6.1 ile sarsılan Sındırgı'da korkutan tablo!

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde pazartesi günü saat 22.45 sıralarında şiddetli bir deprem meydana geldi.

İstanbul ve İzmir dahil birçok şehirde de hissedilen depremin büyüklüğü AFAD tarafından 6.1 olarak açıklanmıştı.

Sındırgı Belediye Başkanı Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak, bölgede yapılan taramalarda metruk binalarda yıkım meydana geldiğini bildirmişti.

Deprem uzmanı Sındırgı depremlerinin sebebini açıkladı: Çarpıcı İstanbul ve Manisa tahmini

6.1 İLE SARSILAN SINDIRGI'DA 80 KONUT AĞIR HASARLI!

Artçı depremlerin sürdüğü Sındırgı'da yapılan incelemende tespit edilen ağır hasarlı bina sayısını Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum açıkladı.

Sındırgı depreminin ardından gerçekleştirdiğimiz hasar tespit çalışmalarımızdaki son durum ⬇️ pic.twitter.com/w5s6WAhiMM — Murat KURUM (@murat_kurum) October 29, 2025

1683 binadaki 3 bin 684 bağımsız bölümün incelendiğini belirten Kurum 80 konut, 45 iş yeri ve 2 ahır olmak üzere toplam 127 bağımsız bölüm ağır hasarlı veya yıkık olarak tespit edildiği bilgisini paylaştı.