., 1615/17.
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Bayraklı
- Tarih: 8 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 09:30 - 15:30 │ Süre: 6 saat
- Konum: Cengizhan, 1615/17., 2195/2., 2195/1., 2195., 1620/39., 1620/12., 1615/16., 1615/15., 2195/5., 2195/7.
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Bayraklı
- Tarih: 8 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 09:30 - 15:30 │ Süre: 6 saat
- Konum: Cengizhan, 2181/9., 2181/10., 1615/8., 1615/17., 1615/16., 1615/15., 2195/7.
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Bayraklı
- Tarih: 8 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 12:00 │ Süre: 3 saat
- Konum: Org. Nafiz Gürman, 7042., 7041., 7020/4., 7020/3., 7020/1., Atatürk Cd., 7150., 7117., 7122/2., Şehit Orhan Bozkurt, Kubilay Cd., 7163., 7160., 7151., 7134., 7133/1., 7133., 7132., 7131., 7128., 7123/1., 7122/1., 7122., 7121/1., 7121., 7120/1., 7120., 7119., 7118., 7115/1., 7115., 7113., 7098/2., 7098/1., 7098., 7058., 7057., 7056., 7055.
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Bayraklı
- Tarih: 8 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 11:00 - 12:00 │ Süre: 1 saat
- Konum: Soğukkuyu
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
8 MAYIS 2026 İZMİR BERGAMA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bergama
- Tarih: 8 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 09:30 - 13:00 │ Süre: 3 saat 30 dakika
- Konum: Aşağıbey, Abdülgani Küme Evleri, Bergama Yolu, Hacı Ahmetler Küme Evleri │ Aşağıcuma, Aşağıcuma Köyü İç Yolu, Aşağıcuma Küme Evler │ Hisarköy, Hisarköy Köyü İç Yolu, Hisarköy │ Hacıhamzalar, Hacıhamzalar Köyü İç Yolu │ Göbeller, Göbeller Köyü İç Yolu, Göbeller │ Demircidere, Demircidere Küme Evleri, Dere, Yolüstü │ Çamavlu, Yukarıcuma Köyü İç Yolu │ Ayvatlar, Ayvatalar Küme Evleri │ İncecikler │ Kurtuluş │ Yukarıcuma │ Yukarıbey, Yanık Küme Evleri, Kozak Bergama Yolu, 5053., Yeşiller Küme Evleri, Koca Küme Evleri, 5053/1. │ Terzihaliller, Terzihaliller Küme Evleri │ Okçular, Okçular Köyü İç Yolu │ Yukarıbey Kaplan, Kaplanköy Köyü İç Yolu
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Bergama
- Tarih: 8 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 10:00 - 16:00 │ Süre: 6 saat
- Konum: Tekkedere │ Aşağıkırıklar │ Yenikent, Çiftlik Küme Evleri │ Zeytindağ
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Bergama
- Tarih: 8 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 11:00 - 18:00 │ Süre: 7 saat
- Konum: İsmailli Hacılar, Hacılar Köyü İç Yolu, Hacılar İsmaili Bucağı
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
8 MAYIS 2026 İZMİR BORNOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bornova
- Tarih: 8 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 16:00 │ Süre: 7 saat
- Konum: Karaçam │ Kayadibi, Gelincik, Kayadibi Cd.
