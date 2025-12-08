6 konsolosluk İmamoğlu'nun davasını takip ediyor

23 Mart'tan bu yana Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu olan İBB Başkanı ve Cumburbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu hakkında kamuoyunda "diploma davası" olarak bilinen yargılamada üçüncü duruşma bugün Silivri’de görülüyor.

Mahkeme, 20 Ekim’deki ikinci celsede duruşmayı bu tarihe ertelemişti.

DURUŞMAYA ULUSLARARASI İLGİ YOĞUN

Öte yandan duruşmayı yerinde takip eden gazeteci Fatoş Erdoğan, duruşmayı 6 farklı konsolosluktan temsilcilerin de takip ettiğini duyurdu.

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD, Almanya, Fransa, Hollanda, İsveç ve Çekya konsoloslukların da salonda olduğunu belirtti.

İmamoğlu üçüncü kez diploması için mahkemede! İktidar medyası hakimi hedef göstermişti

Konsoloslukların yanı sıra CHP PM Aylin Nazlıaka, Bahadır Erdem, CHP Milletvekili Ali Gökçek, İBB Başkanvekili Nuri Aslan, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, İmamoğlu'nun babası Hasan, annesi Havva İmamoğlu, Dilek Kaya İmamoğlu, Oğlu Selim İmamoğlu, İstanbul Gençlik Kolları Başkanı Erdem Kara, ilçe başkanları, İBB ve belediye meclis üyeleri, İYİ Parti Milletvekili Lütfi Türkkan ve yüzlerce avukat salonda hazır bulundu.

Erdoğan, duruşma salonun ağzına kadar dolduğunu bildirdi.