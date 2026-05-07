GDZ Elektrik duyurdu: 19 ilçede 8 saatlik kesinti başlıyor
7 MAYIS 2026 İZMİR ELEKTRİK KESİNTİLERİ
7 Mayıs 2026 Perşembe günü İzmir’in 19 ilçesinde 47 farklı elektrik kesintisi gerçekleşecek. İşte bugün İzmir’de elektrik kesintisi yaşayacak ilçeler…
7 MAYIS 2026 İZMİR BAYINDIR ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bayındır
- Tarih: 7 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 09:00 - 15:00 │ Süre: 6 saat
- Konum: Zeytinova, Burgaz
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Bayındır
- Tarih: 7 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 11:00 - 16:00 │ Süre: 5 saat
- Konum: Yusuflu │ Yakacık │ Fatih, Arap Kirli Küme Evleri, Beylik Küme Evleri
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Bayındır
- Tarih: 7 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 11:00 - 16:00 │ Süre: 5 saat
- Konum: Elifli │ Fırınlı, Yenice Kuyu Küme Evleri │ Yeşilova, Köy İçi Yol │ Tokatbaşı, İkinci Malal Küme Evleri, Tokatbaşı Yolu Küme Evleri, Macit Kasap Oğlu Grb Sulama │ Sadıkpaşa │ Fatih, Arap Kirli Küme Evleri, İsmail Uslu Sulama Grb.tr
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
7 MAYIS 2026 İZMİR BERGAMA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bergama
- Tarih: 7 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 10:00 - 16:00 │ Süre: 6 saat
- Konum: Karahıdırlı
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Bergama
- Tarih: 7 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 09:30 - 17:30 │ Süre: 8 saat
- Konum: Aşağıbey │ Yukarıbey Kaplan, Kaplanköy Köyü İç Yolu
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
7 MAYIS 2026 İZMİR BEYDAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Beydağ
- Tarih: 7 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Alakeçili, Emek Küme Evleri
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
7 MAYIS 2026 İZMİR BORNOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bornova
- Tarih: 7 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 09:30 - 15:30 │ Süre: 6 saat
- Konum: Merkez, 4558/1. Sk., 4570/1. Sk., Fevzi Paşa Cd., 4557. Sk., 4558. Sk., 4560. Sk.
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Bornova
- Tarih: 7 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 09:30 - 15:30 │ Süre: 6 saat
- Konum: Yunus Emre, 7522. Sk.
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Bornova
- Tarih: 7 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 09:30 - 15:30 │ Süre: 6 saat
- Konum: Yunus Emre, 7507. Sk., 7508. Sk., 7509. Sk., 7511. Sk., 7512. Sk., 7513. Sk., 7517. Sk., 7518. Sk., 7519. Sk., 7520. Sk., 7522. Sk., Bornova Cd., Çocuk Parkı İçi Yolu, 7501. Sk., 7503. Sk., 7502. Sk., 7504. Sk., 7505. Sk., 7506. Sk.
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Bornova
- Tarih: 7 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 00:30 - 03:30 │ Süre: 3 saat
- Konum: Kemalpaşa, 7105. Sk., 7109. Sk., 7416. Sk., 7416/1. Sk., 7416/3. Sk.
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Bornova
- Tarih: 7 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 10:30 - 11:30 │ Süre: 1 saat
- Konum: Ergene, Yüzbaşı İbrahim Hakkı Cd., 456. Sk., 2. Sk., 461. Sk., 461/1. Sk. │ Erzene, 21. Sk., 23. Sk.
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Bornova
- Tarih: 7 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 09:00 - 12:00 │ Süre: 3 saat
- Konum: Yunus Emre, 7404/2. Sk., 7402. Sk., 7404/13. Sk. │ Kemalpaşa, Kemalpaşa Cd. │ Ümit, 7406/1. Sk., 7408. Sk., 7408/2. Sk., 7408/6. Sk.
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Bornova
- Tarih: 7 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 13:00 - 16:00 │ Süre: 3 saat
- Konum: Yeşilçam, 2013. Sk., 2001. Sk., 2006. Sk., 2007. Sk., 2012. Sk.
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Bornova
- Tarih: 7 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 13:00 - 16:00 │ Süre: 3 saat
- Konum: Yeşilçam, 2004. Sk., 2006. Sk., 2011. Sk., 2013. Sk., 2012. Sk., 2001. Sk., 2002. Sk., 2003. Sk., 2005. Sk.
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
7 MAYIS 2026 İZMİR BUCA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Buca
- Tarih: 7 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 09:00 - 16:00 │ Süre: 7 saat
- Konum: Vali Rahmi Bey, 143. Sk., 141. Sk., 139. Sk., 137. Sk., 135. Sk., 121. Sk., 114. Sk., 110. Sk., Menderes Cd.