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Bornova
- Tarih: 8 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 03:00 - 03:15 │ Süre: 15 dakika
- Konum: Koşukavak, 4194., 4186., 4190., 4192., 4196., 4198., 4200., 4200/1., 4202., 4202/1., 4204., 4233., 4235., 4247., 4249., 4251., 4253., 4257., 4259., 4269. │ Birlik, 4202/2., 4207., 4208., 4208/1., 4209., 4237., 4255., 4261., 4263., 4271., Fazıl Paşa Cd. │ Çamkule, 2510., 2511., 2590., 4691., 4693., 4695., 4697., 4699., 4701., 4701/1., 4702., 4703., 4704., 4706., 4707., 4708., 4709., 4710., 4712., 4713., 4713/1., 4713/2., 4713/3., 4713/4., 4713/5., 4713/6., 4713/7., 4713/8., 4713/9., 4714., 4716., 4718., 4720., 4722., 4724., 4726., 4728., 4730., 4730/1., 4730/2., Adem Yavuz Cd., Dicle Cd., Fevzi Paşa Cd. │ Gazi Osman Paşa, 5412., 5422., 5424., 5425., 5427., 5428., 5429., Kamil Tunca Cd., Yavuz Selim Cd. │ Meriç, 5619., 5620., 5647., 5649., 5656., 5656/4., 5657., 5658., 5659., 5660., 5661., 5662., 5663., 5665., 5666., 5667., Kemalpaşa Cd., Sanat Cd., İzmir BB Çocuk Trafik Eğitim Parkı İçi Yolu, 5648/1. │ Tuna, 5500., 5500/1., 5500/2., 5500/3., 5501., 5502., 5502/1., 5503., 5504., 5505., 5506., 5507., 5508., 5509., 5510., 5511., 5511/1., 5512., 5513., 5514., 5515., 5516., 5517., 5518., 5522., 5524., 5526., 5529., 5530., 5531., 5531/1., 5532., 5533., 5534., 5547., 5549., 5550., 5551., 5552., 5553., 5554., 5555., 5556., 5615., 5617., 5627., 5627/1., 5627/2., 5627/3., 5629., 5630., 5631., 5631/1., 5632., 5633., 5634., 5635., 5636/1., 5637., 5638., 5639., 5639/1., 5650., 5651., 5652., 5652/1., 5653., 5654., 5655., 5655/1., Gazi Mustafa Kemal Park İçi Yolu, Ziya Paşa Cd.
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Bornova
- Tarih: 8 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 10:00 - 12:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: Zafer, 4404., 4311., Kemalpaşa Cd., 4402., 4309., 4307., Yener Cd.
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
8 MAYIS 2026 İZMİR BUCA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Buca
- Tarih: 8 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 13:00 │ Süre: 4 saat
- Konum: Buca Koop., 1413., 1419.
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Buca
- Tarih: 8 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 12:00 - 16:00 │ Süre: 4 saat
- Konum: Çamlık, 807/1., 808/1., 809., 811., 813., 814., 814/1., 818., 820., 822., 828., 830., 3585., 3650., 798., 803., 805., 807.
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Buca
- Tarih: 8 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 13:00 - 14:00 │ Süre: 1 saat
- Konum: Kuruçeşme, 203/42., 203/40., 203/28., Ahmet Piriştina Blv.
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Buca
- Tarih: 8 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 16:00 - 17:00 │ Süre: 1 saat
- Konum: Kuruçeşme, 205/24., 205/27., 205/3., 205/37., 205/20., 205/39., 205/51., 205/52., 205/55., 205/23., 205/2., 205/16. │ Buca Koop., 205.
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Buca
- Tarih: 8 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 03:00 - 03:15 │ Süre: 15 dakika
- Konum: Aydoğdu, 4709. │ Ufuk, 2763., 917., 917/2., 917/3.
