BUSKİ Bursa'da su kesintisi listesini açıkladı
6 MAYIS 2026 BURSA SU KESİNTİLERİ
6 Mayıs 2026 Çarşamba günü Bursa’nın 3 ilçesinde 10 mahallede su kesintisi gerçekleşecek. İşte bugün Bursa’da su kesintisi yaşayacak ilçeler…
6 MAYIS 2026 BURSA MUSTAFAKEMALPAŞA SU KESİNTİSİ
Mustafakemalpaşa
- Tarih: 4 Mayıs 2026 Pazartesi - 9 Mayıs 2026 Cumartesi
- Saat: 09:00 - 18:00 │ Süre: 9 saat
- Konum: Cumhuriyet │ Selimiye │ Şeyhmüftü │ Vıraca │ Atatürk │ Çırpan │ Hamidiye
- Sebep: BUSKİ Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı çalışmaları kapsamında içme suyu hatlarında meydana gelebilecek arızalar
6 MAYIS 2026 BURSA OSMANGAZİ SU KESİNTİSİ
Osmangazi
- Tarih: 6 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 10:30 - 15:00 │ Süre: 4 saat 30 dakika
- Konum: Kirazlı, 1. Oteller Bölgesi ve civarı
- Sebep: Arıza
6 MAYIS 2026 BURSA YILDIRIM SU KESİNTİSİ
Yıldırım
- Tarih: 6 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:40 - 11:40 │ Süre: 2 saat
- Konum: Ertuğrulgazi, Ertuğrulgazi Cad ve civarı
- Sebep: Arıza
Yıldırım
- Tarih: 6 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 10:45 - 13:00 │ Süre: 2 saat 15 dakika
- Konum: Sakarya, Araz Sok ve civarı
- Sebep: Arıza
6 MAYIS 2026 BURSA BÜYÜKORHAN SU KESİNTİSİ
6 Mayıs 2026 tarihinde Bursa’nın Büyükorhan ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.
6 MAYIS 2026 BURSA GEMLİK SU KESİNTİSİ
6 Mayıs 2026 tarihinde Bursa’nın Gemlik ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.
6 MAYIS 2026 BURSA GÜRSU SU KESİNTİSİ
6 Mayıs 2026 tarihinde Bursa’nın Gürsu ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.
6 MAYIS 2026 BURSA HARMANCIK SU KESİNTİSİ
6 Mayıs 2026 tarihinde Bursa’nın Harmancık ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.
6 MAYIS 2026 BURSA İNEGÖL SU KESİNTİSİ
6 Mayıs 2026 tarihinde Bursa’nın İnegöl ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.
6 MAYIS 2026 BURSA İZNİK SU KESİNTİSİ
6 Mayıs 2026 tarihinde Bursa’nın İnegöl ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.
6 MAYIS 2026 BURSA KARACABEY SU KESİNTİSİ
6 Mayıs 2026 tarihinde Bursa’nın Karacabey ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.
6 MAYIS 2026 BURSA KELES SU KESİNTİSİ
6 Mayıs 2026 tarihinde Bursa’nın Keles ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.
6 MAYIS 2026 BURSA KESTEL SU KESİNTİSİ
6 Mayıs 2026 tarihinde Bursa’nın Kestel ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.
6 MAYIS 2026 BURSA MUDANYA SU KESİNTİSİ
6 Mayıs 2026 tarihinde Bursa’nın Mudanya ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.
6 MAYIS 2026 BURSA NİLÜFER SU KESİNTİSİ
6 Mayıs 2026 tarihinde Bursa’nın Nilüfer ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.
6 MAYIS 2026 BURSA ORHANELİ SU KESİNTİSİ
6 Mayıs 2026 tarihinde Bursa’nın Orhaneli ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.
6 MAYIS 2026 BURSA ORHANGAZİ SU KESİNTİSİ
6 Mayıs 2026 tarihinde Bursa’nın Orhangazi ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.
6 MAYIS 2026 BURSA YENİŞEHİR SU KESİNTİSİ
6 Mayıs 2026 tarihinde Bursa’nın Yenişehir ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.