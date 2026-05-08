UEDAŞ duyurdu: Bursa’da bugün uzun süreli kesintiler var

UEDAŞ duyurdu: Bursa’da bugün uzun süreli kesintiler var
Yayınlanma:
Bursa’da 8 Mayıs Cuma günü Gemlik, İnegöl, İznik, Mudanya, Mustafakemalpaşa, Nilüfer, Orhangazi, Osmangazi, Yenişehir ve Yıldırım olmak üzere 10 ilçede geniş kapsamlı elektrik kesintileri yaşanıyor.

8 MAYIS 2026 BURSA ELEKTRİK KESİNTİLERİ

8 Mayıs 2026 Cuma günü Bursa’nın 10 ilçesinde 44 farklı elektrik kesintisi gerçekleşecek. İşte bugün Bursa’da elektrik kesintisi yaşayacak ilçeler…

BUSKİ duyurdu: Bursa’nın 4 ilçesinde planlı su kesintisi yaşanacakBUSKİ duyurdu: Bursa’nın 4 ilçesinde planlı su kesintisi yaşanacak

8 MAYIS 2026 BURSA GEMLİK ELEKTRİK KESİNTİSİ

Gemlik

  • Tarih: 8 Mayıs 2026 Cuma
  • Saat: 09:00 - 12:00 │ Süre: 3 saat
  • Konum: 15 Temmuz Şehitler, 351 Nolu, 374 Nolu, 352 Nolu, 350 Nolu, 355 Nolu
  • Sebep: Abone Bağlama

8 MAYIS 2026 BURSA İNEGÖL ELEKTRİK KESİNTİSİ

İnegöl

  • Tarih: 8 Mayıs 2026 Cuma
  • Saat: 09:30 - 13:30 │ Süre: 4 saat
  • Konum: Hamzabey, 1753. Hamzabeyköy, 1778., 1763. Hamzabey Cami, 1754., 1768.
  • Sebep: Trafo Değişimi

İnegöl

  • Tarih: 8 Mayıs 2026 Cuma
  • Saat: 10:00 - 16:00 │ Süre: 6 saat
  • Konum: Cumhuriyet, Topuz, Atılgan, Aytaşı, Atmaca, Akçora, Alapınar, Mareşal Fevzi Çakmak, Fikir, Dirikoç, Asya
  • Sebep: AG Hat Bakımı

İnegöl

  • Tarih: 8 Mayıs 2026 Cuma
  • Saat: 13:00 - 19:00 │ Süre: 6 saat
  • Konum: Sungurpaşa
  • Sebep: OG Hat Bakım

8 MAYIS 2026 BURSA İZNİK ELEKTRİK KESİNTİSİ

İznik

  • Tarih: 8 Mayıs 2026 Cuma
  • Saat: 14:30 - 17:30 │ Süre: 3 saat
  • Konum: Elbeyli
  • Sebep: OG Fiziki İrtibat

8 MAYIS 2026 BURSA MUDANYA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Mudanya

  • Tarih: 8 Mayıs 2026 Cuma
  • Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
  • Konum: Mürsel, Florya
  • Sebep: AG Tesis Çalışması