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
8 MAYIS 2026 İZMİR ÇEŞME ELEKTRİK KESİNTİSİ
Çeşme
- Tarih: 8 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 09:30 - 13:30 │ Süre: 4 saat
- Konum: Ildır, 37228., 37230., 37231., 37232., 37233., 37234., 37235., 37236., 37237., 37238., 37239., 37241., 37242., 37243., Ildır Gazi Mustafa Kemal Cd., 30008., 30005., 30007., 30006., 30012., Ildır Cumhuriyet Cd., 30009., Alan Küme Evleri, 30003., 30002., 37191/1., 37201/1., Ildır Atatürk Cd., 30004., 30011., 30001., 30010., 37191., 37193., 37194., 37195., 37197., 37198., 37200., 37201., 37207., 37208., 37210., 37211., 37215., 37217., 37218., 37219., 37220., 37221., 37222., 37223., 37224., 37225., 37226., 37227., 37229. │ Germiyan, 27000., 27151., 27147., 27180., 27135., 27177/1., 27085., 27079., 27062., 27225., 27074/1., 27062/4., 27062/3., 27061/2., 27061/3., 27061/4., 27061/5., 27061/6., 27000/2., 27000/4., 27068/1., 27068/2., 27068/3., 27068/4., 27068/5., 27068/6., 27068/7., 27068/8., 27068/9., 27000/3., 27101/1., 27074/2., 27062/6., 27068/10., 27000/1., 27143., 27173/1., 27062/7., 27045., 27052., 27059., 27060., 27061., 27061/1., 27062/5., 27063., 27064., 27065., 27068., 27069., 27070., 27071., 27072., 27073., 27074., 27075., 27076., 27077., 27078., 27080., 27081., 27082., 27083., 27084., 27086., 27087., 27088., 27089., 27090., 27090/1., 27091., 27092., 27093., 27094., 27095., 27098., 27099., 27100., 27101., 27102., 27103., 27104., 27106., 27107., 27108/1., 27109., 27110., 27111., 27112., 27114., 27115., 27116., 27121., 27122., 27123., 27133., 27134., 27144., 27145., 27149., 27150., 27152., 27155., 27157., 27160., 27161., 27162., 27163., 27166., 27167., 27168., 27169., 27171., 27173., 27174., 27175., 27176., 27177., 27178., 27179., 27181., 27183., 27184.
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Çeşme
- Tarih: 8 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 12:30 - 17:30 │ Süre: 5 saat
- Konum: Alaçatı, Hurmalı Küme Evleri │ Germiyan │ Karaköy
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
8 MAYIS 2026 İZMİR DİKİLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Dikili
- Tarih: 8 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 10:00 - 16:00 │ Süre: 6 saat
- Konum: Demirtaş │ Çandarlı
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Dikili
- Tarih: 8 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 10:00 - 16:00 │ Süre: 6 saat
- Konum: Esentepe, İsmet İnönü, Esentepe Cumhuriyet Cd., Esentepe İstiklal Cd., Esentepe 4., Esentepe 1., Esentepe 7., Esentepe 2., Esentepe 3., Esentepe 6., Esentepe 8., Sevgi Soysal, Esentepe Vatan Cd., Esentepe Atatürk Cd., Edip Cansever, Demirtaş Kadımerası │ Katıralanı, Katıralanı 2, Katıralanı 2/2., Katıralanı 4/1., Katıralanı Atatürk Cd., Katıralanı 10., Katıralanı 10/1., Katıralanı 3/2., Katıralanı Köyü İç Yolu, Katıralanı 1., Katıralanı 3, Katıralanı 3/1., Katıralanı 4. │ Merdivenli, Merdivenli 8., Merdivenli 9., Merdivenli 6., Merdivenli 2., Merdivenli 1, Tilkitepe, Merdivenli 3., Merdivenli 5., Merdivenli 7., Merdivenli Atatürk Cd., Merdivenli Köyü İç Yolu, Merdivenli Vatan Cd. │ Uzunburun, Uzunburun Cumhuriyet Cd., Uzunburun 6., Uzunburun 7., Uzunburun 1., Uzunburun 10., Uzunburun Kuşçabahçesi, Uzunburun 12., Uzunburun 2., Uzunburun 3., Uzunburun 9., Uzunburun Atatürk Cd., Uzunburun 8., Uzunburun 5. │ Demirtaş, Çandarlı Dikili Yolu
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Dikili
- Tarih: 8 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Cumhuriyet, 443/4., 504/1., 443/6., 508., 443/1., 458/1., 453., 463/1., 443/5., 462., 457., 445/1., 445., 458., 459., 506., 508/1., 516., 522., Çetin Emeç Cd., 390.
