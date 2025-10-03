76 yaşındaki adamı “polisiz” diyerek kandırdılar!

Beykoz’da 13 Ağustos Çarşamba günü meydana gelen olayda, 76 yaşındaki İ.B.G. kendisine polis olduğunu söyleyen kişiler tarafından dolandırıldığını ifade ederek yardım istedi. Karakolda ifade veren İ.B.G., telefonla arandığını ve banka hesabının terör örgütü tarafından ele geçirildiğini ileri süren kişilere inandığını ve bütün parasını kendisine verilen banka hesabına havale ettiğini aktardı.

Mağdur İ.B.G., verdiği ifadede, "Tüm birikimim 630 bin lirayı onlara gönderdim. Sonra beni aramayınca dolandırıldığımı anladım." ifadelerini kullandı.

1 KİŞİ TUTUKLANDI!

Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından olaya ilişkin başlatılan çalışmada, polis paranın gönderildiği banka hesabını inceledi. Ekipler kısa sürede şüphelilerden birinin kimliğini tespit ederken R.Y. (48) isimli şahıs Bağcılar’da yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğü’nde işlemleri tamamlanan şahıs, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı ve cezaevine gönderildi. Polis olayla ilgili kimliklerini tespit ettiği diğer şahısları yakalamak amacıyla operasyonlarını sürdürüyor.