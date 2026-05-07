İZSU duyurdu: Güzelbahçe'yi 10 saatlik kesinti bekliyor

İzmir'de 7 Mayıs Perşembe günü İZSU ve Gediz Elektrik tarafından yürütülen altyapı çalışmaları nedeniyle 13 ilçede geniş kapsamlı su kesintileri yaşanıyor. Güzelbahçe'de 10 saati bulacak planlı bakımın yanı sıra Foça, Bornova ve Karabağlar gibi yoğun nüfuslu bölgelerde ana boru arızaları ve bağlantı çalışmaları muslukların kurumasına neden oldu.