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Dikili
- Tarih: 8 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Cumhuriyet, 443., 441., 439., 436., 435., 451., 442/1., 448., 440., 458/1., 443/3., 452., 446., 462., 442., 445/1., 444., 451/1., Çetin Emeç Cd., 459., 458., 456., 447., 450., 445.
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
8 MAYIS 2026 İZMİR FOÇA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Foça
- Tarih: 8 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 15:00 │ Süre: 6 saat
- Konum: Mustafa Kemal Atatürk, Gezener, Hacı Mehmet, Kaynar, Çiğdem, Çınar, Öksüz Cd., Ölçer, İzmir Cd., Şirin, Zeki, Zaman, Mehmetçik Cd., Kolçakoğlu, Akgün, Ali Yeğen, Anıl, Avşar, Açelya, Benel, Işın, Ulusoy, Toros, Talih, Stadyum, Savran, Onur, Okul, Kaşıkcı, Kazdağlı, Rıhtım │ Fevzi Çakmak, Kanarya, A. Nayap Dinçer Cd., Akar, Akman, Aslan, Atay, Cumhuriyet Cd., Dere, Doğan, Girne Cd., Kahveci, Ziya Garip, Yıldız, Yavuz, Yavez, Soylu, Orkun, Merkez Cd., Kurtuluş Cd., Kalkan
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Foça
- Tarih: 8 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 10:00 - 13:00 │ Süre: 3 saat
- Konum: Yenibağarası, Limon, Mor Menekşe, 1035., 1034., İris, Azelya, 1036., Funda, Şebboy, Zerrin, Sedir, Piyan, Melisa, Erguvan, Şakayık, Palmiye, Sümbül, Laden, Reyhan, Ortanca, 1033., Korunga, İmamtepe Mevki Küme Evleri, Gardenya, Gece Sefası, Böğürtlen, Adaçayı, Yenibahar, Hanımeli, Hezaren, Çay, Çuha, Kasımpatı
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
8 MAYIS 2026 İZMİR KARABAĞLAR ELEKTRİK KESİNTİSİ
Karabağlar
- Tarih: 8 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 10:00 - 16:00 │ Süre: 6 saat
- Konum: Salih Omurtak, 9659/1., 9661., 9665/1., 9662/3., 9662/1., 9660., 9659/2., 9656., 9643., 9642., 9641., 9640., 9636., 9635., 9634., 9628., 9626., 9618., 9602., 9586.
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Karabağlar
- Tarih: 8 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 09:30 - 15:30 │ Süre: 6 saat
- Konum: Ali Fuat Erden, Öğretmen Rasime Şeyhoğlu, 9771., 9770., 9763/1., 9757., 9754., 9770/1., 9780., 9782., 9783. │ Limontepe, 9761.
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Karabağlar
- Tarih: 8 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 09:30 - 15:30 │ Süre: 6 saat
- Konum: Ali Fuat Erden, 9786., 9780., 9779., 9773., 9754., Öğretmen Rasime Şeyhoğlu, 9801., 9800., 9799., 9798., 9797., 9782., 9781., 9783.
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
8 MAYIS 2026 İZMİR KARABURUN ELEKTRİK KESİNTİSİ
Karaburun
- Tarih: 8 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 16:00 │ Süre: 7 saat
- Konum: Kösedere, Yukarı Boyabağ Küme Evleri, Karaburun Cd., Aşağı Boyabağ Küme Evleri, Kösedere Köyü Yolu
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
8 MAYIS 2026 İZMİR KARŞIYAKA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Karşıyaka
- Tarih: 8 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 10:00 │ Süre: 1 saat
- Konum: İmbatlı, 6092/2., Ali Alp Böke Cd., 1595., 1595/1., Anadolu Cd., 1595/3., 6071/1., 1595/2., 1777/9., 6070., 6089., 6090., 6085., 1595/5.
