6 katlı binanın çatısı alev topuna döndü

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesi Kanarya Mahallesi Sümer Sokak’ta, saat 20.00 sıralarında meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre 6 katlı binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

YANGINDAN KİMSE ETKİLENMEDİ

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde yaralanan ya da dumandan etkilenen kimsenin olmadığı öğrenildi.

Yangın, itfaiyenin müdahalesi ile söndürülürken, ekipler, yangının çıkış sebebini tespit etmek için inceleme başlattı.