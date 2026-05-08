BUSKİ duyurdu: Bursa’nın 4 ilçesinde planlı su kesintisi yaşanacak

Bursa’da 8 Mayıs Cuma günü Mustafakemalpaşa, Nilüfer ve Osmangazi ilçelerinde altyapı ve arıza onarım çalışmaları nedeniyle su kesintileri yaşanıyor. BUSKİ verilerine göre, Mustafakemalpaşa’da geniş kapsamlı kanalizasyon çalışması nedeniyle 7 mahallede 18:00’e kadar kesinti beklenirken; Nilüfer’in Odunluk ve Osmangazi’nin Panayır mahallelerinde de öğle saatlerine kadar su verilemeyecek.