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
8 MAYIS 2026 İZMİR KEMALPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kemalpaşa
- Tarih: 8 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 11:00 - 17:00 │ Süre: 6 saat
- Konum: Bağyurdu Yeni, Bağyurdu İzmir Cd., Vargör, 7001. │ Bağyurdu Kazımpaşa, Ali Kurt, Ankaralı, Avcılar, Bakırlı, Bekçi Sabit, Deveci Ömer, Fevzi Çakmak Cd., Gürol, Hafız Osman, Hürriyet Cd., Koca Hüseyin, Kırmızı, Nergis Zambağı, Sadullah Cengiz, Umut, Yaprak, Özmete, İsmail Ulusan Cd., İsmet İnönü Cd., Şehitlik
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
8 MAYIS 2026 İZMİR KİRAZ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kiraz
- Tarih: 8 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Yeşildere, Kabaklı Küme Evleri
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
8 MAYIS 2026 İZMİR KONAK ELEKTRİK KESİNTİSİ
Konak
- Tarih: 8 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 12:00 - 16:00 │ Süre: 4 saat
- Konum: Mehtap, 3611., 3564., 3580., 3580/1., 3584., 3585., 3612/3., 3613., 3614., 3617., 3637., 3640., 3641., 3643., 3644., 3645., 3646., 3647., 3649., 3650., 3660.
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Konak
- Tarih: 8 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 03:00 - 03:15 │ Süre: 15 dakika
- Konum: Atamer, 2581., 2583., 2583/1., 2589., 2590., 2591., 2592., 2593., 2594., 2595., 2596., 2597., 2602., 2603., 2604., 2605., 2606., 2608., 2609., 2609/1., 2610., 2611., 2612., 2613., 2614., 2614/1., Arı Cd., Çamlık Cd. │ Cengiz Topel, 1185/41., 1185/42., Gaziler Cd. │ Çınartepe, 2618., 2620., 2622., 2622/1., 2623., 2624., 2625., 2626., 2627., 2627/1., 2628., 2629., 2630., 2631., 2632., 2633., 2634., 2635., 2636., 2637., 2638., 2639., 2640., 2641., 2642., 2643., 2644., 2644/1., 2644/2., 2644/3., 2644/4., 2645., 2646., 2647., 2647/1., 2648., 2649., 2653., Dicle Cd., Güneş Cd. │ Halkapınar, 1004., 1201/1., 1201/4., 1202/1., 1202/2., 1202/3., 1202/4., 1203., 1203/1., 1203/2., 1203/4., 1203/7., 1348., 1443., 1490., Ağustos 22. │ Mehmet Akif, 2656., 2692., 2723., 2724., 2725., 2726., 2731., 2735., 2736., 2737., 2738., 2768., 2769., Adalet Cd., Toros Cd., Celal Yılmaz Parkı İçi Yolu │ Mersinli, 1201., 2821., 2823/1. │ Millet, 2535., 2536., 2537., 2543., 2543/1., 2544., 2547., 2558., 2559., 2563., 2565., 2567., 2571., 2572., 2573., 2574., 2575., 2576., 2584. │ Murat, 2442., 2510., 2511., 2512., 2514., 2515., 2516., 2517., 2517/1., 2518., 2519., 2520., 2521., 2523., 2524., 2525., 2526., 2589/1., 2589/2., 2590/2., 2598., 2599., 2777., Adem Yavuz Cd. │ Saygı, 2655., 2657., 2663., 2685., 2718., 2719., 2720., 2721., 2722., 2722/1., 2772., Barış Cd. │ Ulubatlı, 2739., 2740., 2740/1., 2741., 2742., 2743., 2744., 2746., 2748., 2751., 2752., 2753., 2755., 2756., 2759., 2760., 2761., 2762., 2763., 2764., 2765., Kazım Karabekir Ortaokulu, Toros Park İçi Yolu
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
8 MAYIS 2026 İZMİR MENDERES ELEKTRİK KESİNTİSİ
Menderes
- Tarih: 8 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 11:00 - 14:00 │ Süre: 3 saat
- Konum: Karakuyu │ Çakaltepe
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Menderes
- Tarih: 8 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Görece Cumhuriyet, 5037., 5039., 5040., Ahmet Kaçkınoğlu Cd., Gazi Cd., Mehmet Ali Metin Cd., Muhtar Nihat Sertel Cd., 5027., 5030., 5016., 5025., 5026., 5031., 5032., 5033., 5034., 5036.