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
7 MAYIS 2026 İZMİR ÇEŞME ELEKTRİK KESİNTİSİ
Çeşme
- Tarih: 7 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 12:00 - 18:00 │ Süre: 6 saat
- Konum: Germiyan
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Çeşme
- Tarih: 7 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 09:00 - 11:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: Alaçatı, 12054. Sk., 13021/1. Sk., 13019. Sk., 13016. Sk., 12500. Sk., 12096. Sk., 12095. Sk., 12086. Sk., 12085. Sk., 12084. Sk., 12083. Sk., 12082. Sk., 12081. Sk., 12080/1. Sk., 12079. Sk., 12078. Sk., 12077. Sk., 12075. Sk., 12074. Sk., 12073. Sk., 12072. Sk., 12070. Sk., 12069. Sk., 12068. Sk., 12067. Sk., 12066. Sk., 12065. Sk., 12060. Sk., 12059. Sk., 12058. Sk., 12057. Sk., 12056/1. Sk., 12056. Sk., 12055. Sk., 12053. Sk., 12052. Sk., 12051. Sk., 12050. Sk., 12049. Sk., 12048. Sk., 12047. Sk., 12046. Sk., 12045. Sk., 12044. Sk., 12042. Sk., 12039. Sk., 12038. Sk., 12037. Sk., 12035. Sk., 12034. Sk., 12029/1. Sk., 12029. Sk., 12028. Sk., 12027. Sk., 12024. Sk., 12008. Sk., 12007. Sk., 12006. Sk., 12005. Sk., 12004. Sk., 12003. Sk., 12002. Sk., 12001. Sk., 11500. Sk., 11059. Sk., 11058. Sk., 18021. Sk., 11057. Sk., 11054. Sk., 11035. Sk., 11033. Sk., 11031. Sk., 11029. Sk., 11028. Sk., 11025. Sk., 11024. Sk., 11023. Sk., 11022. Sk., 11021. Sk., 11020. Sk., 11019. Sk., 11018. Sk., 11016. Sk., 11015. Sk., Alaçatı Terminali, 11034. Sk., 18020. Sk., 12093. Sk., 12087. Sk., 12072/1. Sk., 18023. Sk., 18041. Sk., 12076. Sk., 18000/1. Sk., 18001. Sk., 18000. Sk., 18012. Sk., 18010. Sk., 12091. Sk., 12061. Sk., 12080/2. Sk., 18016. Sk., 18011. Sk., Osman Ağa - Liman Mevkii, 18026/2. Sk., 12094. Sk., Osman Ağa Mevkii Yolu, 13021. Sk., Liman Osman Ağa Küme Evleri, 18018. Sk., 18015. Sk., 12088. Sk., 12080. Sk., 18026. Sk., 18026/3. Sk., Hurmalı Küme Evleri, Kemalpaşa Cd., Fahrettin Altay Cd., Alaçatı Surf Paradise Club, Alaçatı Cumhuriyet Cd., 13024. Sk., 13023. Sk., 13022. Sk.
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Çeşme
- Tarih: 7 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 10:00 - 16:30 │ Süre: 6 saat 30 dakika
- Konum: Yalı, 6279. Sk., 6266. Sk., 6217. Sk., 6277. Sk., 6272. Sk., 6238. Sk., 6239. Sk., 6240. Sk., 6198. Sk., 6274. Sk., 6266/4. Sk., 6222. Sk., 6267. Sk., 6000. Sk., 6275. Sk., 6278. Sk., 6216. Sk., 6215. Sk., 6287. Sk., 6285. Sk., 6284. Sk., 6283. Sk., 6282. Sk., 6280. Sk., 6279/1. Sk.
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Çeşme
- Tarih: 7 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 10:00 - 16:00 │ Süre: 6 saat
- Konum: Yalı, 6241. Sk., 6000. Sk., 6219. Sk., 6216. Sk., 6218. Sk., 6220. Sk., 6224. Sk., 6348. Sk., 6260. Sk., 6259. Sk., 6258. Sk., 6257. Sk., 6256. Sk., 6255. Sk., 6254. Sk., 6243. Sk.
