7 yıl sonra baraj kapakları yeniden açılıyor: Hem balıkçı hem çiftçi gülüyor

Şanlıurfa’nın tarımsal üretiminde kilit rol oynayan Hacı Hıdır Barajı kış ve ilkbahar aylarında gelen yoğun yağışlarla birlikte son yılların en yüksek doluluk seviyesine ulaştı. 1995 yılından bu yana yaklaşık 2 bin hektarlık tarım arazisine hayat veren barajda su seviyesinin yüzde 89 bandına çıkması bölgedeki üretim planlarını da olumlu yönde etkiledi.

Devlet Su İşleri 15. Bölge Müdürlüğü verilerine göre yükselen su seviyesi kontrollü tahliye sürecini de beraberinde getirdi.

TAŞKIN RİSKİNE KARŞI KONTROLLÜ TAHLİYE BAŞLATILDI

314 hektarlık dev bir rezervuar alanına sahip olan barajda doluluk oranının kritik eşiği aşması üzerine ekipler harekete geçti. 2014 ve 2019 yıllarında yaşanan doluluk tablosunun bir benzeri 2026 yılında da tekrarlanınca güvenlik önlemleri kapsamında tahliye kapakları açıldı.

Olası bir taşkın riskini önlemek amacıyla yürütülen bu operasyonla suyun kontrollü bir şekilde akışı sağlanırken bölgedeki yerleşim yerlerinin güvenliği de ön planda tutuluyor.

KURAK GEÇEN YILLARIN ARDINDAN DOĞAL YAŞAM CANLANDI

Yağışların bereketi sadece tarım arazilerini değil bölgedeki ekosistemi de yeniden ayağa kaldırdı. Su seviyesindeki gözle görülür artış baraj gölü çevresindeki doğal yaşamın canlanmasına olanak tanıdı. Uzun süredir durağan seyreden habitatın zenginleşmesiyle birlikte bölge halkı ve doğaseverler baraj çevresindeki değişimi yakından takip ediyor.

TARIMSAL ÜRETİM İÇİN HAYATİ ÖNEME SAHİP

Hacı Hıdır Barajı’ndaki bu doluluk oranı Şanlıurfa tarımı için stratejik bir öneme sahip bulunuyor. 20 bin dönümlük arazinin sulanmasında kullanılan bu kaynak yaz aylarında yaşanabilecek olası kuraklık riskine karşı çiftçilere büyük bir güvence sağlıyor. Uzmanlar suyun verimli kullanılmasının önemine dikkat çekerken mevcut tablonun 2026 yılı hasat dönemi için oldukça umut verici olduğunu belirtiyor.

"YER ALTI SULARI YENİDEN BESLENİYOR"

Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ali Çullu, bu yıl Türkiye genelinde yağışlar açısından bereketli dönem yaşandığını söyledi.

Geçmiş yıllarda birçok bölgede yer altı sularının çekildiğini, baraj, gölet ve bazı nehirlerde kuruma riskinin ortaya çıktığını belirten Çullu, "Yıllık olarak düşmesi gereken yağmur, neredeyse yarı süre içinde düştü. Bu yağışlar hem yer altı sularını hem de gölet ve baraj gibi yer üstü su kaynaklarını besledi. Bu durum, su kaynaklarının doluluğu ve tarımsal sulama açısından büyük önem taşıyor." dedi.

Yağışların, tarımsal üretimde önemli paya sahip Şanlıurfa için de kritik olduğuna işaret eden Çullu, geçen yıl bölgede ciddi kuraklık yaşandığını hatırlattı.

GEÇEN YILIN YARALARI SARILIYOR

Yaz aylarında ekili ürünlerin suya büyük ihtiyaç duyduğunu vurgulayan Çullu, barajdaki fazla suyun taşkın riskine karşı kontrollü şekilde tahliye edildiğini belirterek şunları söyledi:

Keşke bu suyu tamamen depolayabilecek imkanlar olsa çünkü yaz aylarında özellikle mısır, pamuk ve sebze üretimi için suya ihtiyaç duyulacak. Geçen yıl sulanmayan alanlarda ürün alınamadı. Çiftçiler emek verdi ancak verim elde edemedi. Bu yıl ise yağışlar sayesinde daha umutluyuz.

ÇİFTÇİNİN VE BALIKÇININ YÜZÜ GÜLDÜ

Bölgede balıkçılık ve çiftçilik yapan Mücahit Fırat, barajın eski canlı günlerine döndüğünü söyledi.

Su seviyesinin artmasının balıkların yaşam alanını genişlettiğini belirten Fırat, "Bu yıl yağışlar çok iyi. Balıkların yeri geniş oldu, üremeleri artıyor. Durumdan memnunuz, çok iyi. 2021 yılından sonra suyun yükselmesi, bizim açımızdan çok iyi oldu." dedi.

Çiftçi Cihan Çetiner de son yağışlar öncesinde barajın kuruma noktasına geldiğini, bu yılki yağışlarla su seviyesinin önemli ölçüde yükseldiğini dile getirdi. (AA)