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Menderes
- Tarih: 8 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Görece Cumhuriyet, 5053., 5044., 5046., 5051., 5052., 5056., 5058., 5059., 5060., 5062., 5065., 5066., 5068., 5069., 5070., 5071., 5072., 5073., 5075., 5078., 5079., 5080., 5081., 5076., Gazi Cd., Muhtar Nihat Sertel Cd., Vali Kazım Dirik Cd., Vali Kemal Hadımlı Cd., 5061., 5043., 5050., 5038., 5040.
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
8 MAYIS 2026 İZMİR MENEMEN ELEKTRİK KESİNTİSİ
Menemen
- Tarih: 8 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 10:00 - 16:00 │ Süre: 6 saat
- Konum: Ulus, 7503/1., 7518., 7501., 7526., 7526/3., 7530., 7530/1., 7530/2., 7530/3., 7530/4., 7503., 7532., 7532/1., 7532/3., Koyundere Cami Cd., Nene Hatun Cd., 7501/1.
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Menemen
- Tarih: 8 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 10:00 - 16:00 │ Süre: 6 saat
- Konum: Kemal Atatürk, Barış Cd., 7528/1., 7528., 7526., 7524., 7522., 7520/1., 7520., 7509/2., 7550., 7509/5., 7526/1., 29 Ekim Cd., Nene Hatun Cd. │ Ulus, 7518., 7514., İstiklal Cd.
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
8 MAYIS 2026 İZMİR NARLIDERE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Narlıdere
- Tarih: 8 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Ilıca, Zeytin, Baraj Yolu, Yaşam
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
8 MAYIS 2026 İZMİR ÖDEMİŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Ödemiş
- Tarih: 8 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 10:00 - 14:00 │ Süre: 4 saat
- Konum: Küre, Küre Küme Evleri, Küre Köyü Köşk Ödemiş Yolu, Köprübaşı Küme Evleri │ Küçükören, Başören Küme Evleri, Küçükören Küme Evleri │ Hamam, Mendegüme Küme Evleri │ Güney, Güney Küme Evleri │ Demirdere, Demirdere Köyü İç Yolu, Demirdere Küme Evleri │ Çamlıca, Çamlıca Küme Evleri │ Çayır, Ataman Küme Evleri
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Ödemiş
- Tarih: 8 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Yusufdere, Yusufdere Küme Evleri │ Kayaköy
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Ödemiş
- Tarih: 8 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 09:15 - 15:15 │ Süre: 6 saat
- Konum: Cevizalan
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Ödemiş
- Tarih: 8 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Artıcak, Artıcak Yaylası Küme Evleri
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Ödemiş
- Tarih: 8 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 15:00 │ Süre: 6 saat
- Konum: Birgi, 2. Beyzade, Allame, Çay, İsabey, Yarbaşı, Muhittin Efendi, Meydanbaşı, Karaoğlu, Fatih Mehmet Bey Cd., Uluselvi, 1. Beyzade, 3. Beyzade, İncir, Şaşallı Küme Evleri, Aydınoğlu, Berrak, İmam-ı Birgivi
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Ödemiş
- Tarih: 8 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Kurucuova, Kiraz Yolu Cd., Yazlı Kuyu Küme Evleri, Almanlı Küme Evleri, Kurucuova Küme Evleri │ Türkönü, Yeşil Tepe Küme Evleri │ Gereli, Gereli Küme Evleri │ Ovakent │ Mescitli, Mescitli Küme Evleri │ Kışla │ Ertuğrul, Şirinyer Küme Evleri, Camiönü Küme Evleri, Ertuğrulköy Köyü Yolu, Ertuğrulköy Köyü İç Yolu
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
8 MAYIS 2026 İZMİR SEFERİHİSAR ELEKTRİK KESİNTİSİ
Seferihisar
- Tarih: 8 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 09:30 - 15:00 │ Süre: 5 saat 30 dakika
- Konum: Kavakdere, Karakoç Cd., Ürkmez Orhanlı Yolu Cd., Orhanlı Kavakdere Yolu Küme Evleri, Kavakdere Cd. │ Cumhuriyet │ Tepecik, Bahçeköy Küme Evleri │ Turabiye │ Orhanlı, Kavakçayı Cd. │ Beyler │ Atatürk
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Seferihisar
- Tarih: 8 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 12:00 - 18:00 │ Süre: 6 saat
- Konum: Turabiye, 26., 25., 24., Turabiye Cd., Fabrika Cd., 28/1., 28., 28/2., 22/4., 22/6., 27/4., 10., 20/8., 21. Çk., 22., 22/1., 22/2.
