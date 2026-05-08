UEDAŞ duyurdu: Bursa’da bugün uzun süreli kesintiler var
8 MAYIS 2026 BURSA ELEKTRİK KESİNTİLERİ
8 Mayıs 2026 Cuma günü Bursa’nın 10 ilçesinde 44 farklı elektrik kesintisi gerçekleşecek. İşte bugün Bursa’da elektrik kesintisi yaşayacak ilçeler…
8 MAYIS 2026 BURSA GEMLİK ELEKTRİK KESİNTİSİ
Gemlik
- Tarih: 8 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 12:00 │ Süre: 3 saat
- Konum: 15 Temmuz Şehitler, 351 Nolu, 374 Nolu, 352 Nolu, 350 Nolu, 355 Nolu
- Sebep: Abone Bağlama
8 MAYIS 2026 BURSA İNEGÖL ELEKTRİK KESİNTİSİ
İnegöl
- Tarih: 8 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 09:30 - 13:30 │ Süre: 4 saat
- Konum: Hamzabey, 1753. Hamzabeyköy, 1778., 1763. Hamzabey Cami, 1754., 1768.
- Sebep: Trafo Değişimi
İnegöl
- Tarih: 8 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 10:00 - 16:00 │ Süre: 6 saat
- Konum: Cumhuriyet, Topuz, Atılgan, Aytaşı, Atmaca, Akçora, Alapınar, Mareşal Fevzi Çakmak, Fikir, Dirikoç, Asya
- Sebep: AG Hat Bakımı
İnegöl
- Tarih: 8 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 13:00 - 19:00 │ Süre: 6 saat
- Konum: Sungurpaşa
- Sebep: OG Hat Bakım
8 MAYIS 2026 BURSA İZNİK ELEKTRİK KESİNTİSİ
İznik
- Tarih: 8 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 14:30 - 17:30 │ Süre: 3 saat
- Konum: Elbeyli
- Sebep: OG Fiziki İrtibat
8 MAYIS 2026 BURSA MUDANYA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Mudanya
- Tarih: 8 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Mürsel, Florya
- Sebep: AG Tesis Çalışması
8 MAYIS 2026 BURSA MUSTAFAKEMALPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Mustafakemalpaşa
- Tarih: 8 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 10:00 │ Süre: 1 saat
- Konum: Tepecik, Santral, Çimen, Tepecik Değirmen, Celil Er, Yamanlı Çevre Yolu, Ulu, Veysi Şener, Külcü, Tepecik Çerkez, Tepecik Karaca, Tepecik Meriç, Şehit Recep Düzgün, Yaman, Çağan, Reyhan, Şaban Arıcı, Şehit Nuran Gürol, Tepecik Çeltikçi, Ulus, Hacı Arif, Dereyolu, Tepecik Bahçeli, Tepecik Özen, Gülsu, Tepecik Aydoğdu, Eminağa, Binay, Tepecik Ceylan, Tepecik İstiklal, Gülen, Ölmez, Tepecik Çınar, Tepecik Panayır, Hüseyin Zengin, Korkut, Kooperatif, Tepecik Mustafakemalpaşa, Güleç, Tepecik Elmalı, Tepecik Cumhuriyet, Azar, İsmail Hakkı Tunç, Şehit Ali Üzel, Uçar, Tepecik Tuna, Tepecik Bursa, Belediye, Eyüp Çavuş, Tepecik Karacabey, Dayıoğlu, Adem Gelen, Çorapçı, Mimar Sinan, Tepecik Mezarlık, Tepecik Çavuş, Tepecik Sanayi, Algan, Tepecik Özgür, Bakırköy
- Sebep: OG Fiziki İrtibat
Mustafakemalpaşa
- Tarih: 8 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 10:00 │ Süre: 1 saat
- Konum: Yamanlı, Şencan, Çuklan, Yeşilova Bandırma, Bostancı, Pomak, Sarniç, Gündüz, Örün, Tanış, Türker, Demirtaş, Tan, Altın, Yeşilova Mezarlık, Günay, Sevinç, Yöbükali, Kahriman, Yeşilova Cumhuriyet, Atatürk, Yeşilova Atatürk, Saydam, Erim, Başkan, Sülük, Yeşilova Ormankadı, Kaya, Atak, Yeşilova Kuyu, Sav, Çiğdem, Koyuncu, Emre, Yeşilova Çağlar, Kutlu, Argı, Çelik, Yeşilova Güven, Uslu, Durmuş, Kayıkçı, Tarı, Yeşilova Kanal, Yeşilova Aydoğdu, Pelit, Uğur, Genç, Tokuç, Narin, Yeşilova Konuk, Ordu, Sayak, İnan