8 MAYIS 2026 BURSA MUSTAFAKEMALPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Mustafakemalpaşa

  • Tarih: 8 Mayıs 2026 Cuma
  • Saat: 09:00 - 10:00 │ Süre: 1 saat
  • Konum: Tepecik, Santral, Çimen, Tepecik Değirmen, Celil Er, Yamanlı Çevre Yolu, Ulu, Veysi Şener, Külcü, Tepecik Çerkez, Tepecik Karaca, Tepecik Meriç, Şehit Recep Düzgün, Yaman, Çağan, Reyhan, Şaban Arıcı, Şehit Nuran Gürol, Tepecik Çeltikçi, Ulus, Hacı Arif, Dereyolu, Tepecik Bahçeli, Tepecik Özen, Gülsu, Tepecik Aydoğdu, Eminağa, Binay, Tepecik Ceylan, Tepecik İstiklal, Gülen, Ölmez, Tepecik Çınar, Tepecik Panayır, Hüseyin Zengin, Korkut, Kooperatif, Tepecik Mustafakemalpaşa, Güleç, Tepecik Elmalı, Tepecik Cumhuriyet, Azar, İsmail Hakkı Tunç, Şehit Ali Üzel, Uçar, Tepecik Tuna, Tepecik Bursa, Belediye, Eyüp Çavuş, Tepecik Karacabey, Dayıoğlu, Adem Gelen, Çorapçı, Mimar Sinan, Tepecik Mezarlık, Tepecik Çavuş, Tepecik Sanayi, Algan, Tepecik Özgür, Bakırköy
  • Sebep: OG Fiziki İrtibat

Mustafakemalpaşa

  • Tarih: 8 Mayıs 2026 Cuma
  • Saat: 09:00 - 10:00 │ Süre: 1 saat
  • Konum: Yamanlı, Şencan, Çuklan, Yeşilova Bandırma, Bostancı, Pomak, Sarniç, Gündüz, Örün, Tanış, Türker, Demirtaş, Tan, Altın, Yeşilova Mezarlık, Günay, Sevinç, Yöbükali, Kahriman, Yeşilova Cumhuriyet, Atatürk, Yeşilova Atatürk, Saydam, Erim, Başkan, Sülük, Yeşilova Ormankadı, Kaya, Atak, Yeşilova Kuyu, Sav, Çiğdem, Koyuncu, Emre, Yeşilova Çağlar, Kutlu, Argı, Çelik, Yeşilova Güven, Uslu, Durmuş, Kayıkçı, Tarı, Yeşilova Kanal, Yeşilova Aydoğdu, Pelit, Uğur, Genç, Tokuç, Narin, Yeşilova Konuk, Ordu, Sayak, İnan
  • Sebep: OG Fiziki İrtibat

Mustafakemalpaşa

  • Tarih: 8 Mayıs 2026 Cuma
  • Saat: 09:00 - 10:00 │ Süre: 1 saat
  • Konum: Ovaazatlı, Macır, Mışıllı, Ata Evler, Bilgiç, Seymen, Ovaazatlı Konuk, Mehmet Tunca, Mazlum, Hal, Korucu Ethem, Köse Halil, Kadir Usta, İsaoğlu, Yunus, Sakin, İsa Mehmet, Ovaazatlı Er, Kahveci, Sayıtoğlu, Memiş, Korucu Halil, Çakıroğlu, Ovaazatlı Gazi, Pirenli, Ata, Kavaklıkuyu, Kuruoğlu, Dokuz Kavaklar Mevkii, Ovaazatlı Koru, Ovaazatlı Tepecik, Guguş Hasan, Böcekçi, Ovaazatlı, Hacıbaba, Coşkun, Abbasoğlu, Cinci Mehmet
  • Sebep: OG Fiziki İrtibat

Mustafakemalpaşa

  • Tarih: 8 Mayıs 2026 Cuma
  • Saat: 09:00 - 10:00 │ Süre: 1 saat
  • Konum: Cumhuriyet
  • Sebep: OG Fiziki İrtibat

Mustafakemalpaşa

  • Tarih: 8 Mayıs 2026 Cuma
  • Saat: 09:00 - 10:00 │ Süre: 1 saat
  • Konum: Kumkadı, Kumkadı
  • Sebep: OG Fiziki İrtibat

Mustafakemalpaşa

  • Tarih: 8 Mayıs 2026 Cuma
  • Saat: 09:00 - 10:00 │ Süre: 1 saat
  • Konum: Ormankadı, Ormankadı
  • Sebep: OG Fiziki İrtibat

