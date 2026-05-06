UEDAŞ'tan Bursa için uyarı: 8 saate varan kesintiler bekleniyor
6 MAYIS 2026 BURSA ELEKTRİK KESİNTİLERİ
6 Mayıs 2026 Çarşamba günü Bursa’nın 7 ilçesinde 18 farklı elektrik kesintisi gerçekleşecek. İşte bugün Bursa’da elektrik kesintisi yaşayacak ilçeler…
6 MAYIS 2026 BURSA GEMLİK ELEKTRİK KESİNTİSİ
Gemlik
- Tarih: 6 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:00 - 12:00 │ Süre: 3 saat
- Konum: Kurşunlu, Ozan, Yasemin, Yeşim, 2. Manolya, Sahil Yolu
Gemlik
- Tarih: 6 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 13:00 - 15:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: Büyükkumla, 1 Nolu, 2 Nolu, 3 Nolu, 4 Nolu, 9 Nolu, 11 Nolu, 12 Nolu, 13 Nolu, 15 Nolu, 16 Nolu, 17 Nolu, 20 Nolu
Gemlik
- Tarih: 6 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 11:00 - 17:00 │ Süre: 6 saat
- Konum: Cumhuriyet, 1006 Sok
- Sebep: SDK Deplase
6 MAYIS 2026 BURSA İNEGÖL ELEKTRİK KESİNTİSİ
İnegöl
- Tarih: 6 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Sungurpaşa
- Sebep: OG Hat Bakım
6 MAYIS 2026 BURSA MUSTAFAKEMALPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Mustafakemalpaşa
- Tarih: 6 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 14:00 - 15:00 │ Süre: 1 saat
- Konum: İlyasçılar
- Sebep: OSOS İşlemleri
6 MAYIS 2026 BURSA NİLÜFER ELEKTRİK KESİNTİSİ
Nilüfer
- Tarih: 6 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 14:00 - 17:00 │ Süre: 3 saat
- Konum: Çalı, 99, 105, 112, 101, 91, 100, 208, 192, 113, 108, 106, 123, 107, 193, 109 Sokak, Çakırormanı, Çamlık, Zafer, Beyazıt, Yıldırım, 17 Eylül
- Sebep: Ağaç Kesim
Nilüfer
- Tarih: 6 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 10:00 - 16:00 │ Süre: 6 saat
- Konum: Hasanağa, 646 İsimsiz, Toygur, Emir, Kuyu, Çiçek, Kaynar, Küçükdere, Gümüşsu, Hanbaşı, Yokuş, Çıkmaz, Mercan, Kanal Boyu, Dereköy, Dik, Cumhuriyet, Akar, Pınar, Havuzlu, Mustafa Kemal Paşa, Gazi Selçuk, Bursa Sok
- Sebep: Ağaç Kesim
Nilüfer
- Tarih: 6 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 10:00 - 16:00 │ Süre: 6 saat
- Konum: Fethiye, Füsun, Kırlangıç, Pınar, Filibe, Feride, Bayrak, Feza, Ferit Sok
- Sebep: AG Hat Bakımı
6 MAYIS 2026 BURSA OSMANGAZİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Osmangazi
- Tarih: 6 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:00 - 13:00 │ Süre: 4 saat
- Konum: Geçit, Sanayi, 7. Güzel Sok
- Sebep: Trafo Değişimi
Osmangazi
- Tarih: 6 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Bağlarbaşı, 1. Çilek, 1. Batı, 3. Kavaklı, 1. Volkan, 5. Çiçek, 2. Erikli, 2. Güner, Şht. Mehmet Demircan, 1. Budak, Yeşilyayla, 4. Gül, 1. Bölüm, 1. Vatan, 1. Çalı, 4. Başak, P.Tğm. Şenol Şentürk, 1. Bağcılar, Özbaşak, Elmalıpınar, 1. Eren, Umurbey Sok
- Sebep: OG Tesis Çalışması
6 MAYIS 2026 BURSA YENİŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ
Yenişehir
- Tarih: 6 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Karasıl
- Sebep: OG Hat Bakım
Yenişehir
- Tarih: 6 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Çeltikçi
- Sebep: OG Hat Bakım
Yenişehir
- Tarih: 6 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Koyunhisar
- Sebep: OG Hat Bakım
Yenişehir
- Tarih: 6 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:00 - 15:00 │ Süre: 6 saat
- Konum: Yenigün, Ataberk Sok
- Sebep: AG Hat İlavesi
6 MAYIS 2026 BURSA YILDIRIM ELEKTRİK KESİNTİSİ
Yıldırım
- Tarih: 6 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Eğitim, 2. Kısa, Çalışkaner, 4. Ergene, 2. Akdere, 2. Taşlı, 6. Er, Kaçak, 2. Erbaş, 1. Zarif, 6. Ata, 8. Aydın, 2. Dadaş, 1. Güvercin, Karahan Çıkmaz, 1. Uzun, 5. Ceylan, 7. Yıldız, Sakalar, 1. Karahan Sok
- Sebep: AG Tesis Çalışması
Yıldırım
- Tarih: 6 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:30 - 17:00 │ Süre: 7 saat 30 dakika
- Konum: Şirinevler, 20/11, 20/7, 20/6, 20/8, 20/5, 20/9, A20, Burkay, Göktürkler Sok
- Sebep: AG Tesis Çalışması
Yıldırım
- Tarih: 6 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:30 - 17:00 │ Süre: 7 saat 30 dakika
- Konum: Şirinevler, B11, B23, 25/6 Sok
- Sebep: AG Tesis Çalışması
Yıldırım
- Tarih: 6 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:30 - 17:00 │ Süre: 7 saat 30 dakika
- Konum: Vakıf
- Sebep: AG Tesis Çalışması
6 MAYIS 2026 BURSA BÜYÜKORHAN ELEKTRİK KESİNTİSİ
6 Mayıs 2026 tarihinde Bursa’nın Büyükorhan ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
6 MAYIS 2026 BURSA GÜRSU ELEKTRİK KESİNTİSİ
6 Mayıs 2026 tarihinde Bursa’nın Gürsu ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
6 MAYIS 2026 BURSA HARMANCIK ELEKTRİK KESİNTİSİ
6 Mayıs 2026 tarihinde Bursa’nın Harmancık ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
6 MAYIS 2026 BURSA İZNİK ELEKTRİK KESİNTİSİ
6 Mayıs 2026 tarihinde Bursa’nın İznik ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
6 MAYIS 2026 BURSA KARACABEY ELEKTRİK KESİNTİSİ
6 Mayıs 2026 tarihinde Bursa’nın Karacabey ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
6 MAYIS 2026 BURSA KELES ELEKTRİK KESİNTİSİ
6 Mayıs 2026 tarihinde Bursa’nın Keles ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
6 MAYIS 2026 BURSA KESTEL ELEKTRİK KESİNTİSİ
6 Mayıs 2026 tarihinde Bursa’nın Kestel ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
6 MAYIS 2026 BURSA MUDANYA ELEKTRİK KESİNTİSİ
6 Mayıs 2026 tarihinde Bursa’nın Mudanya ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
6 MAYIS 2026 BURSA ORHANELİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
6 Mayıs 2026 tarihinde Bursa’nın Orhaneli ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
6 MAYIS 2026 BURSA ORHANGAZİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
6 Mayıs 2026 tarihinde Bursa’nın Orhangazi ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.