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Çeşme
- Tarih: 7 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 09:00 - 11:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: Alaçatı, 13023. Sk., 11003. Sk., 11013, 12022. Sk., 12020. Sk., 13033. Sk., Hurmalı Küme Evleri, 13037. Sk., 13033. Sk., İnönü Cd., Uğur Mumcu Cd., 16000. Sk., Kemalpaşa Cd., Fahrettin Altay Cd., Alaçatı Cumhuriyet Cd., Alaçatı Atatürk Blv., 16032. Sk., 16005. Sk., 16004. Sk., 16003. Sk., 16002. Sk., 16001. Sk., 13094. Sk., 13093. Sk., 13092. Sk., 13091. Sk., 13089. Sk., 13088. Sk., 13087. Sk., 13086. Sk., 13082. Sk., 13081. Sk., 13080/1. Sk., 13080. Sk., 13079. Sk., 13078. Sk., 13077. Sk., 13076. Sk., 13075. Sk., 13074. Sk., 13072. Sk., 13071. Sk., 13070. Sk., 13069. Sk., 13068. Sk., 13067. Sk., 13066. Sk., 13065. Sk., 13064. Sk., 13063. Sk., 13057. Sk., 13056. Sk., 13055. Sk., 13054. Sk., 13053. Sk., 13052. Sk., 13051. Sk., 13050. Sk., 13049. Sk., 13048. Sk., 13046. Sk., 13043/1. Sk., 13043. Sk., 13034. Sk., 13032. Sk., 13031. Sk., 13029. Sk., 13028. Sk., 13027. Sk., 13026. Sk., 13025. Sk., 13024. Sk., 13016. Sk., 13015. Sk., 13014. Sk., 13013. Sk., 13010. Sk., 13005. Sk., 13003. Sk., 12062. Sk., 12050. Sk., 12049. Sk., 12038. Sk., 12034. Sk., 12033. Sk., 12032. Sk., 12031. Sk., 12030. Sk., 12029. Sk., 12028. Sk., 12027. Sk., 12026. Sk., 12024. Sk., 12023. Sk., 12021. Sk., 12019. Sk., 12018/1. Sk., 12018. Sk., 12017. Sk., 12016. Sk., 12015. Sk., 12013. Sk., 12012. Sk., 12011. Sk., 12010. Sk., 12009. Sk., 12007. Sk., 12001. Sk., 12000. Sk., 11048. Sk., 11047. Sk., 11046. Sk., 11043. Sk., 11042. Sk., 11041. Sk., 11040. Sk., 11039. Sk., 11020. Sk., 11018. Sk., 11017. Sk., 11016. Sk., 11015. Sk., 11012. Sk., 11011. Sk., 11006. Sk., 11005/1. Sk., 11005. Sk., 11004. Sk.
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
7 MAYIS 2026 İZMİR ÇİĞLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Çiğli
- Tarih: 7 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 10:00 - 15:00 │ Süre: 5 saat
- Konum: Uğur Mumcu, 8990. Sk., 8982. Sk., 8983. Sk., 8984. Sk., 8985. Sk., 8987. Sk., 8988. Sk., 8989. Sk., 8989/1. Sk., 8990/1. Sk., 8992. Sk., 8993. Sk., 8995. Sk., 8997. Sk. │ İnönü, Şehitler Cd.
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
7 MAYIS 2026 İZMİR DİKİLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Dikili
- Tarih: 7 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 10:00 - 16:00 │ Süre: 6 saat
- Konum: Bahçeli, 9. Sk., 26. Sk., Seher Sk., Koy Yolu, İstiklal Cd., Vatan Cd., Atatürk Cd., 3. Sk., 25. Sk., 24. Sk., 22. Sk., 21. Sk., 20. Sk., 18. Sk., 15. Sk., 10. Sk., 16. Sk., 8. Sk., 11. Sk., 2. Sk., 6. Sk., 5. Sk., 7. Sk., 4. Sk., Kurtuluş Cd., 1. Sk., 23. Sk., 29. Sk., 23/1. Sk., 28. Sk. │ Salihler, Tomruk Sk., Danışman Sk., Ege 1. Sk., Özgür Sk., Kurtuluş Cd., Cumhuriyet Cd., 9. Sk., 8. Sk., 6. Sk., 5. Sk., 4. Sk., 80. Yıl Sk., Atatürk Meydanı, 14/2. Sk., 13/1. Sk., 1. Sk., 12. Sk., 13. Sk., 10. Sk., 7. Sk., Vatan Cd., Siteler Sk., 3. Sk., İstiklal Cd., 2. Sk., İzmir Çanakkale Cd., 14. Sk. │ Nebiler, Kozak Cd., 4. Sk., 1. Sk., 2. Sk., 3. Sk., Cumhuriyet Cd. │ Kıratlı, İzmir Cd., Vatan Cd., Köyü İç Yolu, Hürriyet Cd., Cumhuriyet Cd., 9. Sk., 7. Sk., 6. Sk., 5. Sk., 4. Sk., 3. Sk., 2. Sk., Atatürk Sk., 8. Sk., 1. Sk., 7/1. Sk., 7/2. Sk. │ Kabakum, Yılmaz Sk., 31. Sk., Müsellim Sk., 30. Sk., 17. Sk. │ Gökçeağıl, 2. Sk., Vatan Cd., Köyü İç Yolu, Keneler Sk., Atatürk Cd., 3. Sk., 9/1. Sk., 5. Sk., Cumhuriyet Cd., 1. Sk., 9. Sk., 4. Sk., Mustafa Kemal Atatürk Meydanı, 7. Sk., 6. Sk., 8. Sk., 10, Kemente Sk. │ Çukuralanı, Köyü İç Yolu, 3. Sk., 4. Sk., 1. Sk., 6. Sk., Cumhuriyet Cd., Atatürk Cd., 5. Sk., 2. Sk.
