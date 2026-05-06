BUSKİ Bursa'da su kesintisi listesini açıkladı

Bursa’da bugün 3 ilçede su kesintisi yaşanıyor. BUSKİ’den yapılan açıklamaya göre Mustafakemalpaşa’da kanalizasyon çalışması nedeniyle 7 mahallede 9 saatlik programlı kesinti uygulanacak.

6 MAYIS 2026 BURSA SU KESİNTİLERİ

6 Mayıs 2026 Çarşamba günü Bursa’nın 3 ilçesinde 10 mahallede su kesintisi gerçekleşecek. İşte bugün Bursa’da su kesintisi yaşayacak ilçeler…

6 MAYIS 2026 BURSA MUSTAFAKEMALPAŞA SU KESİNTİSİ

Mustafakemalpaşa

  • Tarih: 4 Mayıs 2026 Pazartesi - 9 Mayıs 2026 Cumartesi
  • Saat: 09:00 - 18:00 │ Süre: 9 saat
  • Konum: CumhuriyetSelimiyeŞeyhmüftüVıracaAtatürkÇırpanHamidiye
  • Sebep: BUSKİ Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı çalışmaları kapsamında içme suyu hatlarında meydana gelebilecek arızalar

6 MAYIS 2026 BURSA OSMANGAZİ SU KESİNTİSİ

Osmangazi

  • Tarih: 6 Mayıs 2026 Çarşamba
  • Saat: 10:30 - 15:00 │ Süre: 4 saat 30 dakika
  • Konum: Kirazlı, 1. Oteller Bölgesi ve civarı
  • Sebep: Arıza

6 MAYIS 2026 BURSA YILDIRIM SU KESİNTİSİ

Yıldırım

  • Tarih: 6 Mayıs 2026 Çarşamba
  • Saat: 09:40 - 11:40 │ Süre: 2 saat
  • Konum: Ertuğrulgazi, Ertuğrulgazi Cad ve civarı
  • Sebep: Arıza

Yıldırım

  • Tarih: 6 Mayıs 2026 Çarşamba
  • Saat: 10:45 - 13:00 │ Süre: 2 saat 15 dakika
  • Konum: Sakarya, Araz Sok ve civarı
  • Sebep: Arıza

6 MAYIS 2026 BURSA BÜYÜKORHAN SU KESİNTİSİ

6 Mayıs 2026 tarihinde Bursa’nın Büyükorhan ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.

6 MAYIS 2026 BURSA GEMLİK SU KESİNTİSİ

6 Mayıs 2026 tarihinde Bursa’nın Gemlik ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.

6 MAYIS 2026 BURSA GÜRSU SU KESİNTİSİ

6 Mayıs 2026 tarihinde Bursa’nın Gürsu ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.

6 MAYIS 2026 BURSA HARMANCIK SU KESİNTİSİ

6 Mayıs 2026 tarihinde Bursa’nın Harmancık ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.

6 MAYIS 2026 BURSA İNEGÖL SU KESİNTİSİ

6 Mayıs 2026 tarihinde Bursa’nın İnegöl ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.

6 MAYIS 2026 BURSA İZNİK SU KESİNTİSİ

6 Mayıs 2026 tarihinde Bursa’nın İnegöl ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.

6 MAYIS 2026 BURSA KARACABEY SU KESİNTİSİ

6 Mayıs 2026 tarihinde Bursa’nın Karacabey ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.

6 MAYIS 2026 BURSA KELES SU KESİNTİSİ

6 Mayıs 2026 tarihinde Bursa’nın Keles ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.

6 MAYIS 2026 BURSA KESTEL SU KESİNTİSİ

6 Mayıs 2026 tarihinde Bursa’nın Kestel ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.

6 MAYIS 2026 BURSA MUDANYA SU KESİNTİSİ

6 Mayıs 2026 tarihinde Bursa’nın Mudanya ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.

6 MAYIS 2026 BURSA NİLÜFER SU KESİNTİSİ

6 Mayıs 2026 tarihinde Bursa’nın Nilüfer ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.

6 MAYIS 2026 BURSA ORHANELİ SU KESİNTİSİ

6 Mayıs 2026 tarihinde Bursa’nın Orhaneli ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.

6 MAYIS 2026 BURSA ORHANGAZİ SU KESİNTİSİ

6 Mayıs 2026 tarihinde Bursa’nın Orhangazi ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.

6 MAYIS 2026 BURSA YENİŞEHİR SU KESİNTİSİ

6 Mayıs 2026 tarihinde Bursa’nın Yenişehir ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

