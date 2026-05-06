UEDAŞ'tan Bursa için uyarı: 8 saate varan kesintiler bekleniyor

Bursa’da 6 Mayıs Çarşamba günü 7 ilçede geniş kapsamlı elektrik kesintileri uygulanıyor. UEDAŞ tarafından paylaşılan programa göre Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım ve Yenişehir başta olmak üzere birçok noktada şebeke bakımı, ağaç kesimi ve trafo değişimi nedeniyle kesintiler yaşanacak.

6 MAYIS 2026 BURSA ELEKTRİK KESİNTİLERİ

6 Mayıs 2026 Çarşamba günü Bursa’nın 7 ilçesinde 18 farklı elektrik kesintisi gerçekleşecek. İşte bugün Bursa’da elektrik kesintisi yaşayacak ilçeler…

6 MAYIS 2026 BURSA GEMLİK ELEKTRİK KESİNTİSİ

Gemlik

  • Tarih: 6 Mayıs 2026 Çarşamba
  • Saat: 09:00 - 12:00 │ Süre: 3 saat
  • Konum: Kurşunlu, Ozan, Yasemin, Yeşim, 2. Manolya, Sahil Yolu

Gemlik

  • Tarih: 6 Mayıs 2026 Çarşamba
  • Saat: 13:00 - 15:00 │ Süre: 2 saat
  • Konum: Büyükkumla, 1 Nolu, 2 Nolu, 3 Nolu, 4 Nolu, 9 Nolu, 11 Nolu, 12 Nolu, 13 Nolu, 15 Nolu, 16 Nolu, 17 Nolu, 20 Nolu

Gemlik

  • Tarih: 6 Mayıs 2026 Çarşamba
  • Saat: 11:00 - 17:00 │ Süre: 6 saat
  • Konum: Cumhuriyet, 1006 Sok
  • Sebep: SDK Deplase

6 MAYIS 2026 BURSA İNEGÖL ELEKTRİK KESİNTİSİ

İnegöl

  • Tarih: 6 Mayıs 2026 Çarşamba
  • Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
  • Konum: Sungurpaşa
  • Sebep: OG Hat Bakım

6 MAYIS 2026 BURSA MUSTAFAKEMALPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Mustafakemalpaşa

  • Tarih: 6 Mayıs 2026 Çarşamba
  • Saat: 14:00 - 15:00 │ Süre: 1 saat
  • Konum: İlyasçılar
  • Sebep: OSOS İşlemleri

6 MAYIS 2026 BURSA NİLÜFER ELEKTRİK KESİNTİSİ

Nilüfer

  • Tarih: 6 Mayıs 2026 Çarşamba
  • Saat: 14:00 - 17:00 │ Süre: 3 saat
  • Konum: Çalı, 99, 105, 112, 101, 91, 100, 208, 192, 113, 108, 106, 123, 107, 193, 109 Sokak, Çakırormanı, Çamlık, Zafer, Beyazıt, Yıldırım, 17 Eylül
  • Sebep: Ağaç Kesim

Nilüfer

  • Tarih: 6 Mayıs 2026 Çarşamba
  • Saat: 10:00 - 16:00 │ Süre: 6 saat
  • Konum: Hasanağa, 646 İsimsiz, Toygur, Emir, Kuyu, Çiçek, Kaynar, Küçükdere, Gümüşsu, Hanbaşı, Yokuş, Çıkmaz, Mercan, Kanal Boyu, Dereköy, Dik, Cumhuriyet, Akar, Pınar, Havuzlu, Mustafa Kemal Paşa, Gazi Selçuk, Bursa Sok
  • Sebep: Ağaç Kesim

Nilüfer

  • Tarih: 6 Mayıs 2026 Çarşamba
  • Saat: 10:00 - 16:00 │ Süre: 6 saat
  • Konum: Fethiye, Füsun, Kırlangıç, Pınar, Filibe, Feride, Bayrak, Feza, Ferit Sok
  • Sebep: AG Hat Bakımı

6 MAYIS 2026 BURSA OSMANGAZİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

Osmangazi

  • Tarih: 6 Mayıs 2026 Çarşamba
  • Saat: 09:00 - 13:00 │ Süre: 4 saat
  • Konum: Geçit, Sanayi, 7. Güzel Sok
  • Sebep: Trafo Değişimi