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
7 MAYIS 2026 İZMİR FOÇA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Foça
- Tarih: 7 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 09:00 - 15:00 │ Süre: 6 saat
- Konum: Hacıveli, 20/4. Sk., 20. Sk. │ Yenibağarası, 1055. Sk., 1053. Sk., 1051. Sk., 1052. Sk., 1054. Sk., 1020. Sk., 1008/1. Sk., 1010/2. Sk., 1010. Sk., 1009. Sk., 1011. Sk., 1011/1. Sk., 1012. Sk., 1013. Sk., 1014. Sk., 1015. Sk., 1016. Sk., 1017. Sk., 1018. Sk., 1019. Sk., Foça İzmir Karayolu Sk., Yenifoça Cd., 1040. Sk., 1010/1. Sk., Bahçecik Mevkii Küme Evleri, Killik Mevki Küme Evleri, Zeytinköy Mevkii Küme Evleri, 1050. Sk., 1001/2. Sk., 1002/1. Sk., Kazancılı Mevkii Küme Evleri, 1008. Sk., 1007. Sk., 1006. Sk., 1005. Sk., 1004. Sk., 1003. Sk., 1002. Sk., 1001/1. Sk., 1001. Sk., Zeytindede Mevkii Kümesi Evleri │ Fevzi Çakmak, Sadullah Sever Cd. │ Kazım Dirik │ Koca Mehmetler, 40/5. Küme Evleri, Şehit Er Veli Yılmaz Sk. │ Mustafa Kemal Atatürk, 494. Sk.
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Foça
- Tarih: 7 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 10:00 - 15:00 │ Süre: 5 saat
- Konum: Fevzi Çakmak, Köknar Sk., Kavaklı Sk., Kırlangıç Sk., Şelale Sk., Çağrı Sk., Zümrüt Sk., Zeytin Dalı Sk., Yüzon Bıçak Sk., Yonca Sk., Yeşil Sk., Yasemin Sk., Tomurcuk Sk., Tabar Sk., Sıcakdere Cd., Susam Sk., Soğuksu Sk., Sardunya Sk., Nilüfer Sk., Pesen Sk., Pembe Sk., Pamuk Sk., Osman Gazi Cd., Mimoza Sk., Değirmentepe Mevkii Kümesi Küme Evleri, Portakal Sk., Lodos Sk., İnönü Sk., Demir Sk., Efsane Sk., Akar Sk., Ali Stair Cd., Ağı Çiçeği Sk., Berik Sk., Cengiz Topel Cd., Değirmendere Cd., Doğan Çingil Sk., Ebru Sk., Kırlar Sk., Filiz Sk., Gonca Sk., Gönül Sk., Hilal Sk. │ Mustafa Kemal Atatürk, Mehmetçik Cd., İzmir Cd., Öksüz Cd., Çim Sk., Zeki Sk., Zaman Sk., Sadullah Sever Cd., Oruç Reis Cd., Festival Cd., Eğlence Sk., Dönmez Sk., Boşluk Sk., Mor Sk., Cevher Sk., Atik Sk., Ceyhan Sk., Rıhtım Sk. │ Fatih, Çağlar Sk., Kuşlu Sk., Nur Sk., Fırtına Sk., Doğa Sk., Anafartalar Cd., Atılgan Sk., Bahadır Sk., Barışçı Sk., Demet Sk., Dicle Sk., Doruk Sk., Fırat Sk., Toprak Sk., Hilmi Sk., Ilgın Sk., Işık Sk., Kandemir Cd., Kartal Sk., Kiraz Sk., Kızılırmak Sk., Melis Sk., Ok Sk., Papağan Sk., Parıltı Sk., Rüzgar Sk., Sakarya Sk., Uslu Sk., Venüs Sk., Yabangülü Sk., Yardım Sk., Yeşilırmak Cd., Yıldırım Beyazıt Cd., Çağlayan Sk., Karaca Sk.
