64 yaşında mendil satan kadın TIR'ın altında kalarak can verdi
Saat 13.00 sıralarında Antalya'nın Kepez ilçesi Teomanpaşa Mahallesi Gazi Bulvarı yan yolda bir kaza meydana geldi. TIR’ın sürücüsü Uğur Y., kırmızı ışıkta beklediği sırada yol kenarında mendil satan Durdu Aldemir araca yaklaştı.
Işığın yeşile dönmesiyle hareket eden TIR’ın kör noktasında kalan 64 yaşındaki Aldemir, kendisine çarpan aracın altında kaldı.
HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Durdu Aldemir’in hayatını kaybettiği belirlendi.
Trafik polisleri çevrede güvenlik önlemleri alarak yolu trafiğe kapattı. Aldemir’in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
KAZA ANI KAMERALARA YANSIDI
TIR sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
Diğer yandan, kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde; TIR'ın hareket halindeyken yol kenarında bulunan Durdu Aldemir’e çarptığı, kadının aracın altında kaldığı anlar yer aldı. (DHA)