BUSKİ duyurdu: Bursa’nın 4 ilçesinde planlı su kesintisi yaşanacak
8 MAYIS 2026 BURSA SU KESİNTİLERİ
8 Mayıs 2026 Cuma günü Bursa’nın 4 ilçesinde 10 mahallede su kesintisi gerçekleşecek. İşte bugün Bursa’da su kesintisi yaşayacak ilçeler…
8 MAYIS 2026 BURSA MUSTAFAKEMALPAŞA SU KESİNTİSİ
Mustafakemalpaşa
- Tarih: 4 Mayıs 2026 Pazartesi - 9 Mayıs 2026 Cumartesi
- Saat: 09:00 - 18:00 │ Süre: Günlük 9 saat
- Konum: Cumhuriyet │ Selimiye │ Şeyhmüftü │ Vıraca │ Atatürk │ Çırpan │ Hamidiye - muhtelif cadde ve sokaklar
- Sebep: BUSKİ Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında içme suyu hatlarında meydana gelebilecek arızalar
8 MAYIS 2026 BURSA NİLÜFER SU KESİNTİSİ
Nilüfer
- Tarih: 8 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 09:30 - 12:00 │ Süre: 2 saat 30 dakika
- Konum: Odunluk, Yüksel Sokak ve civarı
- Sebep: Arıza çalışması
8 MAYIS 2026 BURSA ORHANGAZİ SU KESİNTİSİ
Osmangazi
- Tarih: 8 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 09:40 - 12:00 │ Süre: 2 saat 20 dakika
- Konum: Panayır, Derman Cadde ve civarı
- Sebep: Arıza çalışması
8 MAYIS 2026 BURSA YILDIRIM SU KESİNTİSİ
Yıldırım
- Tarih: 7 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 18:00 - 21:00 │ Süre: 3 saat
- Konum: Duaçınarı, Vişne Caddesi ve civarı
- Sebep: Arıza çalışması
8 MAYIS 2026 BURSA BÜYÜKORHAN SU KESİNTİSİ
8 Mayıs 2026 tarihinde Bursa’nın Büyükorhan ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.
8 MAYIS 2026 BURSA GEMLİK SU KESİNTİSİ
8 Mayıs 2026 tarihinde Bursa’nın Gemlik ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.
8 MAYIS 2026 BURSA GÜRSU SU KESİNTİSİ
8 Mayıs 2026 tarihinde Bursa’nın Gürsu ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.
8 MAYIS 2026 BURSA HARMANCIK SU KESİNTİSİ
8 Mayıs 2026 tarihinde Bursa’nın Harmancık ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.
8 MAYIS 2026 BURSA İNEGÖL SU KESİNTİSİ
8 Mayıs 2026 tarihinde Bursa’nın İnegöl ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.
8 MAYIS 2026 BURSA İZNİK SU KESİNTİSİ
8 Mayıs 2026 tarihinde Bursa’nın İnegöl ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.
8 MAYIS 2026 BURSA KARACABEY SU KESİNTİSİ
8 Mayıs 2026 tarihinde Bursa’nın Karacabey ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.
8 MAYIS 2026 BURSA KELES SU KESİNTİSİ
8 Mayıs 2026 tarihinde Bursa’nın Keles ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.
8 MAYIS 2026 BURSA KESTEL SU KESİNTİSİ
8 Mayıs 2026 tarihinde Bursa’nın Kestel ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.
8 MAYIS 2026 BURSA MUDANYA SU KESİNTİSİ
8 Mayıs 2026 tarihinde Bursa’nın Mudanya ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.
8 MAYIS 2026 BURSA ORHANELİ SU KESİNTİSİ
8 Mayıs 2026 tarihinde Bursa’nın Orhaneli ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.
8 MAYIS 2026 BURSA OSMANGAZİ SU KESİNTİSİ
8 Mayıs 2026 tarihinde Bursa’nın Osmangazi ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.
8 MAYIS 2026 BURSA YENİŞEHİR SU KESİNTİSİ
8 Mayıs 2026 tarihinde Bursa’nın Yenişehir ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.