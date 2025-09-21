6 katlı binanın çatısı alev topuna döndü

Yayınlanma:
İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde 6 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesi Kanarya Mahallesi Sümer Sokak’ta, saat 20.00 sıralarında meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre 6 katlı binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

YANGINDAN KİMSE ETKİLENMEDİ

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde yaralanan ya da dumandan etkilenen kimsenin olmadığı öğrenildi.

Yangın, itfaiyenin müdahalesi ile söndürülürken, ekipler, yangının çıkış sebebini tespit etmek için inceleme başlattı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

