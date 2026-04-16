64 yaşında mendil satan kadın TIR'ın altında kalarak can verdi

Antalya’da yol kenarında mendil satan 64 yaşındaki Durdu Aldemir isimli kadın, TIR’ın altında kalarak hayatını kaybetti.

Saat 13.00 sıralarında Antalya'nın Kepez ilçesi Teomanpaşa Mahallesi Gazi Bulvarı yan yolda bir kaza meydana geldi. TIR’ın sürücüsü Uğur Y., kırmızı ışıkta beklediği sırada yol kenarında mendil satan Durdu Aldemir araca yaklaştı.

Işığın yeşile dönmesiyle hareket eden TIR’ın kör noktasında kalan 64 yaşındaki Aldemir, kendisine çarpan aracın altında kaldı.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Durdu Aldemir’in hayatını kaybettiği belirlendi.

Trafik polisleri çevrede güvenlik önlemleri alarak yolu trafiğe kapattı. Aldemir’in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

KAZA ANI KAMERALARA YANSIDI

TIR sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Diğer yandan, kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde; TIR'ın hareket halindeyken yol kenarında bulunan Durdu Aldemir’e çarptığı, kadının aracın altında kaldığı anlar yer aldı. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Son Dakika | Nilüfer Belediyesi soruşturması: 3 kişi daha gözaltına alındı
Kütahya'da kanala düşen otomobil takla attı: 2'si çocuk 4 yaralı
Son dakika | Okul saldırılarının ardından eylem çağrısı yapan 127 kişi yakalandı