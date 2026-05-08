GDZ Elektrik duyurdu: Bugün şehrin yarısında elektrik kesintisi var

İzmir’de 8 Mayıs Cuma günü 22 ilçeyi kapsayan geniş çaplı şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintileri yaşanıyor. GDZ Elektrik verilerine göre; Balçova, Dikili, Menderes, Narlıdere ve Ödemiş’te kesintiler 8 saati bulurken; Bayraklı, Bergama, Bornova ve Karabağlar gibi yoğun nüfuslu ilçelerde de 6 saati aşan planlı kesintiler uygulanıyor.