- Sebep: OG Fiziki İrtibat
Mustafakemalpaşa
- Tarih: 8 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 10:00 │ Süre: 1 saat
- Konum: Ovaazatlı, Macır, Mışıllı, Ata Evler, Bilgiç, Seymen, Ovaazatlı Konuk, Mehmet Tunca, Mazlum, Hal, Korucu Ethem, Köse Halil, Kadir Usta, İsaoğlu, Yunus, Sakin, İsa Mehmet, Ovaazatlı Er, Kahveci, Sayıtoğlu, Memiş, Korucu Halil, Çakıroğlu, Ovaazatlı Gazi, Pirenli, Ata, Kavaklıkuyu, Kuruoğlu, Dokuz Kavaklar Mevkii, Ovaazatlı Koru, Ovaazatlı Tepecik, Guguş Hasan, Böcekçi, Ovaazatlı, Hacıbaba, Coşkun, Abbasoğlu, Cinci Mehmet
- Sebep: OG Fiziki İrtibat
Mustafakemalpaşa
- Tarih: 8 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 10:00 │ Süre: 1 saat
- Konum: Cumhuriyet
- Sebep: OG Fiziki İrtibat
Mustafakemalpaşa
- Tarih: 8 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 10:00 │ Süre: 1 saat
- Konum: Kumkadı, Kumkadı
- Sebep: OG Fiziki İrtibat
Mustafakemalpaşa
- Tarih: 8 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 10:00 │ Süre: 1 saat
- Konum: Ormankadı, Ormankadı
- Sebep: OG Fiziki İrtibat
Mustafakemalpaşa
- Tarih: 8 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 10:00 │ Süre: 1 saat
- Konum: Atariye, Kaldırım Başı Oğlaktepe Mevkii
- Sebep: OG Fiziki İrtibat
Mustafakemalpaşa
- Tarih: 8 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 14:00 - 15:00 │ Süre: 1 saat
- Konum: Barış
- Sebep: Abone Bağlama
Mustafakemalpaşa
- Tarih: 8 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 15:00 - 16:00 │ Süre: 1 saat
- Konum: Yunus Emre, 55 Nolu, 53 Nolu, 78 Nolu
- Sebep: Abone Bağlama
Mustafakemalpaşa
- Tarih: 8 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 16:00 - 17:00 │ Süre: 1 saat
- Konum: Tatkavaklı, Atlılamba, Haşimoğlu, Çeşme, Vehbi Koç
- Sebep: Abone Bağlama
Mustafakemalpaşa
- Tarih: 8 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 17:00 - 19:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: Yalıntaş, 507.
- Sebep: Abone Bağlama
Mustafakemalpaşa
- Tarih: 8 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 19:00 - 20:00 │ Süre: 1 saat
- Konum: Adalet
- Sebep: Abone Bağlama
Mustafakemalpaşa
- Tarih: 8 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 20:00 - 21:00 │ Süre: 1 saat
- Konum: Söğütalan, Söğütalan
- Sebep: Abone Bağlama
Mustafakemalpaşa
- Tarih: 8 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 21:00 - 22:00 │ Süre: 1 saat
- Konum: Doğanalan, Doğanalan
- Sebep: Abone Bağlama
8 MAYIS 2026 BURSA NİLÜFER ELEKTRİK KESİNTİSİ
Nilüfer
- Tarih: 8 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Alaaddinbey, Asmalı, Edanaz, Aralık(380), Alp, Aydınlık(380), Ayna(380), Emel, Ay(380), Eslem, Beyza, Ayva, Kilercik, Ara(380), Adalet(380), Küp, Arka, Alaaddinbey, Gündoğdu, Alaaddinbey Köy Yolu, Efsun, Ata(380), Bige, Evren(380), Söğütlüpınar
- Sebep: OG Tesis Çalışması
Nilüfer
- Tarih: 8 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 13:00 │ Süre: 4 saat
- Konum: Dumlupınar, Beste(500), Kızılırmak, Atatürk(490)
- Sebep: OG Hat Bakım
Nilüfer
- Tarih: 8 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 13:00 │ Süre: 4 saat