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Seferihisar
- Tarih: 8 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 10:00 - 16:00 │ Süre: 6 saat
- Konum: Çolak İbrahim Bey, 96/5., 91., İzmir Cd., 96/4., 96/2., 96/1., 96., 93/3., 93/2., 93., 92/4., 92/2., 92/3., 96/3., 96/7., 90., 91/13., 93/1., 95., 91/6., 90/1., 90/2., 94., 96/6., 90/3., 92., 92/1. │ Düzce, 4200/2.
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Seferihisar
- Tarih: 8 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 10:00 - 16:00 │ Süre: 6 saat
- Konum: Turgut, İhsaniye Küme Evleri, Bozyer Küme Evleri │ Ulamış, 1436/1., 1436., 1435., 1434. │ İhsaniye
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
8 MAYIS 2026 İZMİR TİRE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Tire
- Tarih: 8 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 15:00 │ Süre: 6 saat
- Konum: Çayırlı, Çayırlı Yol Üstü Küme Evleri, Karşıyaka Küme Evleri, Şahin Tepe Küme Evleri, Çayırlı Yunus Emre, Çayırlı Yol Altı Küme Evleri, Karacaoğlan Küme Evleri, Çayırlı Aşık Veysel, Yörükler Küme Evleri │ Akçaşehir, Kocatepe │ Çukurköy, Yemişler Köy Yolu
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Tire
- Tarih: 8 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 10:00 - 14:00 │ Süre: 4 saat
- Konum: Saruhanlı, Gölderesi Küme Evleri, Çeşmebaşı Küme Evleri, Saruhanlı Merkez Küme Evleri │ Yenişehir, Sedir Küme Evleri, Yenişehir Merkez Küme Evleri, Koyuncu Küme Evleri, Yenişehir Yolu │ Kırtepe, Köy Altı Küme Evleri, Ana, Hakan Ertuğrul, Trafo, Köy Meydanı, Çimenlik, Çay İçi, Camialtı, Bayram Yeri, Yörük, Cennet, Kirazlık, Varyant, Kırtepe Köyü İç Yolu, Tire Ödemiş Yolu │ Eğridere, Tarım Ağalar, Gaziler, Ceviz, Soğanlık, Şehit Astsubay Tevfik Tursun, Vali, Ova Yolu Eğridere, Çayır Küme Evleri, Ambarkavak Küme Evleri, Ağıl, Kuyu Başı, Serap, Eğridere Köyü İç Yolu, Camiüstü │ Gökçen, Göldere Küme Evleri, Saruhanlı Yolu │ Kocaaliler, Çamlıca Yolu Küme Evleri, Karşı Küme Evleri, Güngören, Kocaaliler Köyü İç Yolu, Nehir, Kocaaliler Yolu │ Osmancık, Osmancık Köyü İç Yol, Değirmenaltı, Yokuş, Akasya, Osmancık Yolu Küme Evleri, Limon, Molla Mehmet, Osmancık Eğridere Yolu Küme Evleri, Şehit Çavuş İlker Arslan, Osmancık Köyü İç Yolu │ Sarılar, Tepe Mevkii Küme Evleri, Bağ Mevkii Küme Evleri │ Çobanköy, Şehit Mesut Küme Evleri, Çoban Merkez Küme Evleri │ Kahrat
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
8 MAYIS 2026 İZMİR TORBALI ELEKTRİK KESİNTİSİ
Torbalı
- Tarih: 8 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 11:00 - 14:00 │ Süre: 3 saat
- Konum: Özbey, 4056., 4034. │ Kaplancık
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
8 MAYIS 2026 İZMİR URLA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Urla
