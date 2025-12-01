6 yıl hapisle aranıyordu: Dolapta yakalandı

6 yıl hapisle aranıyordu: Dolapta yakalandı
Yayınlanma:
Kırıkkale'de 6 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.K., mutfak dolabında saklanırken yakalandı.

Kırıkkale'de hakkında hapis cezası bulunan firari T.K., saklandığı mutfak dolabında yakalandı.

6 YIL 1 AY HAPİSLE ARANIYORDU

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 'yağma' ve 'firar' suçlarından toplam 6 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.K.'nin bir akrabasının evinde saklandığını belirledi.

yeni-proje-8.jpg

Firari FETÖ hükümlüsü Kayseri'de yakalandıFirari FETÖ hükümlüsü Kayseri'de yakalandı

DOLAPTA SAKLANIRKEN YAKALANDI

Firari hükümlü, üzerine örtü örterek saklandığı mutfak dolabının içinde yakalandı.T.K., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edilecek.

Kaynak:DHA

Afrika'dan kaçıp Türkiye'ye geldiler: 2 bölge işgal altında
Afrika'dan kaçıp Türkiye'ye geldiler: 2 bölge işgal altında
31 bin liralık yılbaşı ikramiyesi zorunlu oldu: Patronlar isyan etti
31 bin liralık yılbaşı ikramiyesi zorunlu oldu: Patronlar isyan etti
Ruslar 'sıcak', Almanlar 'serin' havada burayı tercih etti
Ruslar 'sıcak', Almanlar 'serin' havada burayı tercih etti
Kuvvetli geliyor! Meteoroloji 3 ili uyararak açıkladı
‘Kapıya bırakılmış telefon’ operasyonu
Galatasaray affetmedi: Derbi öncesi av başladı
Kasım'ın son anketi açıklandı: Erdoğan'ı üzecek sonuçlar ortaya çıktı
İstanbul'da kar yağışı için tarih verildi: Meteoroloji uzmanı açıkladı
Deprem uzmanından kritik uyarılar: 'Türkiye Japonya'dan daha tehlikeli' dedi
Emekli maaşlarını 36 bin liraya çıkarabilecek dava!
Türkiye
Google sansürden; biz gazetecilik ısrarımızdan vazgeçmiyoruz! Halk TV ailesine bir çağrımız var
Google sansürden; biz gazetecilik ısrarımızdan vazgeçmiyoruz! Halk TV ailesine bir çağrımız var
Mardin’deki 3 kişilik aile cinayetinde gözaltındaki bir kişi serbest bırakıldı
Mardin’deki 3 kişilik aile cinayetinde gözaltındaki bir kişi serbest bırakıldı
Kocaeli’de yürekleri ısıtan olay! İtfaiye eri hiç düşünmeden kendi maskesini verdi
Kocaeli’de yürekleri ısıtan olay! İtfaiye eri hiç düşünmeden kendi maskesini verdi