Mustafakemalpaşa

  • Tarih: 8 Mayıs 2026 Cuma
  • Saat: 09:00 - 10:00 │ Süre: 1 saat
  • Konum: Atariye, Kaldırım Başı Oğlaktepe Mevkii
  • Sebep: OG Fiziki İrtibat

Mustafakemalpaşa

  • Tarih: 8 Mayıs 2026 Cuma
  • Saat: 14:00 - 15:00 │ Süre: 1 saat
  • Konum: Barış
  • Sebep: Abone Bağlama

Mustafakemalpaşa

  • Tarih: 8 Mayıs 2026 Cuma
  • Saat: 15:00 - 16:00 │ Süre: 1 saat
  • Konum: Yunus Emre, 55 Nolu, 53 Nolu, 78 Nolu
  • Sebep: Abone Bağlama

Mustafakemalpaşa

  • Tarih: 8 Mayıs 2026 Cuma
  • Saat: 16:00 - 17:00 │ Süre: 1 saat
  • Konum: Tatkavaklı, Atlılamba, Haşimoğlu, Çeşme, Vehbi Koç
  • Sebep: Abone Bağlama

Mustafakemalpaşa

  • Tarih: 8 Mayıs 2026 Cuma
  • Saat: 17:00 - 19:00 │ Süre: 2 saat
  • Konum: Yalıntaş, 507.
  • Sebep: Abone Bağlama

Mustafakemalpaşa

  • Tarih: 8 Mayıs 2026 Cuma
  • Saat: 19:00 - 20:00 │ Süre: 1 saat
  • Konum: Adalet
  • Sebep: Abone Bağlama

Mustafakemalpaşa

  • Tarih: 8 Mayıs 2026 Cuma
  • Saat: 20:00 - 21:00 │ Süre: 1 saat
  • Konum: Söğütalan, Söğütalan
  • Sebep: Abone Bağlama

Mustafakemalpaşa

  • Tarih: 8 Mayıs 2026 Cuma
  • Saat: 21:00 - 22:00 │ Süre: 1 saat
  • Konum: Doğanalan, Doğanalan
  • Sebep: Abone Bağlama

8 MAYIS 2026 BURSA NİLÜFER ELEKTRİK KESİNTİSİ

Nilüfer

  • Tarih: 8 Mayıs 2026 Cuma
  • Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
  • Konum: Alaaddinbey, Asmalı, Edanaz, Aralık(380), Alp, Aydınlık(380), Ayna(380), Emel, Ay(380), Eslem, Beyza, Ayva, Kilercik, Ara(380), Adalet(380), Küp, Arka, Alaaddinbey, Gündoğdu, Alaaddinbey Köy Yolu, Efsun, Ata(380), Bige, Evren(380), Söğütlüpınar
  • Sebep: OG Tesis Çalışması

Nilüfer

  • Tarih: 8 Mayıs 2026 Cuma
  • Saat: 09:00 - 13:00 │ Süre: 4 saat
  • Konum: Dumlupınar, Beste(500), Kızılırmak, Atatürk(490)
  • Sebep: OG Hat Bakım

Nilüfer

  • Tarih: 8 Mayıs 2026 Cuma
  • Saat: 09:00 - 13:00 │ Süre: 4 saat
  • Konum: Görükle, Ladin, Gonca(490), Kamelya, Üçoluk, Badem(490), Önder(490), Pelin(490), Eğitim, Atatürk(490)
  • Sebep: OG Hat Bakım

Nilüfer

  • Tarih: 8 Mayıs 2026 Cuma
  • Saat: 11:00 - 12:30 │ Süre: 1 saat 30 dakika
  • Konum: Kayapa, Necip Fazıl
  • Sebep: Abone Bağlama

Nilüfer

  • Tarih: 8 Mayıs 2026 Cuma
  • Saat: 17:00 - 18:00 │ Süre: 1 saat
  • Konum: Minareliçavuş, Meydanlı
  • Sebep: Abone Bağlama

