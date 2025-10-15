660 bin lirasını güvenlik görevlisi sayesinde kurtardı

Burdur'da 71 yaşındaki kadın, telefonda kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcıların yalanlarına inanarak, 660 bin TL'sini göndermek üzereyken güvenlik görevlisi sayesinde dolandırılmaktan kurtuldu.

Burdur'da meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre tek başına yaşayan S.A.'yı (71), kendisini polis olarak tanıtıp adının savcılıktaki bir soruşturmada geçtiğini, hesabında bulunan parayı göndermesi gerektiğini söyleyen bir kişi aradı.

HESABINDAKİ YAKLAŞIK 660 BİN TL'Yİ GÖNDERMEK İSTEDİ

Anlatılanlara inanan S.A., hesabındaki yaklaşık 660 bin TL'yi dolandırıcıların verdiği hesap numarasına göndermek için banka şubesine gitti. S.A.'nın banka önündeki telefon görüşmelerinden şüphelenen güvenlik görevlisi Nuri Şık, önce banka personeline haber verdi, ardından da polise ihbarda bulundu.

dolandirilmaktan-bankanin-guvenlik-gorev-964856-286542.jpg

İhbar üzerine bankaya Burdur Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler, işlem yaptırmak için bankada bekleyen S.A.'ya durumu anlatarak polis ve savcının kimseden para istemeyeceğini, kendisini arayanların dolandırıcı olduğunu söyledi.

dolandirilmaktan-bankanin-guvenlik-gorev-964858-286542.jpg

İFADESİ ALINMAK ÜZERE EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

S.A.’nın para göndermesini engelleyen polisler, onu ifadesine başvurmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü. Polis, şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Emniyet Müdürlüğü yetkilileri banka personeli ile emniyet arasındaki iş birliğinin dolandırıcılık olaylarını azaltmada önemli olduğunu belirterek, vatandaşları bu tür dolandırıcılıklara karşı uyardı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

