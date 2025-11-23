7 yaşındaki Poyraz Efe'nin ölümünde ihmal soruşturması

Yangın, 21 Kasım'da, Şanlıurfa'nın Batıkent Mahallesi'nde bulunan özel bir engelli bakım merkezinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek binanın bir bölümünü sardı. Bu sırada alevlerin arasında kalan otizmli çocuk Poyraz Efe Öztürk, ağır şekilde yaralandı. Olay yerine sevk edilen ekipler, binada bulunan diğer kişileri tahliye ederken, ağır yaralanan Öztürk ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

7 YAŞINDAKİ ÇOCUK KURTARILAMADI

Hastanede tedavi altına alınan Poyraz Efe Öztürk, doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Anne ve babasının ayrı olduğu ve Osmaniye'den depremzede olarak geldiği öğrenilen Poyraz Efe Öztürk'ün cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından toprağa verildi.

"ADLİ VE İDARİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI"

Olayın ardından Şanlıurfa Valiliği bir açıklama yayımladı. Açıklamada, facianın tüm yönleriyle araştırıldığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"İlimizde hizmet veren özel bir engelli bakım merkezinde meydana gelen yangından etkilenen kuruluşta kalan bir çocuğumuz maalesef hayatını kaybetmiştir. Meydana gelen olayla ilgili başlatılan adli soruşturma devam etmektedir. Ayrıca Valiliğimiz tarafından idari soruşturma başlatılmış olup süreç yakından takip edilmektedir."