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
7 MAYIS 2026 İZMİR KARABURUN ELEKTRİK KESİNTİSİ
Karaburun
- Tarih: 7 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 09:00 - 15:00 │ Süre: 6 saat
- Konum: Tepeboz, Tepeboz Küme Evleri, Yeni Liman Küme Evleri │ Hasseki, Yeniliman Köprüsü, Hasseki Küme Evleri │ Bozköy, Gazi Mustafa Kemal Küme Evleri, Akçekilise Küme Evleri
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
7 MAYIS 2026 İZMİR KARŞIYAKA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Karşıyaka
- Tarih: 7 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 09:00 - 15:00 │ Süre: 6 saat
- Konum: Cumhuriyet, 6626/1. Sk., 6629. Sk., 6626/2. Sk., 6631. Sk., 6632. Sk., 6638. Sk., 6640. Sk., 6641. Sk., 6642. Sk., 6642/1. Sk., 6642/2. Sk., 6643. Sk., 6643/1. Sk., 6644. Sk., 6653. Sk., 6653/1. Sk., 6655. Sk., 6601/2. Sk., 6601/3. Sk., 6626. Sk. │ Örnekköy, 6601. Sk., 7532. Sk.
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
7 MAYIS 2026 İZMİR KİRAZ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kiraz
- Tarih: 7 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 09:30 - 17:00 │ Süre: 7 saat 30 dakika
- Konum: Yeşildere, Köyü İç Yolu, Kazallı Küme Evleri
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Kiraz
- Tarih: 7 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Çatak, Akçay Küme Evleri, Öküzdere Küme Evleri, Durbalı Küme Evleri, Veliler Küme Evleri, Dokuzlar Köyü İç Yolu, Bahçeburun Küme Evleri, Çatak Küme Evleri, Taşlıçukur Küme Evleri │ Yeşildere, Camiönü Küme Evleri, Bayraklı Küme Evleri, Çamur Küme Evleri, Köyü İç Yolu, Yeşildere Yolu, Kazallı Küme Evleri, Keşkek Küme Evleri, Kabaklı Küme Evleri, Yeşildere Küme Evleri, Ahmettepesi Küme Evleri, Kaplan Küme Evleri, Sapadere Küme Evleri │ Saçlı, Karabag Küme Evleri, Arpaderesi Küme Evleri, Tütüzler Küme Evleri, Saçlı Küme Evleri │ Karabağ, Seki Küme Evleri │ Dokuzlar, Bozoklar Küme Evleri, Dokuzlar Yolu, Ayrıklı Küme Evleri, Güvenç Küme Evleri, Dokuzlar Küme Evleri
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
7 MAYIS 2026 İZMİR KONAK ELEKTRİK KESİNTİSİ
Konak
- Tarih: 7 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 02:00 - 06:00 │ Süre: 4 saat
- Konum: Kahramanlar
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Konak
- Tarih: 7 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 13:00 - 16:00 │ Süre: 3 saat
- Konum: Akdeniz, Atatürk Cd., Mimar Kemalettin Cd., Cumhuriyet Blv., 1344. Sk.
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
7 MAYIS 2026 İZMİR MENEMEN ELEKTRİK KESİNTİSİ
Menemen
- Tarih: 7 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 10:00 - 16:00 │ Süre: 6 saat
- Konum: Bozalan, Bozalan Küme Evleri
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
7 MAYIS 2026 İZMİR ÖDEMİŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Ödemiş
- Tarih: 7 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Yusufdere, Yusufdere Küme Evleri │ Kayaköy
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Ödemiş
- Tarih: 7 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 09:15 - 15:15 │ Süre: 6 saat
- Konum: Cevizalan
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Ödemiş
- Tarih: 7 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Çamyayla, Yeşil Dere Küme Evleri, Çamyayla Küme Evleri, Yeşil Kır Küme Evleri, Soğukpınar Küme Evleri
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Ödemiş
- Tarih: 7 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 09:00 - 16:00 │ Süre: 7 saat
- Konum: Birgi, Şehit Erdal Canpolat Sk., Şehit Raşit Başoğlu Sk., Şehit Muammer Gönen Sk., Sinne Sk., 18 Evler Sk., Taşpazar Küme Evleri, Hacı Osman Sk., İsabey Sk., Yarbaşı Sk., Umurbey Cd., Saraçlar Sk., Karaoğlu Sk., Hacı Abdullah Efendi Sk., Fatih Mehmet Bey Cd., Dumlupınar Sk., 2. Spor Sk., 1. Spor Sk., Gökçen Sk., Birgi Cumhuriyet Sk., Kayhan Girgin Sk., Birgi Atatürk Sk.
