GDZ Elektrik açıkladı: 20 farklı noktada planlı kesinti başladı

İzmir'de 6 Mayıs Çarşamba günü 12 ilçede 20 farklı noktada planlı elektrik kesintisi yaşanıyor. GDZ Elektrik tarafından şebeke yenileme ve bakım çalışmaları kapsamında yayımlanan listede Aliağa, Bornova, Bergama ve Karşıyaka gibi yoğun nüfuslu bölgeler öne çıkıyor. Kiraz ve Ödemiş’te kesintiler 8 saati bulurken, Aliağa Şakran ve Menemen bölgelerinde de gün boyu enerji kısıtlaması uygulanacak.