GDZ Elektrik açıkladı: 20 farklı noktada planlı kesinti başladı
6 MAYIS 2026 İZMİR ELEKTRİK KESİNTİLERİ
6 Mayıs 2026 Çarşamba günü İzmir’in 12 ilçesinde 20 farklı elektrik kesintisi gerçekleşecek. İşte bugün İzmir’de elektrik kesintisi yaşayacak ilçeler…
6 MAYIS 2026 İZMİR ALİAĞA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Aliağa
- Tarih: 6 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:00 - 15:00 │ Süre: 6 saat
- Konum: Şakran Sayfiye, 3384, 3513/1, 3399, 3406, 3461, 3499, 3511, 3500, 3481, 3480, 3444, 3446, 3442, 3439, 3425, 3409, 3408, 3404, 3405, 3407, 3504, 3425/1, 3398, 3403, 3498, 3391, 3506/1, 3443, 3447, 3445, 3449, 3450, 3453, 3391/1, 3386/1, 3479, 3499/1, 3500/1, 3454, 3428, 3437, 3438, 3426, 3433, 3515, 3497, 3507, 3508, 3380, 3378, 3401, 3394, 3397, 3393, 3394/1, 3400, 3388, 3392, 3396, 3395, 3424, 3427, 3432, 3434, 3433, 3494, 3500/3, 3387, 3503, 3493, 3518, 3475, 3411, 3390, 3482, 3381, 3468, 3466, 3501, 3448, 3410, 3502, 3464, 3385, 3485, 3500/2, 3376, 3441, 3436, 3435, 3510, 3509, 3517, 3379, 3382, 3474, 3424/1, 3455, 3386, Şair Mehmet Akif, Barbaros Paşa, İncirlik, Çeşme Önü, 2. Çevre Yolu Cd │ Şakran Hasbi Efendi │ Aşağışakran, Aşağışakran Köy Yolu, 11/26, 11/21, 11/15, 11/11, 11/19, 11/35, 11/18, 11/2, 11/9, 11/17, 11/3, Aşağışakran Küme Evleri Sk
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
6 MAYIS 2026 İZMİR BAYRAKLI ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bayraklı
- Tarih: 6 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:30 - 15:30 │ Süre: 6 saat
- Konum: Cengizhan, 1615/17, 1620/12, 2195/5, 1615/15, 1615/16, 1615/17, 1620/12, 1620/39, 2195, 2195/1, 2195/2, 2195/7, 2181/9, 2181/10, 1615/8 Sk
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
6 MAYIS 2026 İZMİR BERGAMA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bergama
- Tarih: 6 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:00 - 15:00 │ Süre: 6 saat
- Konum: Örlemiş, Örlemiş Köyü İç Yolu │ Kızıltepe, Kızıltepe Köyü İç Yolu
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Bergama
- Tarih: 6 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 10:00 - 16:00 │ Süre: 6 saat
- Konum: Yenikent
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Bergama
- Tarih: 6 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 10:00 - 16:00 │ Süre: 6 saat
- Konum: Fevzipaşa, Gökalp, Mimar Sinan, Yeni, Fevzi Çakmak, Kızılırmak, 1. Sanayi, Mehmet Akif Ersoy, Bayatlı, Fevzi Paşa Cd; Gül, Irmak, Itır, Kartopu, Lale, Menekşe, Nedim, Papatya, Sümbül, Şinasi, Zambak, Açelya, Tekçe, Adıvar, 1. Sanayi Sitesi 6, 1. Sanayi 5, 1. Sanayi 4, 1. Sanayi 3, 1. Sanayi 2, 1. Sanayi 1 Sk │ Atatürk, Gazi Osman Paşa Cd │ İslamsaray
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Bergama
- Tarih: 6 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:00 - 16:00 │ Süre: 7 saat
- Konum: Ertuğrul, Mustafa Yazıcı, Mektep, Kaymakam Kemalbey, Kayhan, Hatuniye, Cumhuriyet, İsmet İnönü Cd; Narlı, Ertuğrul Çıkmazı, Deli Ahmet Çıkmazı, Balaban Çıkmazı, Ayaz, 2. Gazhane Ar, 2. Bağlar, 1. Gazhane Ar, 1. Bahçe, İlke, Çaltıcı Bahçe Sk │ Bahçelievler, Atatürk Blv, Estergon, Sipahiler, Yaşar Doğu, Şehit Serkan Eroğlu, 50. Yıl, Gazneliler Cd; 501, 502, 504, 503, Paksoy, Şakir Süter Sk │ Zafer, Hastane Yokuşu Eski Hastane, Dikili Sultan Cd; 2. Sultan Sk │ Maltepe, Adnan Menderes Blv; Marmaris, Magosa, Gökova, Girne, Fethiye Sk
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
6 MAYIS 2026 İZMİR BORNOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bornova
- Tarih: 6 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:00 - 16:00 │ Süre: 7 saat
- Konum: Çamiçi, Çamiçi Cd; Çam, Sedir, Çağla, Çimen, Çilek Sk │ Eğridere, Sarmaşık, 8750 Sk
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Bornova
