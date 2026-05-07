İZSU duyurdu: Güzelbahçe'yi 10 saatlik kesinti bekliyor

İzmir'de 7 Mayıs Perşembe günü İZSU ve Gediz Elektrik tarafından yürütülen altyapı çalışmaları nedeniyle 13 ilçede geniş kapsamlı su kesintileri yaşanıyor. Güzelbahçe'de 10 saati bulacak planlı bakımın yanı sıra Foça, Bornova ve Karabağlar gibi yoğun nüfuslu bölgelerde ana boru arızaları ve bağlantı çalışmaları muslukların kurumasına neden oldu.

7 MAYIS 2026 İZMİR SU KESİNTİLERİ

7 Mayıs 2026 Perşembe günü İzmir’in 13 ilçesinde 16 farklı su kesintisi gerçekleşecek. İşte bugün İzmir’de su kesintisi yaşayacak ilçeler…

7 MAYIS 2026 İZMİR ALİAĞA SU KESİNTİSİ

Aliağa

  • Tarih: 7 Mayıs 2026 Perşembe
  • Saat: 09:23 - 12:23 │ Süre: 3 saat
  • Konum: Örnekkent
  • Sebep: Ana boru bağlantı çalışması

7 MAYIS 2026 İZMİR BAYRAKLI SU KESİNTİSİ

Bayraklı

  • Tarih: 7 Mayıs 2026 Perşembe
  • Saat: 10:25 - 12:25 │ Süre: 2 saat
  • Konum: Osmangazi, 592/1 Sokak
  • Sebep: Yangın hidrantı değişimi

7 MAYIS 2026 İZMİR BERGAMA SU KESİNTİSİ

Bergama

  • Tarih: 7 Mayıs 2026 Perşembe
  • Saat: 09:30 - 11:30 │ Süre: 2 saat
  • Konum: Turabey
  • Sebep: Ana boru arızası

7 MAYIS 2026 İZMİR BORNOVA SU KESİNTİSİ

Bornova

  • Tarih: 7 Mayıs 2026 Perşembe
  • Saat: 09:20 - 12:20 │ Süre: 3 saat
  • Konum: EgemenlikGürpınar, 7012 Sokak │ Kemalpaşa
  • Sebep: Ana boru bağlantı çalışması

7 MAYIS 2026 İZMİR FOÇA SU KESİNTİSİ

Foça

  • Tarih: 7 Mayıs 2026 Perşembe
  • Saat: 10:47 - 12:00 │ Süre: 1 saat 13 dakika
  • Konum: Haciveli
  • Sebep: Ana boru arızası (başka kurumun şebekeye zarar vermesi)

Foça

  • Tarih: 7 Mayıs 2026 Perşembe
  • Saat: 09:40 - 13:00 │ Süre: 3 saat 20 dakika
  • Konum: FatihFevzi ÇakmakMustafa Kemal Atatürk
  • Sebep: Ana boru arızası (şebeke vana arızası)

Foça

  • Tarih: 7 Mayıs 2026 Perşembe
  • Saat: 09:00 - 15:00 │ Süre: 6 saat
  • Konum: Koca MehmetlerMustafa Kemal AtatürkYenibağarası - Yenifoça Doğalkent Mevki, Yenibağarası Zeytinköy ve Kocamehmetler Mevki
  • Sebep: Gediz Elektrik planlı bakım çalışması

7 MAYIS 2026 İZMİR GÜZELBAHÇE SU KESİNTİSİ

Güzelbahçe

  • Tarih: 7 Mayıs 2026 Perşembe
  • Saat: 20:00 - 08 Mayıs 06:00 │ Süre: 10 saat
  • Konum: AtatürkÇelebiKahramandereYelkiMustafa Kemal PaşaÇamlı
  • Sebep: İçme suyu bağlantı ve vana bakım onarım çalışmaları

Güzelbahçe

  • Tarih: 7 Mayıs 2026 Perşembe
  • Saat: 10:00 - 12:00 │ Süre: 2 saat
  • Konum: Yelki
  • Sebep: Branşman arızası

7 MAYIS 2026 İZMİR KARABAĞLAR SU KESİNTİSİ

Karabağlar

  • Tarih: 16 Nisan 2026 Perşembe - 7 Mayıs 2026 Perşembe (22 gün, pazar günleri hariç)
  • Saat: 13:00 - 16:00 │ Süre: 3 saat
  • Konum: Arap Hasan, muhtelif cadde ve sokaklar
  • Sebep: Arızalı branşmanların yenilenmesi amacıyla yürütülecek içme suyu altyapı çalışmaları