Osmangazi

  • Tarih: 6 Mayıs 2026 Çarşamba
  • Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
  • Konum: Bağlarbaşı, 1. Çilek, 1. Batı, 3. Kavaklı, 1. Volkan, 5. Çiçek, 2. Erikli, 2. Güner, Şht. Mehmet Demircan, 1. Budak, Yeşilyayla, 4. Gül, 1. Bölüm, 1. Vatan, 1. Çalı, 4. Başak, P.Tğm. Şenol Şentürk, 1. Bağcılar, Özbaşak, Elmalıpınar, 1. Eren, Umurbey Sok
  • Sebep: OG Tesis Çalışması

6 MAYIS 2026 BURSA YENİŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

Yenişehir

  • Tarih: 6 Mayıs 2026 Çarşamba
  • Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
  • Konum: Karasıl
  • Sebep: OG Hat Bakım

Yenişehir

  • Tarih: 6 Mayıs 2026 Çarşamba
  • Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
  • Konum: Çeltikçi
  • Sebep: OG Hat Bakım

Yenişehir

  • Tarih: 6 Mayıs 2026 Çarşamba
  • Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
  • Konum: Koyunhisar
  • Sebep: OG Hat Bakım

Yenişehir

  • Tarih: 6 Mayıs 2026 Çarşamba
  • Saat: 09:00 - 15:00 │ Süre: 6 saat
  • Konum: Yenigün, Ataberk Sok
  • Sebep: AG Hat İlavesi

6 MAYIS 2026 BURSA YILDIRIM ELEKTRİK KESİNTİSİ

Yıldırım

  • Tarih: 6 Mayıs 2026 Çarşamba
  • Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
  • Konum: Eğitim, 2. Kısa, Çalışkaner, 4. Ergene, 2. Akdere, 2. Taşlı, 6. Er, Kaçak, 2. Erbaş, 1. Zarif, 6. Ata, 8. Aydın, 2. Dadaş, 1. Güvercin, Karahan Çıkmaz, 1. Uzun, 5. Ceylan, 7. Yıldız, Sakalar, 1. Karahan Sok
  • Sebep: AG Tesis Çalışması

Yıldırım

  • Tarih: 6 Mayıs 2026 Çarşamba
  • Saat: 09:30 - 17:00 │ Süre: 7 saat 30 dakika
  • Konum: Şirinevler, 20/11, 20/7, 20/6, 20/8, 20/5, 20/9, A20, Burkay, Göktürkler Sok
  • Sebep: AG Tesis Çalışması

Yıldırım

  • Tarih: 6 Mayıs 2026 Çarşamba
  • Saat: 09:30 - 17:00 │ Süre: 7 saat 30 dakika
  • Konum: Şirinevler, B11, B23, 25/6 Sok
  • Sebep: AG Tesis Çalışması

Yıldırım

  • Tarih: 6 Mayıs 2026 Çarşamba
  • Saat: 09:30 - 17:00 │ Süre: 7 saat 30 dakika
  • Konum: Vakıf
  • Sebep: AG Tesis Çalışması

6 MAYIS 2026 BURSA BÜYÜKORHAN ELEKTRİK KESİNTİSİ

6 Mayıs 2026 tarihinde Bursa’nın Büyükorhan ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.

6 MAYIS 2026 BURSA GÜRSU ELEKTRİK KESİNTİSİ

6 Mayıs 2026 tarihinde Bursa’nın Gürsu ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.

6 MAYIS 2026 BURSA HARMANCIK ELEKTRİK KESİNTİSİ

6 Mayıs 2026 tarihinde Bursa’nın Harmancık ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.

6 MAYIS 2026 BURSA İZNİK ELEKTRİK KESİNTİSİ

6 Mayıs 2026 tarihinde Bursa’nın İznik ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.

6 MAYIS 2026 BURSA KARACABEY ELEKTRİK KESİNTİSİ

6 Mayıs 2026 tarihinde Bursa’nın Karacabey ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.

6 MAYIS 2026 BURSA KELES ELEKTRİK KESİNTİSİ

6 Mayıs 2026 tarihinde Bursa’nın Keles ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.

6 MAYIS 2026 BURSA KESTEL ELEKTRİK KESİNTİSİ

6 Mayıs 2026 tarihinde Bursa’nın Kestel ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.

6 MAYIS 2026 BURSA MUDANYA ELEKTRİK KESİNTİSİ

6 Mayıs 2026 tarihinde Bursa’nın Mudanya ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.

6 MAYIS 2026 BURSA ORHANELİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

6 Mayıs 2026 tarihinde Bursa’nın Orhaneli ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.

6 MAYIS 2026 BURSA ORHANGAZİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

6 Mayıs 2026 tarihinde Bursa’nın Orhangazi ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