8 MAYIS 2026 BURSA ORHANGAZİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

Orhangazi

  • Tarih: 8 Mayıs 2026 Cuma
  • Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
  • Konum: Arapzade, Dağcıoğlu, Şehit, 4 Nolu, Mektep, Şehit Gazi, Açıkbaştarla 1 Nolu, Yamaç, Açıkbaştarla 2 Nolu, 7 Nolu, 6 Nolu, Açıkbaştarla, Depboy, Tahancıoğlu, Hafız Aşır, Orkide, Açıkbaştarla Aralık
  • Sebep: OG Tesis Çalışması

Orhangazi

  • Tarih: 8 Mayıs 2026 Cuma
  • Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
  • Konum: Tekke, Tekke 6 Nolu, Dağcıoğlu, Şehit Tufan Kansuva, Tekke 9 Nolu, 2. Aralık, Mektep, Tekke 7 Nolu, Tekke Marif, 2. Yeni, Tekke 8 Nolu
  • Sebep: OG Tesis Çalışması

Orhangazi

  • Tarih: 8 Mayıs 2026 Cuma
  • Saat: 19:00 - 20:30 │ Süre: 1 saat 30 dakika
  • Konum: Hürriyet, Hürriyet Orta, Nilüfer, Soysallar, Karaoğlu, Hürriyet 3 Nolu, Yavuzlar, Numan, Dik
  • Sebep: Abone Bağlama

8 MAYIS 2026 BURSA OSMANGAZİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

Osmangazi

  • Tarih: 8 Mayıs 2026 Cuma
  • Saat: 09:00 - 11:00 │ Süre: 2 saat
  • Konum: Yunuseli, Cüneyt Yıldız, 11. Deniz, Andiz, 9. Yalçın, 15. Yavuz, Yener, 212., 2. Yurdakul, 1. Akıl, 2. Karaman, 4. Yan, 9. Meriç, Cephe, Biladiyunus, 1. Yenice, Halit, 6. Özkan, 636., 2. Delege, 678., 4. Filibe, 2. Suna, 2. Cemre, 663., Yaygın, 14. İnci, 8. Yüksel, 2. Yazar, Yeliz, 817., 2. Dolunay, 3. Kafkas, 267., 1. Akyüz, 222., 1. İrem, 19. Mutlu, 662., 2. Yeniceler, Caner, 2. Cumhur, 3. Harita, 664., 246., 818., 665., 27. Yıldız, 1. Uygar, 13. Yayla, 9. Yıldırım, 291., 639., 9. Akça, 21. Çiğdem, Dikel, 2. Defne, 635., 4. Erkal, 7. Ege, 290., 242., 10. Başaran, 14. Doğan, Erman, 7. Selim, 677., 22. Şen, 3. Kurtuluş, 3. Çavdar, 637., 12. Çayır, 11. Kanarya, 2. Çemen, 4. Nazlı, 816., 236., 819., 14. Değirmen, Yeniköy, Evgin, 6. Çay, 4. Cesur, 2. Deva, 7. Savaş, 15. Fırın, 667., 14. Demir, Yeşildere, Cihangir, 237., 428, 668., 6. Yağmur, 4. Neşe, 3. Yeşim, Yunuseli, 6. Aslı, 3. Olcay
  • Sebep: Ağaç Kesim

Osmangazi

  • Tarih: 8 Mayıs 2026 Cuma
  • Saat: 14:00 - 17:00 │ Süre: 3 saat
  • Konum: Demirkapı, Dutluca, 1. Sarniç, 4. Yeşil, 1. Özdemir, 5. Köşk, Orhaneli, 7. Yayla, Uludağ Yolu
  • Sebep: Ağaç Kesim

Osmangazi

  • Tarih: 8 Mayıs 2026 Cuma
  • Saat: 14:00 - 17:00 │ Süre: 3 saat
  • Konum: Demirkapı, Orhaneli, 4. Menekşe, 6. Lale, 1. Yeni, Asmalı Çıkmazı, 7. Çiğdem
  • Sebep: Ağaç Kesim

