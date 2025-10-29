6.1 ile sarsılan Sındırgı'da korkutan tablo!

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından yapılan incelemede 100'e yakın konutun ağır hasarlı olduğu ortaya çıktı.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde pazartesi günü saat 22.45 sıralarında şiddetli bir deprem meydana geldi.

İstanbul ve İzmir dahil birçok şehirde de hissedilen depremin büyüklüğü AFAD tarafından 6.1 olarak açıklanmıştı.

Sındırgı Belediye Başkanı Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak, bölgede yapılan taramalarda metruk binalarda yıkım meydana geldiğini bildirmişti.

6.1 İLE SARSILAN SINDIRGI'DA 80 KONUT AĞIR HASARLI!

Artçı depremlerin sürdüğü Sındırgı'da yapılan incelemende tespit edilen ağır hasarlı bina sayısını Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum açıkladı.

1683 binadaki 3 bin 684 bağımsız bölümün incelendiğini belirten Kurum 80 konut, 45 iş yeri ve 2 ahır olmak üzere toplam 127 bağımsız bölüm ağır hasarlı veya yıkık olarak tespit edildiği bilgisini paylaştı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

