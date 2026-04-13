7 gün sonra yalnız yaşadığı evde ölü bulundu

Eskişehir'de yalnız yaşayan 32 yaşındaki Halil İbrahim Lökçü, kendisinden 7 gündür haber alınamaması üzerine yakınları tarafından evinde ölü bulundu. Ölümün şüpheli görülmesi nedeniyle soruşturma başlatıldı.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesine bağlı 71 Evler Mahallesi Coşanaynalar Sokak'taki 3 katlı bir binanın 2'nci katında tek başına yaşayan Halil İbrahim Lökçü'den (32) bir süredir haber alamayan yakınları, durumdan endişelenerek harekete geçti.

HABER ALAMAYINCA EVE GİRDİLER

Yakınları, kendilerinde bulunan yedek anahtarla Lökçü'nün ikametine girdi. İçeri girdiklerinde Lökçü'yü hareketsiz halde yatarken bulan yakınları, durumu derhal sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Kağıthane’de üsteğmen başından vurulmuş halde evinde ölü bulunduKağıthane’de üsteğmen başından vurulmuş halde evinde ölü bulundu

ŞÜPHELİ ÖLÜM SORUŞTURMASI

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Halil İbrahim Lökçü'nün hayatını kaybettiği belirlendi. Lökçü'nün ölümünün şüpheli bulunması üzerine, savcılık ve polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

Yaşlı kadın boğazı kesilmiş halde ölü bulundu!Yaşlı kadın boğazı kesilmiş halde ölü bulundu!

CENAZE MORGA KALDIRILDI

İncelemelerin tamamlanmasının ardından Lökçü'nün cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin tespit edilmesi için otopsi yapılmak üzere Eskişehir Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Soruşturma devam ediyor.

(DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Son 3 gün! Araç sahipleri için zorunluluk bitiyor
Son 3 gün kaldı
Araç sahipleri için zorunluluk bitiyor
Çanakkale Köprüsü'ne rakip çıktı: Dünyanın en uzunu olacak
Dünyanın en uzunu olacak
Çanakkale Köprüsü'ne rakip çıktı
Artemis II'den şok eden keşif: Ay'ın rengi gri değilmiş
Artemis II'den şok eden keşif
Ay'ın rengi gri değilmiş
İSKİ: Artık geri sayım bitti! İstanbul barajlarında 'psikolojik sınır' aşıldı
İSKİ: Artık geri sayım bitti!
İstanbul barajlarında 'psikolojik sınır' aşıldı
İran hangi gemilerin Hürmüz'den geçebileceğini açıkladı
İran, ABD'ye yeşil ışık yaktı
Altın nişanlı kahraman sıçan için 7 metrelik heykel dikildi
Kahraman sıçan Magawa
Altın nişan verdiler, heykelini diktiler
Ay’dan dönüş başladı: Saatte 25 bin mil hızla ateş topunun içine giriyorlar!
Ay’dan dönüş başladı:
Saatte 25 bin mil hızla ateş topunun içine giriyorlar!
Samsung varisi vergi ödemek için 2.1 milyar dolarlık hissesini sattı
Samsung'un mirası ortalığı karıştırdı
Okyanusun dibinde yol keşfettiler
Okyanusun dibinde yol keşfettiler
En bilgili insanlar bu 4 tarihte doğuyor
En bilgili insanlar bu 4 tarihte doğuyor
Türkiye
Diyarbakır’da yangın paniği! 3 kişi dumandan etkilendi
Diyarbakır’da yangın paniği! 3 kişi dumandan etkilendi
Atlas Çağlayan iddianamesi kabul edildi: İlk duruşma tarihi belli oldu
Atlas Çağlayan iddianamesi kabul edildi: İlk duruşma tarihi belli oldu
Özgür Özel İspanya yolcusu! Dünya liderleriyle buluşacak
Özgür Özel İspanya yolcusu! Dünya liderleriyle buluşacak