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Ödemiş
- Tarih: 7 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 09:00 - 10:00 │ Süre: 1 saat
- Konum: Birgi, Şehit Raşit Başoğlu Sk., Arif Çelebi Sk., Şehit Erdal Canpolat Sk., Birgi Atatürk Sk., Kayhan Girgin Sk., Birgi Cumhuriyet Sk., Kocaçeşme Sk., Üç Eylül Sk., Gökçen Sk., Tarih Sk., Sancak Sk., Gazi Atatürk Cd., 1. Spor Sk., 2. Spor Sk., Akmescit Sk., Güdük Minare Sk., Onur Sk., Taşpazar Küme Evleri, İmam-ı Birgivi Sk., 18 Evler Sk., Çörekbaba Küme Evleri, Santral Küme Evleri, Sinne Sk., Birgi Deresi Küme Evleri, Şehit Muammer Gönen Sk., Börekçi Sk., Uluselvi Sk., Demir Baba Cd., Dumlupınar Sk., Fatih Mehmet Bey Cd., Hacı Abdullah Efendi Sk., Hacıguz Sk., Hıdırbey Sk., Karaoğlu Sk., Kenar Sk., Derviş Ağa Sk., Kızılmescit Sk., Saraçlar Sk., Ufuk Sk., Umurbey Cd., Yarbaşı Sk., Çakırağa Sk., Üskesler Küme Evleri, İsabey Sk., Şehit Gürol Madan Cd., Hacı Osman Sk., İrimağzı Küme Evleri
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Ödemiş
- Tarih: 7 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Yılanlı, Yılanlı Küme Evleri, Dokuzlar Yolu
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
7 MAYIS 2026 İZMİR SELÇUK ELEKTRİK KESİNTİSİ
Selçuk
- Tarih: 7 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 09:30 - 15:30 │ Süre: 6 saat
- Konum: Atatürk, Arvalya Mevkii Küme Evleri
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
7 MAYIS 2026 İZMİR TİRE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Tire
- Tarih: 7 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 09:00 - 15:00 │ Süre: 6 saat
- Konum: İbni Melek, Fatih Sultan Mehmet Blv., Akdeniz Sk., Mete Sk., Çakallık Küme Evleri, 2. Namazgah Küme Evleri, İlkadım Cd., 1. Namazgah Küme Evleri │ İbni Melek OSB │ Karateke │ Toki, Hasan Tahsin Cd.
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Tire
- Tarih: 7 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 11:00 - 16:00 │ Süre: 5 saat
- Konum: Karateke, Nazilli Kuyusu Küme Evleri │ İbni Melek, Karateke Yolüstü Küme Evleri, Tabakçayı Küme Evleri │ Toki
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Tire
- Tarih: 7 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 11:00 - 16:00 │ Süre: 5 saat
- Konum: Akkoyunlu │ Mahmutlar, Tokatbaşı Yolu Küme Evleri │ Eskioba │ Alacalı, Atatürk Sk. │ Yenioba, Yenioba Alacalı Yolu Küme Evleri │ Turgutlu
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
7 MAYIS 2026 İZMİR TORBALI ELEKTRİK KESİNTİSİ
Torbalı
- Tarih: 7 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 10:00 - 16:00 │ Süre: 6 saat
- Konum: Dağteke, 6234. Sk., Dedepınarı Sk., 6231. Sk., 6233. Sk., 6230. Sk.
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
7 MAYIS 2026 İZMİR URLA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Urla
- Tarih: 7 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 09:00 - 15:00 │ Süre: 6 saat
- Konum: Torasan, 527. Sk., 607. Sk., 571/1. Sk., 514. Sk., 586. Sk., 569. Sk., 572. Sk., 598. Sk., 590. Sk., 592. Sk., Çeşme Urla İzmir Asfaltı Cd., Sakarya Sk., Pınardere Sk., 606. Sk., 605. Sk., 604. Sk., 603. Sk., 602. Sk., 601. Sk., 600. Sk., 597. Sk., 595. Sk., 591. Sk., 589. Sk., 587. Sk., 585. Sk., 582. Sk., 577. Sk., 575. Sk., 571. Sk., 570. Sk., 564. Sk., 563. Sk., 558. Sk., 555. Sk., 554. Sk., 551. Sk., 548. Sk., 545. Sk., 544. Sk., 543. Sk., 542. Sk., 540. Sk., 538. Sk., 536. Sk., 534. Sk., 531. Sk., 529. Sk., 528. Sk., 526. Sk., 525. Sk., 524. Sk., 523. Sk., 522. Sk., 521. Sk., 519. Sk., 512. Sk., 510. Sk., 509. Sk., 507. Sk., 506. Sk., 502. Sk., 500. Sk., 518. Sk., 515. Sk., 504. Sk., 559. Sk., 550. Sk., 517. Sk., 596. Sk., 610. Sk., 599. Sk., 505. Sk., 593. Sk., 566. Sk., 622. Sk., 588. Sk., 516. Sk., 576. Sk., 501. Sk., 560. Sk., 