6 katlı apartmanın deposunda yangın! Faciadan dönüldü

Yayınlanma:
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 6 matlı apartmanın garaj kısmındaki depoda çıkan yangında bina tedbir amaçlı boşaltıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın, akşam saatlerinde Rumeli Mahallesi Kentler Caddesi üzerinde bulunan 6 katlı bir apartmanın garajındaki depo bölümünde meydana geldi.

Kayseri’de 2 katlı binada yangınKayseri’de 2 katlı binada yangın

Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında dumanların yükseldiğini görenlerin ihbarıyla adrese polis, sağlık, itfaiye ve TREDAŞ ekipleri sevk edildi.

FACİANIN ÖNÜNE GEÇİLDİ

Dumanların bina içine sarması üzerine dairelerde bulunanlar dışarıya çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. İtfaiye daha sonra duman tahliye çalışmasında bulundu.

Yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlatıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

