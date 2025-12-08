6 konsolosluk İmamoğlu'nun davasını takip ediyor

6 konsolosluk İmamoğlu'nun davasını takip ediyor
Yayınlanma:
İBB Başkanı ve Cumburbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun "diploma davası" Silivri'de görülüyor. Duruşmayı yerinde takip eden gazeteci Fatoş Erdoğan, ABD, Almanya, Fransa, Hollanda, İsveç ve Çekya konsoloslukların da salonda olduğunu duyurdu.

23 Mart'tan bu yana Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu olan İBB Başkanı ve Cumburbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu hakkında kamuoyunda "diploma davası" olarak bilinen yargılamada üçüncü duruşma bugün Silivri’de görülüyor.

Mahkeme, 20 Ekim’deki ikinci celsede duruşmayı bu tarihe ertelemişti.

mamoglu.webp

DURUŞMAYA ULUSLARARASI İLGİ YOĞUN

Öte yandan duruşmayı yerinde takip eden gazeteci Fatoş Erdoğan, duruşmayı 6 farklı konsolosluktan temsilcilerin de takip ettiğini duyurdu.

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD, Almanya, Fransa, Hollanda, İsveç ve Çekya konsoloslukların da salonda olduğunu belirtti.

İmamoğlu üçüncü kez diploması için mahkemede! İktidar medyası hakimi hedef göstermiştiİmamoğlu üçüncü kez diploması için mahkemede! İktidar medyası hakimi hedef göstermişti

Konsoloslukların yanı sıra CHP PM Aylin Nazlıaka, Bahadır Erdem, CHP Milletvekili Ali Gökçek, İBB Başkanvekili Nuri Aslan, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, İmamoğlu'nun babası Hasan, annesi Havva İmamoğlu, Dilek Kaya İmamoğlu, Oğlu Selim İmamoğlu, İstanbul Gençlik Kolları Başkanı Erdem Kara, ilçe başkanları, İBB ve belediye meclis üyeleri, İYİ Parti Milletvekili Lütfi Türkkan ve yüzlerce avukat salonda hazır bulundu.

fatos-erdogan.png

Erdoğan, duruşma salonun ağzına kadar dolduğunu bildirdi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

700 pilot greve gidiyor! Uçuşlar askıya alındı
700 pilot greve gidiyor! Uçuşlar askıya alındı
Dünyada tek! Zenginlerin yeni prestij balonu: Kişiye özel araba
Dünyada tek! Zenginlerin yeni prestij balonu: Kişiye özel araba
Galatasaray'daki kötü haberi verdi: Monaco maçı öncesi moraller bozuldu
İstanbul'un korkulu rüyası 'Adalar fayı' için yüreklere su serpen açıklama: Şener Üşümezsoy'dan net yanıt geldi
İstanbul'u alarma geçiren açıklama geldi: Valilik, uzmanlar ve İBB de uyardı
Mustafa Çulcu: Penaltı hakem görüyor ama veremedi
Mustafa Çulcu: Penaltı hakem görüyor ama veremedi
İstanbul'da deprem beklenen fayın son durumunu açıkladı: Şener Üşümezsoy stres birikimini anlattı
Hazırlıklı olun! 8 il için özel uyarı yapıldı: Kuvvetli yağacak kar bırakacak
Hepsinin hasadı aynı anda başladı: Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor
Hepsinin hasadı aynı anda başladı: Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor
Emekli 'madem alamıyorum satan olayım' dedi: Yine olmadı!
Türkiye
Son dakika | Kartalkaya faciasında gerekçeli karar açıklandı
Son dakika | Kartalkaya faciasında gerekçeli karar açıklandı
Polis memurunu şehit eden saldırgan suç makinası çıktı: İşlemediği suç kalmamış
Polis memurunu şehit eden saldırgan suç makinası çıktı: İşlemediği suç kalmamış
Adli emanet vurgunları bitmek bilmiyor: AKP'li siyasetçinin gelini tüm parayı kumara yatırdı!
Adli emanet vurgunları bitmek bilmiyor: AKP'li siyasetçinin gelini tüm parayı kumara yatırdı!