7 gün sonra yalnız yaşadığı evde ölü bulundu

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesine bağlı 71 Evler Mahallesi Coşanaynalar Sokak'taki 3 katlı bir binanın 2'nci katında tek başına yaşayan Halil İbrahim Lökçü'den (32) bir süredir haber alamayan yakınları, durumdan endişelenerek harekete geçti.

HABER ALAMAYINCA EVE GİRDİLER

Yakınları, kendilerinde bulunan yedek anahtarla Lökçü'nün ikametine girdi. İçeri girdiklerinde Lökçü'yü hareketsiz halde yatarken bulan yakınları, durumu derhal sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

ŞÜPHELİ ÖLÜM SORUŞTURMASI

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Halil İbrahim Lökçü'nün hayatını kaybettiği belirlendi. Lökçü'nün ölümünün şüpheli bulunması üzerine, savcılık ve polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

CENAZE MORGA KALDIRILDI

İncelemelerin tamamlanmasının ardından Lökçü'nün cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin tespit edilmesi için otopsi yapılmak üzere Eskişehir Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Soruşturma devam ediyor.

(DHA)