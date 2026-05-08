İZSU duyurdu: Bugün 12 mahalle susuz kalacak

İzmir’de 8 Mayıs Cuma günü Bayraklı, Bornova, Karabağlar, Kiraz ve Menderes ilçelerinde ana boru arızaları ve altyapı çalışmaları nedeniyle planlı su kesintileri yaşanıyor. İZSU verilerine göre; Karabağlar’da 5 mahallede branşman yenileme ve arıza onarımları sürerken, Kiraz’ın Yeni ve Saçlı mahallelerinde kesinti süresi öğleden sonraya kadar uzayacak.