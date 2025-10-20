55 kilo uyuşturucuyla yakalandı: Arkadaşımın ricasını kıramadım

55 kilo uyuşturucuyla yakalandı: Arkadaşımın ricasını kıramadım
Adana'da, narkotik polisinin otoyolda düzenlediği operasyonda, bir TIR'da valizler içerisine gizlenmiş 55 kilogram skunk ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan TIR şoförü, uyuşturucunun kendisine ait olmadığını iddia etse de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı yönünde aldığı bir istihbarat üzerine harekete geçti. Ekipler, şüpheli olarak belirledikleri bir TIR'ı Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda takibe aldı.

NARKOTİK KÖPEĞİ VALİZLERDEKİ UYUŞTURUCUYU BULDU

Yapılan takip sonucunda TIR, uygun bir noktada, bir dinlenme tesisinde durduruldu. Şoför C.Ş. (42) araçtan indirilirken, hassas burunlu narkotik köpeği ile TIR'da detaylı bir arama gerçekleştirildi. Narkotik köpeğinin tepki vermesi üzerine yoğunlaşılan aramada, 3 valiz içerisinde paketlenmiş halde toplam 55 kilogram skunk maddesi bulundu.

"BİR ARKADAŞIM İSTEDİ"

Gözaltına alınarak emniyete götürülen TIR şoförü C.Ş., sorgusunda suçlamaları kabul etmedi. C.Ş.'nin ifadesinde, “Bir arkadaşım valizlerini verip, Adana’ya götürmemi istedi. İlk defa böyle bir ricada bulununca kıramadım. Valizlerin içinde ne olduğunu bilmiyordum” dediği öğrenildi.

MAHKEME TUTUKLAMA KARARI VERDİ

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli C.Ş., çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