594. Sk., Kemal Ertan Cd., 508. Sk. │ İçmeler, 1132. Sk., 1134. Sk., 1136. Sk., 1138. Sk., 1142. Sk., 1144. Sk., 1151. Sk., 1154. Sk., 1163. Sk., Bafi K-9 Köpek Çiftliği, Eski Urla-İzmir Yolu Cd., Göçmen Cd., Nuri Özbek Cd., İtokent Cd., 1084. Sk., 1085. Sk., 1086. Sk., 1087. Sk., 1087/1. Sk., 1087/2. Sk., 1088. Sk., 1092. Sk., 1098. Sk., 1107. Sk., 1047. Sk., 1087/3. Sk., 1122/1. Sk., 1130. Sk., 1189. Sk., 1180. Sk., İçmeler Cd., 1061. Sk., 1181. Sk., 1163/2. Sk., 1012. Sk., Tekke Cd., 1106. Sk., 1044. Sk., 1114. Sk., 1032. Sk., 1001. Sk., 1007. Sk., 1153. Sk., 1157. Sk., 1162. Sk., 1158. Sk., 1155. Sk., 1159. Sk., 1160. Sk., 1036. Sk., 1038. Sk., 1040. Sk., 1042. Sk., 1019/1. Sk., 1128. Sk., 1041. Sk., 1090. Sk., 1029/5. Sk., 1163/1. Sk., 1167. Sk., 1182. Sk., 1012/1. Sk., 1073. Sk., 1082. Sk., 1018. Sk., 1000. Sk., 1002/1. Sk., 1005. Sk., 1008. Sk., 1014. Sk., 1019. Sk., 1022. Sk., 1024. Sk., 1026. Sk., 1029. Sk., 1029/4. Sk., 1033. Sk., 1034. Sk., 1035. Sk., 1037. Sk., 1045. Sk., 1046. Sk., 1048. Sk., 1048/1. Sk., 1051. Sk., 1053. Sk., 1055. Sk., 1056/1. Sk., 1058. Sk., 1059. Sk., 1062. Sk., 1063. Sk., 1064. Sk., 1065. Sk., 1068. Sk., 1069. Sk., 1070. Sk., 1071. Sk., 1072. Sk., 1074. Sk., 1075. Sk., 1076. Sk., 1077. Sk., 1078. Sk., 1079. Sk., 1080. Sk. │ Özbek, 6114. Sk., 6116. Sk., 6111 │ Altıntaş, Mavice Sk. │ Gülbahçe
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Urla
- Tarih: 7 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 12:00 - 18:00 │ Süre: 6 saat
- Konum: Nohutalan, Öğretmen Sk., Kavun Sk., Enginar Sk., 7803. Sk., Köyü İç Yolu, 7802. Sk., 7800. Sk., Eroğlu Sk. │ Zeytinler, 7612. Sk., Köyaltı Küme Evleri, Tatar Sk., 7609. Sk., 7613. Sk., Kızılkaya Küme Evleri │ Barbaros, 7030. Sk., 7022. Sk., 7021. Sk., 7000. Sk., 7002. Sk., 7010. Sk., 7005. Sk., 7020. Sk., 7006. Sk., 7015. Sk., 7018. Sk., 7037. Sk., 7024. Sk., Barbaros Cd., 7041. Sk., 7003. Sk., 7004. Sk., 7027. Sk., 7021/2. Sk., 7016. Sk., 7017. Sk., 7001. Sk., 7007. Sk., 7009. Sk., 7039. Sk., 7023. Sk., 7030/2. Sk., 7032. Sk., 7031/1. Sk., 7029. Sk., 7028/1. Sk., 7028. Sk., 7026. Sk., 7019. Sk., 7013. Sk., 7011. Sk., 7008. Sk. │ Kadıovacık, Şebboy Sk., Hurma Sk., 9507/1. Sk., Leylak Sk., Eski Çınar Sk., Vatan Sk., 9501. Sk., Kemal Tuğrul Cd., Tepe Sk., Çakıroğlu Sk. │ Birgi, 7513. Sk.
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Urla
- Tarih: 7 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 10:30 - 16:30 │ Süre: 6 saat
- Konum: Zeytineli, Sahil Cd., Narlıkuyu Küme Evleri, Köyaltı Küme, Kabasakal Küme Evleri, Yukarı Mahalle Küme Evleri, Şahin Bayhan Sk., Cumhuriyet Cd. │ Uzunkuyu
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Urla
- Tarih: 7 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 10:30 - 11:30 │ Süre: 1 saat
- Konum: Birgi, 7505. Sk., 7504. Sk., 7501. Sk., Harmanyeri Küme Evleri, 7509. Sk., Begonvil Sk., Petunya Sk., 7519. Sk., Karaçam Küme Evleri, 7511. Sk., Çeşme Yolu Cd., 7510. Sk., 7513. Sk., Çimen Sk., İzmir Çeşme Yolu Köyiçi Mevkii Küme Evleri, 7500. Sk., 7507. Sk., 7506. Sk., Köyiçi Cd., Savran Kule Küme Evleri, Çetin Sitesi Küme Evleri, 7516. Sk. │ Uzunkuyu, Kızıl Çam Küme Evleri, Yayla Evleri Küme Evleri, Köyüstü Küme Evleri, 7652. Sk., 7650. Sk., 7520. Sk., 7651. Sk., 14 Eylül Cd., Birgi Yolu, Atatürk Cd., Bağlar Sk., Ardıç Sk., İstiklal Cd., Kuşalan Küme Evleri, İnönü Cd. │ Zeytineli, Cumhuriyet Cd., Şahin Bayhan Sk., Yukarı Mahalle Küme Evleri, Kabasakal Küme Evleri, Köyaltı Küme, Narlıkuyu Küme Evleri, Sahil Cd. │ Zeytinler, 7602. Sk., 7604. Sk., Şehit Mehmet Caner Sk., 7600. Sk., 7601. Sk., Kenan Erdiç Sk., Ali Caner Sk., Mustafa Ercan Sk., Kurtuluş Cd., Öztürk Sk., Şehit Özkan Elçi Sk., Gazi Mustafa Kemal Cd. │ Barbaros, Doktorlar Sitesi Küme Evleri, 7028. Sk.
