İZSU duyurdu: Güzelbahçe'yi 10 saatlik kesinti bekliyor
7 MAYIS 2026 İZMİR SU KESİNTİLERİ
7 Mayıs 2026 Perşembe günü İzmir’in 13 ilçesinde 16 farklı su kesintisi gerçekleşecek. İşte bugün İzmir’de su kesintisi yaşayacak ilçeler…
7 MAYIS 2026 İZMİR ALİAĞA SU KESİNTİSİ
Aliağa
- Tarih: 7 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 09:23 - 12:23 │ Süre: 3 saat
- Konum: Örnekkent
- Sebep: Ana boru bağlantı çalışması
7 MAYIS 2026 İZMİR BAYRAKLI SU KESİNTİSİ
Bayraklı
- Tarih: 7 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 10:25 - 12:25 │ Süre: 2 saat
- Konum: Osmangazi, 592/1 Sokak
- Sebep: Yangın hidrantı değişimi
7 MAYIS 2026 İZMİR BERGAMA SU KESİNTİSİ
Bergama
- Tarih: 7 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 09:30 - 11:30 │ Süre: 2 saat
- Konum: Turabey
- Sebep: Ana boru arızası
7 MAYIS 2026 İZMİR BORNOVA SU KESİNTİSİ
Bornova
- Tarih: 7 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 09:20 - 12:20 │ Süre: 3 saat
- Konum: Egemenlik │ Gürpınar, 7012 Sokak │ Kemalpaşa
- Sebep: Ana boru bağlantı çalışması
7 MAYIS 2026 İZMİR FOÇA SU KESİNTİSİ
Foça
- Tarih: 7 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 10:47 - 12:00 │ Süre: 1 saat 13 dakika
- Konum: Haciveli
- Sebep: Ana boru arızası (başka kurumun şebekeye zarar vermesi)
Foça
- Tarih: 7 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 09:40 - 13:00 │ Süre: 3 saat 20 dakika
- Konum: Fatih │ Fevzi Çakmak │ Mustafa Kemal Atatürk
- Sebep: Ana boru arızası (şebeke vana arızası)
Foça
- Tarih: 7 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 09:00 - 15:00 │ Süre: 6 saat
- Konum: Koca Mehmetler │ Mustafa Kemal Atatürk │ Yenibağarası - Yenifoça Doğalkent Mevki, Yenibağarası Zeytinköy ve Kocamehmetler Mevki
- Sebep: Gediz Elektrik planlı bakım çalışması
7 MAYIS 2026 İZMİR GÜZELBAHÇE SU KESİNTİSİ
Güzelbahçe
- Tarih: 7 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 20:00 - 08 Mayıs 06:00 │ Süre: 10 saat
- Konum: Atatürk │ Çelebi │ Kahramandere │ Yelki │ Mustafa Kemal Paşa │ Çamlı
- Sebep: İçme suyu bağlantı ve vana bakım onarım çalışmaları
Güzelbahçe
- Tarih: 7 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 10:00 - 12:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: Yelki
- Sebep: Branşman arızası
7 MAYIS 2026 İZMİR KARABAĞLAR SU KESİNTİSİ
Karabağlar
- Tarih: 16 Nisan 2026 Perşembe - 7 Mayıs 2026 Perşembe (22 gün, pazar günleri hariç)
- Saat: 13:00 - 16:00 │ Süre: 3 saat
- Konum: Arap Hasan, muhtelif cadde ve sokaklar
- Sebep: Arızalı branşmanların yenilenmesi amacıyla yürütülecek içme suyu altyapı çalışmaları
7 MAYIS 2026 İZMİR KONAK SU KESİNTİSİ
Konak
- Tarih: 7 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 09:41 - 11:41 │ Süre: 2 saat
- Konum: Mehmet Akif │ Saygı │ Ulubatlı │ Yavuz Selim │ Zeybek │ 26 Ağustos - Güzelyurt Cd. 47 önü
- Sebep: Ana boru arızası
7 MAYIS 2026 İZMİR MENDERES SU KESİNTİSİ
Menderes
- Tarih: 7 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 07:25 - 10:25 │ Süre: 3 saat
- Konum: Oğlananası Atatürk │ Oğlananası Cumhuriyet
- Sebep: Ana boru arızası (basınç düşüklüğü)
7 MAYIS 2026 İZMİR NARLIDERE SU KESİNTİSİ
Narlıdere
- Tarih: 7 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 10:15 - 12:15 │ Süre: 2 saat
- Konum: Çatalkaya, Huzur, Saffet Baba Sk. No: 41
- Sebep: Branşman arızası
7 MAYIS 2026 İZMİR ÖDEMİŞ SU KESİNTİSİ
Ödemiş
- Tarih: 7 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 09:07 - 11:07 │ Süre: 2 saat
- Konum: Gerçekli
- Sebep: Ana boru arızası
7 MAYIS 2026 İZMİR TORBALI SU KESİNTİSİ
Torbalı
- Tarih: 7 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 10:26 - 13:29 │ Süre: 3 saat 3 dakika
- Konum: Pamukyazı
- Sebep: Ana boru arızası (basınç düşüklüğü)
7 MAYIS 2026 İZMİR URLA SU KESİNTİSİ
Urla
- Tarih: 7 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 09:25 - 11:30 │ Süre: 2 saat 5 dakika
- Konum: Yaka
- Sebep: Ana boru arızası
7 MAYIS 2026 İZMİR BALÇOVA SU KESİNTİSİ
7 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Balçova ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
7 MAYIS 2026 İZMİR BAYINDIR SU KESİNTİSİ
7 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Bayındır ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
7 MAYIS 2026 İZMİR BEYDAĞ SU KESİNTİSİ
7 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Beydağ ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
7 MAYIS 2026 İZMİR BUCA SU KESİNTİSİ
7 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Buca ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
7 MAYIS 2026 İZMİR ÇEŞME SU KESİNTİSİ
7 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Çeşme ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
7 MAYIS 2026 İZMİR ÇİĞLİ SU KESİNTİSİ
7 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Çiğli ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
7 MAYIS 2026 İZMİR DİKİLİ SU KESİNTİSİ
7 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Dikili ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
7 MAYIS 2026 İZMİR GAZİEMİR SU KESİNTİSİ
7 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Gaziemir ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
7 MAYIS 2026 İZMİR KARABURUN SU KESİNTİSİ
7 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Karaburun ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
7 MAYIS 2026 İZMİR KARŞIYAKA SU KESİNTİSİ
7 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Karşıyaka ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
7 MAYIS 2026 İZMİR KEMALPAŞA SU KESİNTİSİ
7 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Kemalpaşa ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
7 MAYIS 2026 İZMİR KINIK SU KESİNTİSİ
7 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Kınık ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
7 MAYIS 2026 İZMİR KİRAZ SU KESİNTİSİ
7 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Kiraz ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
7 MAYIS 2026 İZMİR MENEMEN SU KESİNTİSİ
7 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Menemen ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
7 MAYIS 2026 İZMİR SEFERİHİSAR SU KESİNTİSİ
7 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Seferihisar ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
7 MAYIS 2026 İZMİR SELÇUK SU KESİNTİSİ
7 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Selçuk ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
7 MAYIS 2026 İZMİR TİRE SU KESİNTİSİ
7 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Tire ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.