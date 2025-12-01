6 yıl hapisle aranıyordu: Dolapta yakalandı
Yayınlanma:
Kırıkkale'de 6 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.K., mutfak dolabında saklanırken yakalandı.
Kırıkkale'de hakkında hapis cezası bulunan firari T.K., saklandığı mutfak dolabında yakalandı.
6 YIL 1 AY HAPİSLE ARANIYORDU
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 'yağma' ve 'firar' suçlarından toplam 6 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.K.'nin bir akrabasının evinde saklandığını belirledi.
Firari FETÖ hükümlüsü Kayseri'de yakalandı
DOLAPTA SAKLANIRKEN YAKALANDI
Firari hükümlü, üzerine örtü örterek saklandığı mutfak dolabının içinde yakalandı.T.K., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edilecek.
Kaynak:DHA