6 ilde suç örgütü operasyonu: 20 gözaltı

6 ilde suç örgütü operasyonu: 20 gözaltı
Yayınlanma:
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sinop merkezli 6 ilde jandarma tarafından düzenlenen suç örgütü operasyonunda elebaşı H.Y.’nin de aralarında bulunduğu 20 şüphelinin gözaltına alındığını, bunlardan 11’inin tutuklandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Sinop merkezli 6 ilde yürütülen organize suç örgütü operasyonuna ilişkin bilgi verdi. Yerlikaya’nın aktardığına göre, jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda elebaşı H.Y.’nin liderliğini yaptığı suç örgütüne darbe vuruldu.

Soruşturma kapsamında hesaplarında toplam 643 milyon TL’lik para hareketliliği tespit edilen 20 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 11’i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 9’u hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Ayrıca örgütün faaliyetleri kapsamında 325 vatandaşın mağdur edildiği, toplam 472 banka hesabına da bloke konulduğu bildirildi.

sinop-merkezli-6-ilde-suc-orgutu-operasy-880216-261460.jpg

Yapılan incelemelerde şüphelilerin sosyal medya hesapları üzerinden vatandaşlara ait cinsel içerikli görüntüleri kaydettikleri, daha sonra bu kişilerle irtibata geçerek kendilerini avukat olarak tanıttıkları belirlendi. Ardından mağdurlardan önceden belirlenen banka hesaplarına para göndermelerini istedikleri ve elde ettikleri haksız kazancı kripto para hesaplarına aktardıkları ortaya çıktı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

