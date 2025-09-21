70 kişiye mezar olan apartmanda 32 aydır ne tutuklu var ne iddianame! "Bir siyasinin yakını olsaydı kaç gün sürerdi"

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin üzerinden 32 ay geçmesine rağmen, Hatay'ın Antakya ilçesinde 70 kişinin hayatını kaybettiği Süleyman Mutlu Apartmanı'na ilişkin soruşturmada hala bir iddianame hazırlanmadı. Hazırlanan bilirkişi raporunda müteahhit, şantiye şefi, yapı denetim görevlileri ve belediye yetkililerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi "asli kusurlu" bulunurken, bugüne kadar tek bir tutuklamanın dahi yapılmaması, yakınlarını kaybeden ailelerin adalet arayışını sürdürmesine neden oluyor.

Depremde yıkılan binaya ilişkin Gaziantep Üniversitesi'nden yedi akademisyenin hazırladığı bilirkişi raporu, faciadaki ihmaller zincirini ortaya koydu. Raporda, beton kalitesi ve malzeme yetersizliklerinin yanı sıra kolon boyutları, donatı ve etriye eksikliklerinin bulunduğu tespit edildi.

Rapora göre, müteahhit Hikmet Aydın, şantiye şefi Adem Sabırlı, yapı denetim uygulama denetçileri M. Nedim Kurşun ve Antuvan Ayrancıoğlu, yapı denetim firması yetkilisi Mustafa Akıncı ile belediyenin yapı kontrol birimindeki görevliler "asli kusurlu" olarak bulundu. Zemin etüt raporunu hazırlayan jeoloji mühendisi Ahmet Güney, statik proje müellifi Ayhan Girişken, yapı denetim statik proje denetçileri Abdullah Özdemir ve Cengiz Satar ile belediyedeki proje kontrol sorumluları ise "tali kusurlu" olarak değerlendirildi.

"BİR SİYASİNİN YAKINI ÖLSEYDİ KAÇ GÜN SÜRERDİ?"

Süleyman Mutlu Apartmanı enkazında kızı, damadı ve iki torununu kaybeden Kezban Mutlu, adalet sürecinin işlememesine tepki göstererek süreci anlattı. "32 aydır adalet arıyoruz" diyen Mutlu, şunları söyledi:

"6 Şubat depreminin üzerinden 32 ay geçti. Kızımı, damadımı ve iki torunumu kaybettiğim, ayrıca 70 kişinin öldüğü Süleyman Mutlu Apartmanı dosyasında sadece bilirkişi raporu hazırlandı. Müteahhitler yüzde 100 kusurlu bulundu. Ancak 2,5 yıldır tek bir kişi bile tutuklanmadı. Müteahhitlerden biri yurt dışına kaçtı, diğerinin ifadesi alındı ve serbest bırakıldı. Adalet arayışımız neredeyse 3 yıl sürüyor. Soruyorum; eğer bir siyasinin yakını hayatını kaybetseydi, sorumluların cezalandırılması kaç gün sürerdi? Biz tam 32 aydır bekliyor, adalet arıyoruz."