- Tarih: 6 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:30 - 15:30 │ Süre: 6 saat
- Konum: Mevlana, 1776/14, 1776/11, 1776/10, 1704/1, 1700, 1701/7, 1707/9, 1704, 1710/5, 1776/4, 1776/5, 1776/6 Sk
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
6 MAYIS 2026 İZMİR BUCA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Buca
- Tarih: 6 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:00 - 13:00 │ Süre: 4 saat
- Konum: Adatepe, Erdem Cd; 3, 4, 4/1, 4/2, 61, 8, 8/3, 8/4, 8/5 Sk
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
6 MAYIS 2026 İZMİR ÇEŞME ELEKTRİK KESİNTİSİ
Çeşme
- Tarih: 6 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 10:00 - 15:00 │ Süre: 5 saat
- Konum: Şehit Mehmet
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
6 MAYIS 2026 İZMİR KARABAĞLAR ELEKTRİK KESİNTİSİ
Karabağlar
- Tarih: 6 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 10:00 - 15:00 │ Süre: 5 saat
- Konum: Metin Oktay, 52/12, 52/11, 52/101, 52/10, 52/98, 52/97, 52/93, 52/9, 52/8, 52/7, 52/6, 52/5, 52/4, 52/3, 52/18, 52/16 Sk │ Esenyalı, İhsan Alyanak Blv; 52/74, 52/56, 52/55, 52/52, 52/54 Sk │ Poligon, 52/81, 52/42, 52/21, 52/1, 123/7, 123/6, 123/16, 123/11, 123/10, 123, 52/32 Sk │ Şehitler, 52/31, 52/23, 52/22 Sk
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
6 MAYIS 2026 İZMİR KARŞIYAKA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Karşıyaka
- Tarih: 6 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:00 - 15:00 │ Süre: 6 saat
- Konum: Cumhuriyet, 6647/1, 6607, 6615, 6616, 6648, 6650, 6651, 6652, 6617, 6618, 6620, 6621, 6633/1, 6638, 6639, 6640, 6641, 6604, 6642, 6643, 6644, 6645, 6645/1, 6645/2, 6646, 6647, 6654, 6654/1, 6657, 6722, 6722/2, 6636, 6617/1 Sk
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
6 MAYIS 2026 İZMİR KEMALPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kemalpaşa
- Tarih: 6 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 10:00 - 14:00 │ Süre: 4 saat
- Konum: Kızılüzüm, Kemalpaşa Kızılüzüm Cd, Kemalpaşa Kızılüzüm Kırovası Küme Evleri, 5010 Sk │ Çınarköy, Çınarköy Kırovası Küme Evleri
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
6 MAYIS 2026 İZMİR KİRAZ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kiraz
- Tarih: 6 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Yeşildere, Keşkek Küme Evleri, Bayraklı Küme Evleri
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Kiraz
- Tarih: 6 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Bahçearası, Zangallar, Bahçeli, Demirci Haliller, Çamarası, Fatih, Eskiyurt Küme Evleri │ Sarıkaya, Değirmenyanı Küme Evleri │ Ören, Manastır, Ören, Küçükören, Kavalcılar, Küçük İbrahimler Küme Evleri; Örenköy Yolu, Denizli Ödemiş Yolu │ Kibar, Kocahasanlar, Kibar, Musullar Küme Evleri; Osmanlar │ İğdeli, Sarıkaya, Kervan, Osmanlar, Araplar, Gizirler, Dibektaşı, Çavuşdüzü, İğdeli Küme Evleri │ Doğancılar, Gürgen, Kayadibi, Ayvazcılar, Değirmenaltı, Kurudere, Doğancı Küme Evleri; Doğancılar Yolu, Doğanca Köprüsü, Doğancılar Köyü İç Yolu │ Cevizli, Bal Yakası, Askerler, Bostan Yeri, Alimler, Hüseyin Keli, Yamanlar, Bal Yeri, Cevizli Küme Evleri; Doğancı │ Altınoluk, Altınoluk Köyü Yolu; Pınarlar │ Akpınar, Zeybek, Akpınar, Girne, Polat Küme Evleri; Çavuşdüzü
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
6 MAYIS 2026 İZMİR MENEMEN ELEKTRİK KESİNTİSİ
Menemen
- 0Tarih: 6 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:00 - 15:00 │ Süre: 6 saat
- Konum: Günerli, Umut, 9 Eylül Cd; 2001, 2022, 2011, 2011/1, 2009, 2004, 2013/1, 2007, 2021, 2009/1, 2003, 2002, 2008 Sk │ 29 Ekim, Ova Küme Evleri │ İnönü │ 85. Yıl Cumhuriyet, Menemen Yolu Sk
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Menemen
- Tarih: 6 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 10:00 - 16:00 │ Süre: 6 saat