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Urla
- Tarih: 7 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 16:00 - 16:30 │ Süre: 30 dakika
- Konum: Uzunkuyu, 7501. Sk., Kızıl Çam Küme Evleri, Yayla Evleri Küme Evleri, Köyüstü Küme Evleri, 7652. Sk., 7650. Sk., 7520. Sk., 7651. Sk., 14 Eylül Cd., Çeşme Yolu Cd., Birgi Yolu, Atatürk Cd., Bağlar Sk., Ardıç Sk., İstiklal Cd., Kuşalan Küme Evleri, İnönü Cd. │ Zeytineli, Cumhuriyet Cd., Şahin Bayhan Sk., Yukarı Mahalle Küme Evleri, Kabasakal Küme Evleri, Köyaltı Küme, Narlıkuyu Küme Evleri, Sahil Cd. │ Zeytinler, 7602. Sk., 7604. Sk., Şehit Mehmet Caner Sk., 7600. Sk., 7601. Sk., Kenan Erdiç Sk., Ali Caner Sk., Gazi Mustafa Kemal Cd., Mustafa Ercan Sk., Kurtuluş Cd., Öztürk Sk., Şehit Özkan Elçi Sk. │ Birgi, 7505. Sk., 7516. Sk., Çetin Sitesi Küme Evleri, Savran Kule Küme Evleri, Köyiçi Cd., 7504. Sk., Harmanyeri Küme Evleri, 7509. Sk., Begonvil Sk., Petunya Sk., 7519. Sk., Karaçam Küme Evleri, 7511. Sk., 7510. Sk., Çimen Sk., İzmir Çeşme Yolu Köyiçi Mevkii Küme Evleri, 7500. Sk., 7507. Sk., 7506. Sk. │ Barbaros, 7028. Sk., Doktorlar Sitesi Küme Evleri, 7513. Sk.
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
7 MAYIS 2026 İZMİR ALİAĞA ELEKTRİK KESİNTİSİ
7 Mayıs 2026 tarihinde İzmir’in Aliağa ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
7 MAYIS 2026 İZMİR BALÇOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ
7 Mayıs 2026 tarihinde İzmir’in Balçova ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
7 MAYIS 2026 İZMİR BAYRAKLI ELEKTRİK KESİNTİSİ
7 Mayıs 2026 tarihinde İzmir’in Bayraklı ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
7 MAYIS 2026 İZMİR GAZİEMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ
7 Mayıs 2026 tarihinde İzmir’in Gaziemir ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
7 MAYIS 2026 İZMİR GÜZELBAHÇE ELEKTRİK KESİNTİSİ
7 Mayıs 2026 tarihinde İzmir’in Güzelbahçe ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
7 MAYIS 2026 İZMİR KARABAĞLAR ELEKTRİK KESİNTİSİ
7 Mayıs 2026 tarihinde İzmir’in Karabağlar ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
7 MAYIS 2026 İZMİR KEMALPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ
7 Mayıs 2026 tarihinde İzmir’in Kemalpaşa ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
7 MAYIS 2026 İZMİR KINIK ELEKTRİK KESİNTİSİ
7 Mayıs 2026 tarihinde İzmir’in Kınık ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
7 MAYIS 2026 İZMİR MENDERES ELEKTRİK KESİNTİSİ
7 Mayıs 2026 tarihinde İzmir’in Menderes ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
7 MAYIS 2026 İZMİR NARLIDERE ELEKTRİK KESİNTİSİ
7 Mayıs 2026 tarihinde İzmir’in Narlıdere ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
7 MAYIS 2026 İZMİR SEFERİHİSAR ELEKTRİK KESİNTİSİ
7 Mayıs 2026 tarihinde İzmir’in Seferihisar ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.