- Konum: Görükle, Ladin, Gonca(490), Kamelya, Üçoluk, Badem(490), Önder(490), Pelin(490), Eğitim, Atatürk(490)
- Sebep: OG Hat Bakım
Nilüfer
- Tarih: 8 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 11:00 - 12:30 │ Süre: 1 saat 30 dakika
- Konum: Kayapa, Necip Fazıl
- Sebep: Abone Bağlama
Nilüfer
- Tarih: 8 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 17:00 - 18:00 │ Süre: 1 saat
- Konum: Minareliçavuş, Meydanlı
- Sebep: Abone Bağlama
8 MAYIS 2026 BURSA ORHANGAZİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Orhangazi
- Tarih: 8 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Arapzade, Dağcıoğlu, Şehit, 4 Nolu, Mektep, Şehit Gazi, Açıkbaştarla 1 Nolu, Yamaç, Açıkbaştarla 2 Nolu, 7 Nolu, 6 Nolu, Açıkbaştarla, Depboy, Tahancıoğlu, Hafız Aşır, Orkide, Açıkbaştarla Aralık
- Sebep: OG Tesis Çalışması
Orhangazi
- Tarih: 8 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Tekke, Tekke 6 Nolu, Dağcıoğlu, Şehit Tufan Kansuva, Tekke 9 Nolu, 2. Aralık, Mektep, Tekke 7 Nolu, Tekke Marif, 2. Yeni, Tekke 8 Nolu
- Sebep: OG Tesis Çalışması
Orhangazi
- Tarih: 8 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 19:00 - 20:30 │ Süre: 1 saat 30 dakika
- Konum: Hürriyet, Hürriyet Orta, Nilüfer, Soysallar, Karaoğlu, Hürriyet 3 Nolu, Yavuzlar, Numan, Dik
- Sebep: Abone Bağlama
8 MAYIS 2026 BURSA OSMANGAZİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Osmangazi
- Tarih: 8 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 11:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: Yunuseli, Cüneyt Yıldız, 11. Deniz, Andiz, 9. Yalçın, 15. Yavuz, Yener, 212., 2. Yurdakul, 1. Akıl, 2. Karaman, 4. Yan, 9. Meriç, Cephe, Biladiyunus, 1. Yenice, Halit, 6. Özkan, 636., 2. Delege, 678., 4. Filibe, 2. Suna, 2. Cemre, 663., Yaygın, 14. İnci, 8. Yüksel, 2. Yazar, Yeliz, 817., 2. Dolunay, 3. Kafkas, 267., 1. Akyüz, 222., 1. İrem, 19. Mutlu, 662., 2. Yeniceler, Caner, 2. Cumhur, 3. Harita, 664., 246., 818., 665., 27. Yıldız, 1. Uygar, 13. Yayla, 9. Yıldırım, 291., 639., 9. Akça, 21. Çiğdem, Dikel, 2. Defne, 635., 4. Erkal, 7. Ege, 290., 242., 10. Başaran, 14. Doğan, Erman, 7. Selim, 677., 22. Şen, 3. Kurtuluş, 3. Çavdar, 637., 12. Çayır, 11. Kanarya, 2. Çemen, 4. Nazlı, 816., 236., 819., 14. Değirmen, Yeniköy, Evgin, 6. Çay, 4. Cesur, 2. Deva, 7. Savaş, 15. Fırın, 667., 14. Demir, Yeşildere, Cihangir, 237., 428, 668., 6. Yağmur, 4. Neşe, 3. Yeşim, Yunuseli, 6. Aslı, 3. Olcay
- Sebep: Ağaç Kesim
Osmangazi
- Tarih: 8 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 14:00 - 17:00 │ Süre: 3 saat
- Konum: Demirkapı, Dutluca, 1. Sarniç, 4. Yeşil, 1. Özdemir, 5. Köşk, Orhaneli, 7. Yayla, Uludağ Yolu
- Sebep: Ağaç Kesim
Osmangazi
- Tarih: 8 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 14:00 - 17:00 │ Süre: 3 saat
- Konum: Demirkapı, Orhaneli, 4. Menekşe, 6. Lale, 1. Yeni, Asmalı Çıkmazı, 7. Çiğdem
- Sebep: Ağaç Kesim
Osmangazi
- Tarih: 8 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 14:00 - 17:00 │ Süre: 3 saat
- Konum: Alacahırka, Orhaneli
- Sebep: Ağaç Kesim
Osmangazi
- Tarih: 8 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 14:00 - 17:00 │ Süre: 3 saat