- Konum: Ulus, Mustafa Kemal Atatürk, Çanakkale Asfaltı Cd; 136, 100, 100/1, 7538, 7540, 7540/1 Sk │ Cumhuriyet, Yenilik Cd; 7508/1, 7510/1, 7512, 7512/1, 7512/2, 7512/3 Sk │ Gazi, 7527 Sk
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Menemen
- Tarih: 6 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 10:00 - 16:00 │ Süre: 6 saat
- Konum: Gazi, Mustafa Kemal Atatürk, İstiklal, Koyundere Cami Cd; 107/7, 107/3, 107/2, 107/1, 7505/1, 7701, 7700, 7521, 7505, 107/5 Sk │ Cumhuriyet, 7527, 7609/1 Sk
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
6 MAYIS 2026 İZMİR ÖDEMİŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Ödemiş
- Tarih: 6 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Artıcak, Artıcak Yaylası Küme Evleri
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Ödemiş
- Tarih: 6 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Gerçekli, Topçukuyu Küme Evleri │ Büyükavulcuk, Büyükavulcuk Küme Evleri │ Ocaklı, Büyükavulcuk Yolu │ Birgi, Umurbey Cd; Karataş, Çörekbaba, İrimağzı Küme Evleri │ Küçükavulcuk, Küçükavulcuk Küme Evleri
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
6 MAYIS 2026 İZMİR BALÇOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ
6 Mayıs 2026 tarihinde İzmir’in Balçova ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
6 MAYIS 2026 İZMİR BAYINDIR ELEKTRİK KESİNTİSİ
6 Mayıs 2026 tarihinde İzmir’in Bayındır ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
6 MAYIS 2026 İZMİR BEYDAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ
6 Mayıs 2026 tarihinde İzmir’in Beydağ ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
6 MAYIS 2026 İZMİR ÇİĞLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
6 Mayıs 2026 tarihinde İzmir’in Çiğli ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
6 MAYIS 2026 İZMİR DİKİLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
6 Mayıs 2026 tarihinde İzmir’in Dikili ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
6 MAYIS 2026 İZMİR FOÇA ELEKTRİK KESİNTİSİ
6 Mayıs 2026 tarihinde İzmir’in Foça ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
6 MAYIS 2026 İZMİR GAZİEMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ
6 Mayıs 2026 tarihinde İzmir’in Gaziemir ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
6 MAYIS 2026 İZMİR GÜZELBAHÇE ELEKTRİK KESİNTİSİ
6 Mayıs 2026 tarihinde İzmir’in Güzelbahçe ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
6 MAYIS 2026 İZMİR KARABURUN ELEKTRİK KESİNTİSİ
6 Mayıs 2026 tarihinde İzmir’in Karaburun ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
6 MAYIS 2026 İZMİR KINIK ELEKTRİK KESİNTİSİ
6 Mayıs 2026 tarihinde İzmir’in Kınık ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
6 MAYIS 2026 İZMİR KONAK ELEKTRİK KESİNTİSİ
6 Mayıs 2026 tarihinde İzmir’in Konak ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
6 MAYIS 2026 İZMİR MENDERES ELEKTRİK KESİNTİSİ
6 Mayıs 2026 tarihinde İzmir’in Menderes ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
6 MAYIS 2026 İZMİR NARLIDERE ELEKTRİK KESİNTİSİ
6 Mayıs 2026 tarihinde İzmir’in Narlıdere ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
6 MAYIS 2026 İZMİR SEFERİHİSAR ELEKTRİK KESİNTİSİ
6 Mayıs 2026 tarihinde İzmir’in Seferihisar ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
6 MAYIS 2026 İZMİR SELÇUK ELEKTRİK KESİNTİSİ
6 Mayıs 2026 tarihinde İzmir’in Selçuk ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
6 MAYIS 2026 İZMİR TİRE ELEKTRİK KESİNTİSİ
6 Mayıs 2026 tarihinde İzmir’in Tire ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
6 MAYIS 2026 İZMİR TORBALI ELEKTRİK KESİNTİSİ
6 Mayıs 2026 tarihinde İzmir’in Torbalı ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
6 MAYIS 2026 İZMİR URLA ELEKTRİK KESİNTİSİ
6 Mayıs 2026 tarihinde İzmir’in Urla ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.