Osmangazi

  • Tarih: 8 Mayıs 2026 Cuma
  • Saat: 14:00 - 17:00 │ Süre: 3 saat
  • Konum: Alacahırka, Orhaneli
  • Sebep: Ağaç Kesim

Osmangazi

  • Tarih: 8 Mayıs 2026 Cuma
  • Saat: 14:00 - 17:00 │ Süre: 3 saat
  • Konum: Alacahırka, 1. Badem, 2. Topraklı, 1. Şevkli, 1. Ömür, 14. Çağlayan, Ayışık, 1. Tepe, 1. Köşk, 1. Bahçe Çıkmazı, 1. Alacahırka, 20. Pınar, 1. Dik, 1. Zeytinlibahçe, 1. Meşe, 15. Bayır, İbrahim Ay, 2. Bülbül, Bayır Aralığı, 5. Okul Çıkmazı, 2. Yazıcı, 1. Döner, 3. Bayır, 1. Kırlangıç, 1. Şen, 3. Gül, 3. Lale, Orhaneli, 1. Beşevler, 4. Akça, Gülseren Çıkmazı, 1. Bağ, Çongara, Köşk Çıkmazı, Bahar Çıkmazı, 1. Kaya
  • Sebep: Ağaç Kesim

Osmangazi

  • Tarih: 8 Mayıs 2026 Cuma
  • Saat: 14:00 - 17:00 │ Süre: 3 saat
  • Konum: Çekirge, Uludağ Yolu, 1. Çiftlik
  • Sebep: Ağaç Kesim

Osmangazi

  • Tarih: 8 Mayıs 2026 Cuma
  • Saat: 09:00 - 12:00 │ Süre: 3 saat
  • Konum: İnkaya, Uludağ, 1. İkram, 1. İklim
  • Sebep: AG Tesis Çalışması

8 MAYIS 2026 BURSA YENİŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

Yenişehir

  • Tarih: 8 Mayıs 2026 Cuma
  • Saat: 09:00 - 11:00 │ Süre: 2 saat
  • Konum: Yenigün, Sarı Çiçek, Zorlu, Papatya_1, Piri Ateş, Ersöz, Çiğdem, Işık, Çam, Güleç
  • Sebep: Talep Açma - Kesme

Yenişehir

  • Tarih: 8 Mayıs 2026 Cuma
  • Saat: 09:00 - 15:00 │ Süre: 6 saat
  • Konum: Söylemiş, Söylemiş
  • Sebep: AG Hat Bakımı

Yenişehir

  • Tarih: 8 Mayıs 2026 Cuma
  • Saat: 13:00 - 19:00 │ Süre: 6 saat
  • Konum: Koyunhisar
  • Sebep: OG Hat Bakım

Yenişehir

  • Tarih: 8 Mayıs 2026 Cuma
  • Saat: 13:00 - 19:00 │ Süre: 6 saat
  • Konum: Karasıl
  • Sebep: OG Hat Bakım

Yenişehir

  • Tarih: 8 Mayıs 2026 Cuma
  • Saat: 13:00 - 19:00 │ Süre: 6 saat
  • Konum: Çeltikçi
  • Sebep: OG Hat Bakım

Yenişehir

  • Tarih: 8 Mayıs 2026 Cuma
  • Saat: 09:00 - 15:00 │ Süre: 6 saat
  • Konum: Söylemiş, Söylemiş
  • Sebep: AG Hat Bakımı

8 MAYIS 2026 BURSA YILDIRIM ELEKTRİK KESİNTİSİ

Yıldırım

  • Tarih: 8 Mayıs 2026 Cuma
  • Saat: 13:00 - 17:00 │ Süre: 4 saat
  • Konum: Vakıf, 9. Turan, 7. Ada, 8. Aslan, 12. Yayla, 13. Yıldız
  • Sebep: AG Direk Deplase