7 MAYIS 2026 İZMİR KONAK SU KESİNTİSİ

Konak

  • Tarih: 7 Mayıs 2026 Perşembe
  • Saat: 09:41 - 11:41 │ Süre: 2 saat
  • Konum: Mehmet AkifSaygıUlubatlıYavuz SelimZeybek26 Ağustos - Güzelyurt Cd. 47 önü
  • Sebep: Ana boru arızası

7 MAYIS 2026 İZMİR MENDERES SU KESİNTİSİ

Menderes

  • Tarih: 7 Mayıs 2026 Perşembe
  • Saat: 07:25 - 10:25 │ Süre: 3 saat
  • Konum: Oğlananası AtatürkOğlananası Cumhuriyet
  • Sebep: Ana boru arızası (basınç düşüklüğü)

7 MAYIS 2026 İZMİR NARLIDERE SU KESİNTİSİ

Narlıdere

  • Tarih: 7 Mayıs 2026 Perşembe
  • Saat: 10:15 - 12:15 │ Süre: 2 saat
  • Konum: Çatalkaya, Huzur, Saffet Baba Sk. No: 41
  • Sebep: Branşman arızası

7 MAYIS 2026 İZMİR ÖDEMİŞ SU KESİNTİSİ

Ödemiş

  • Tarih: 7 Mayıs 2026 Perşembe
  • Saat: 09:07 - 11:07 │ Süre: 2 saat
  • Konum: Gerçekli
  • Sebep: Ana boru arızası

7 MAYIS 2026 İZMİR TORBALI SU KESİNTİSİ

Torbalı

  • Tarih: 7 Mayıs 2026 Perşembe
  • Saat: 10:26 - 13:29 │ Süre: 3 saat 3 dakika
  • Konum: Pamukyazı
  • Sebep: Ana boru arızası (basınç düşüklüğü)

7 MAYIS 2026 İZMİR URLA SU KESİNTİSİ

Urla

  • Tarih: 7 Mayıs 2026 Perşembe
  • Saat: 09:25 - 11:30 │ Süre: 2 saat 5 dakika
  • Konum: Yaka
  • Sebep: Ana boru arızası

7 MAYIS 2026 İZMİR BALÇOVA SU KESİNTİSİ

7 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Balçova ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.

7 MAYIS 2026 İZMİR BAYINDIR SU KESİNTİSİ

7 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Bayındır ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.

7 MAYIS 2026 İZMİR BEYDAĞ SU KESİNTİSİ

7 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Beydağ ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.

7 MAYIS 2026 İZMİR BUCA SU KESİNTİSİ

7 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Buca ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.

7 MAYIS 2026 İZMİR ÇEŞME SU KESİNTİSİ

7 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Çeşme ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.

7 MAYIS 2026 İZMİR ÇİĞLİ SU KESİNTİSİ

7 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Çiğli ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.

7 MAYIS 2026 İZMİR DİKİLİ SU KESİNTİSİ

7 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Dikili ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.

7 MAYIS 2026 İZMİR GAZİEMİR SU KESİNTİSİ

7 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Gaziemir ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.

7 MAYIS 2026 İZMİR KARABURUN SU KESİNTİSİ

7 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Karaburun ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.

7 MAYIS 2026 İZMİR KARŞIYAKA SU KESİNTİSİ

7 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Karşıyaka ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.

7 MAYIS 2026 İZMİR KEMALPAŞA SU KESİNTİSİ

7 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Kemalpaşa ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.

7 MAYIS 2026 İZMİR KINIK SU KESİNTİSİ

7 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Kınık ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.

7 MAYIS 2026 İZMİR KİRAZ SU KESİNTİSİ

7 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Kiraz ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.

7 MAYIS 2026 İZMİR MENEMEN SU KESİNTİSİ

7 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Menemen ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.

7 MAYIS 2026 İZMİR SEFERİHİSAR SU KESİNTİSİ

7 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Seferihisar ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.

7 MAYIS 2026 İZMİR SELÇUK SU KESİNTİSİ

7 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Selçuk ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.

7 MAYIS 2026 İZMİR TİRE SU KESİNTİSİ

7 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Tire ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