- Tarih: 8 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 10:30 - 16:30 │ Süre: 6 saat
- Konum: Zeytineli, Cumhuriyet Cd., Şahin Bayhan, Yukarı Mahalle Küme Evleri, Kabasakal Küme Evleri
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Urla
- Tarih: 8 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 09:30 - 15:30 │ Süre: 6 saat
- Konum: Kuşçular, 8029/1, 8018/2., 8018/3., 8039/2., 8016., 8018., 8023., 8027., 8029., 8031., 8033., 8036., 8018/1., 8037., 8035/2., 8039/5., 8025/1., Kuşçular Cd., 8056., 8048., 8044., 8042., 8040., 8039/1., 8039., 8038., 8037/1., 8035/1., 8025., 8015/1., 8014/1., 8044/3., 8044/1., 8035., 8039/6., 8049., 8014., 8015.
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Urla
- Tarih: 8 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 15:00 │ Süre: 6 saat
- Konum: Torasan, 623., Özbekyolu Cd., 623/1. │ Yaka, Çeşme Urla İzmir Asfaltı Cd. │ Rüstem, Güzel, Bilgi, Bilim, Pınarlı
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Urla
- Tarih: 8 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 10:00 - 16:00 │ Süre: 6 saat
- Konum: Bademler, 15018., 15013., 15012., 15011., 15009., 15007., 15003/1., 15003., 15001/1, 15000/1., 15000., 15011/1., 15009/1., 15006., 15035/1., 15029., 15005/1., 15014/2., 15014/3., 15032., Bademler Cd., 15008., Seferihisar Cd., 15006/3., 15006/2., 15035/2., 15037., 15036., 15035/3., 15035., 15034., 15033., 15031., 15030., 15028., 15027., 15026., 15025., 15024/1., 15024., 15023., 15022., 15021., 15020., 15019., 15017., 15016., 15015., 15014., 15010. │ Ovacık, İhsaniye
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
8 MAYIS 2026 İZMİR ALİAĞA ELEKTRİK KESİNTİSİ
8 Mayıs 2026 tarihinde İzmir’in Aliağa ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
8 MAYIS 2026 İZMİR BAYINDIR ELEKTRİK KESİNTİSİ
8 Mayıs 2026 tarihinde İzmir’in Bayındır ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
8 MAYIS 2026 İZMİR BEYDAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ
8 Mayıs 2026 tarihinde İzmir’in Beydağ ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
8 MAYIS 2026 İZMİR ÇİĞLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
8 Mayıs 2026 tarihinde İzmir’in Çiğli ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
8 MAYIS 2026 İZMİR GAZİEMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ
8 Mayıs 2026 tarihinde İzmir’in Gaziemir ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
8 MAYIS 2026 İZMİR GÜZELBAHÇE ELEKTRİK KESİNTİSİ
8 Mayıs 2026 tarihinde İzmir’in Güzelbahçe ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
8 MAYIS 2026 İZMİR KINIK ELEKTRİK KESİNTİSİ
8 Mayıs 2026 tarihinde İzmir’in Kınık ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
8 MAYIS 2026 İZMİR SELÇUK ELEKTRİK KESİNTİSİ
8 Mayıs 2026 tarihinde İzmir’in Selçuk ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.