Yıldırım

  • Tarih: 8 Mayıs 2026 Cuma
  • Saat: 13:00 - 17:00 │ Süre: 4 saat
  • Konum: Samanlı
  • Sebep: AG Direk Deplase

Yıldırım

  • Tarih: 8 Mayıs 2026 Cuma
  • Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
  • Konum: Eğitim, 2. Nişan, Eşkel, 2. Narlı, Menteş
  • Sebep: AG Tesis Çalışması

8 MAYIS 2026 BURSA BÜYÜKORHAN ELEKTRİK KESİNTİSİ

8 Mayıs 2026 tarihinde Bursa’nın Büyükorhan ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.

8 MAYIS 2026 BURSA GÜRSU ELEKTRİK KESİNTİSİ

8 Mayıs 2026 tarihinde Bursa’nın Gürsu ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.

8 MAYIS 2026 BURSA HARMANCIK ELEKTRİK KESİNTİSİ

8 Mayıs 2026 tarihinde Bursa’nın Harmancık ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.

8 MAYIS 2026 BURSA KARACABEY ELEKTRİK KESİNTİSİ

8 Mayıs 2026 tarihinde Bursa’nın Karacabey ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.

8 MAYIS 2026 BURSA KELES ELEKTRİK KESİNTİSİ

8 Mayıs 2026 tarihinde Bursa’nın Keles ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.

8 MAYIS 2026 BURSA KESTEL ELEKTRİK KESİNTİSİ

8 Mayıs 2026 tarihinde Bursa’nın Kestel ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.

8 MAYIS 2026 BURSA ORHANELİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

8 Mayıs 2026 tarihinde Bursa’nın Orhaneli ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Dört kruvaziyerle 10 bin kişi ilçeye geldi
Dört kruvaziyerle 10 bin kişi ilçeye geldi
İstanbullulara haberi İBB verdi: Hava tam ısındı derken yine kendini hatırlatacak
Filistin'e destek veren ünlü oyuncu kara listeye alındı
Filistin'e destek veren ünlü oyuncu kara listeye alındı
İZSU verileri açıkladı: İzmir barajları diriliyor, su oranı 4 katına çıktı
Su oranı 4 katına çıktı
İzmir barajları diriliyor
O kaşığı yalamadan önce bir kez daha düşünün! Karşı koymak zor ama çiğ hamur tehlikeli bir tuzak
Fenerbahçe nasıl kurtulur? 'Mesih' bekler gibi 'Kurtarıcı' beklenmez
"Deli misin?" diyenlere inat 40 dakikalık yolu 40 saniyeye indirdi
40 dakikalık yol 40 saniye oldu
Ceviz diyarında yüzler gülüyor: Barajlar yüzde 100 dolu
Ceviz diyarında yüzler gülüyor
Barajlar yüzde 100 dolu
Hangi rengi seçsem derdine son! Porscheler bir düğmeyle renk değiştirecek
Sihir değil mühendislik!
Hangi rengi seçsem derdine son! Porscheler bir düğmeyle renk değiştirecek
Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu
Türkiye
İstanbul'da zehir tacirlerine 200 milyonluk darbe: 6 gözaltı
İstanbul'da zehir tacirlerine 200 milyonluk darbe: 6 gözaltı
Nişanlısının evinde çapraz ateşe tutulmuştu: Cinayeti azmettiren korkunç sözler ortaya çıktı
Nişanlısının evinde çapraz ateşe tutulmuştu: Cinayeti azmettiren korkunç sözler ortaya çıktı
Huzurevinde vicdansızlığın böylesi! Yaşlılara eziyet kamerada! Hem dövdü hem tükürdü
Huzurevinde vicdansızlığın böylesi! Yaşlılara eziyet kamerada! Hem dövdü hem tükürdü