- Konum: Alacahırka, 1. Badem, 2. Topraklı, 1. Şevkli, 1. Ömür, 14. Çağlayan, Ayışık, 1. Tepe, 1. Köşk, 1. Bahçe Çıkmazı, 1. Alacahırka, 20. Pınar, 1. Dik, 1. Zeytinlibahçe, 1. Meşe, 15. Bayır, İbrahim Ay, 2. Bülbül, Bayır Aralığı, 5. Okul Çıkmazı, 2. Yazıcı, 1. Döner, 3. Bayır, 1. Kırlangıç, 1. Şen, 3. Gül, 3. Lale, Orhaneli, 1. Beşevler, 4. Akça, Gülseren Çıkmazı, 1. Bağ, Çongara, Köşk Çıkmazı, Bahar Çıkmazı, 1. Kaya
- Sebep: Ağaç Kesim
Osmangazi
- Tarih: 8 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 14:00 - 17:00 │ Süre: 3 saat
- Konum: Çekirge, Uludağ Yolu, 1. Çiftlik
- Sebep: Ağaç Kesim
Osmangazi
- Tarih: 8 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 12:00 │ Süre: 3 saat
- Konum: İnkaya, Uludağ, 1. İkram, 1. İklim
- Sebep: AG Tesis Çalışması
8 MAYIS 2026 BURSA YENİŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ
Yenişehir
- Tarih: 8 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 11:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: Yenigün, Sarı Çiçek, Zorlu, Papatya_1, Piri Ateş, Ersöz, Çiğdem, Işık, Çam, Güleç
- Sebep: Talep Açma - Kesme
Yenişehir
- Tarih: 8 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 15:00 │ Süre: 6 saat
- Konum: Söylemiş, Söylemiş
- Sebep: AG Hat Bakımı
Yenişehir
- Tarih: 8 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 13:00 - 19:00 │ Süre: 6 saat
- Konum: Koyunhisar
- Sebep: OG Hat Bakım
Yenişehir
- Tarih: 8 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 13:00 - 19:00 │ Süre: 6 saat
- Konum: Karasıl
- Sebep: OG Hat Bakım
Yenişehir
- Tarih: 8 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 13:00 - 19:00 │ Süre: 6 saat
- Konum: Çeltikçi
- Sebep: OG Hat Bakım
8 MAYIS 2026 BURSA YILDIRIM ELEKTRİK KESİNTİSİ
Yıldırım
- Tarih: 8 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 13:00 - 17:00 │ Süre: 4 saat
- Konum: Vakıf, 9. Turan, 7. Ada, 8. Aslan, 12. Yayla, 13. Yıldız
- Sebep: AG Direk Deplase
Yıldırım
- Tarih: 8 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 13:00 - 17:00 │ Süre: 4 saat
- Konum: Samanlı
- Sebep: AG Direk Deplase
Yıldırım
- Tarih: 8 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Eğitim, 2. Nişan, Eşkel, 2. Narlı, Menteş
- Sebep: AG Tesis Çalışması
8 MAYIS 2026 BURSA BÜYÜKORHAN ELEKTRİK KESİNTİSİ
8 Mayıs 2026 tarihinde Bursa’nın Büyükorhan ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
8 MAYIS 2026 BURSA GÜRSU ELEKTRİK KESİNTİSİ
8 Mayıs 2026 tarihinde Bursa’nın Gürsu ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
8 MAYIS 2026 BURSA HARMANCIK ELEKTRİK KESİNTİSİ
8 Mayıs 2026 tarihinde Bursa’nın Harmancık ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
8 MAYIS 2026 BURSA KARACABEY ELEKTRİK KESİNTİSİ
8 Mayıs 2026 tarihinde Bursa’nın Karacabey ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
8 MAYIS 2026 BURSA KELES ELEKTRİK KESİNTİSİ
8 Mayıs 2026 tarihinde Bursa’nın Keles ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
8 MAYIS 2026 BURSA KESTEL ELEKTRİK KESİNTİSİ
8 Mayıs 2026 tarihinde Bursa’nın Kestel ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
8 MAYIS 2026 BURSA ORHANELİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
8 Mayıs 2026 tarihinde Bursa’nın Orhaneli ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.