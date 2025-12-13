51 kişiye mezar olan apartmanın müteahhidi hâlâ TOKİ'ye proje yapıyormuş!

6 Şubat 2023 depremlerinde Hatay’ın Antakya ilçesinde yıkılan Cemil Çapar Apartmanı'na ilişkin davada karar verildi. Hatay 3. Ağır Ceza Mahkemesi, 6 sanığı “bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçundan 17 yıl 6’şar ay hapis cezasına çarptırdı. Sanıklardan biri beraat etti.

HALEN TOKİ İÇİN PROJE YAPIYORMUŞ

Tutuklu yargılanan müteahhit Mehmet Özkan, “Hatay yerle bir oldu, deprem Allah’tan geldi, bir suçum yok” dedi. Özkan, hâlen TOKİ projelerinde çalıştığını söyleyerek, “boşuna tutuklu kaldığını” savundu.

51 KİŞİ ÖLDÜ BAZISININ CANSIZ BEDENİ BİLE YOK

Deprem sırasında yıkılan apartmanda 51 kişi hayatını kaybetti. Yangın nedeniyle bazı cenazelere ulaşılamadı. Savcılık, müteahhitler Mehmet ve Yusuf Özkan, şantiye şefi ve statik proje müellifi Mehmet Güçlü, yapı denetim yetkilileri Habib Turhaner ve Bülent Kimyon, kontrol elemanı Levent Numanoğlu ve statik proje uygulama denetçisi Mehmet Tokdemir hakkında 22 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açtı.

Dokuzuncu duruşma dün görüldü. SEGBİS ile katılan tutuklu sanıkların yanı sıra depremde yakınlarını kaybeden aileler de salondaydı.

"HEM MEZAR HEM ADALET ARIYORUM"

Müşteki Mustafa Fansa, “Bir bölgede zemin sorunu varsa tek bina yıkılmaz” dedi. Yiğit Göktuğ ise anne ve babasının cenazesine ulaşamadığını belirterek, “Hem mezar hem adalet arıyorum” ifadelerini kullandı.

Müşteki avukatları, bölgede sadece Cemil Çapar Apartmanı’nın yıkıldığını ve çevredeki diğer binaların ayakta olduğunu vurguladı. Bilirkişi raporlarının kusurları ortaya koyduğunu belirterek, “Bu binada taksir değil, kasıt vardır” değerlendirmesi yapıldı. Adana’daki Alpargün Apartmanı kararına atıf yapıldı.

Avukat Seher Eriş, bilirkişi raporlarında çelişkiler olduğunu söyledi. Eriş, “C8 kalitesinin C20’ye çıkması mümkün değildir, bu bilime dahi aykırıdır” dedi.

Sanık Mehmet Özkan savunmasında, yıkımın sebebinin doğalgaz patlaması ve yangın olduğunu iddia etti. “Bina projeye uygun yapıldı. Ben yokken alınan beton örneğini kabul etmiyorum. Yeni raporda C30 çıkmış. C20 kullanılması gerekirken ben C30 kullanmışım. Hatay yerle bir oldu, deprem Allah’tan geldi, bir suçum yok” dedi. Özkan bir de, “halen TOKİ projelerine devam ettiğini” ifade etti.

Mahkeme heyeti, müteahhitler Mehmet ve Yusuf Özkan, mühendis Mehmet Güçlü, yapı denetim yetkilileri Habib Turhaner, Bülent Kimyon ve kontrol elemanı Levent Numanoğlu’na 17 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Statik proje denetçisi Mehmet Tokdemir beraat etti. Tutuklu sanıkların tutukluluğunun devamına karar verildi.

Duruşma sonrası konuşan avukat Seher Eriş, yargılama sürecinde birçok eksiklik olduğunu belirtti.

Eriş "Cemil Çapar Apartmanı'nın tanık beyanlarına göre 8 saniyede yıkıldığına” dikkat çekti. Eriş yangın nedeniyle cenazelere ulaşılamadığını anımsattı. Eriş, dosyaya son anda giren belgelerin incelenemediğini, diğer binalar ayakta dururken sadece bu binanın yıkılmasının dikkat çekici olduğunu ifade etti.

Eriş, aynı bilirkişi heyetinin çelişkili raporlar hazırladığını vurguladı. Eriş “Bu dosyadaki müteahhit, savunmalarında 'depremin Allah tarafından geldiğini ve kendisinin bir şey yapamayacağını' bu şekilde izah ediyordu” dedi. Eriş müteahhidin, “Erişifadesiyle ölenleri küçümseyici bir dille andığını belirtti. Eriş sanıkların diğer dosyalarının incelenmediğini, bunun da indirim kararlarını etkilediğini kaydetti.

Eriş, apartmanın şantiye şefinin aslında hiç olmadığını, bunun yeni bir belgede ortaya çıktığını söyledi. Eriş buna rağmen statik projeci sıfatıyla biri şantiye şefi olarak yargılandı. Eriş bu durumun karara rağmen tartışılamadığını belirtti.

Eriş, Meclis’te görüşülecek 11. Yargı Paketi’nin 27. maddesinin deprem davalarında cezasızlık yaratacağını belirtti. Eriş “Bu madde yasalaşırsa, deprem davalarında yargılanan kişiler hukuka uygun bir şekilde cezalandırılmadan toplum içine karışacak” dedi.

Müteahhit Mehmet Özkan’ın TOKİ projelerinde çalışmaya devam ettiğine dikkat çeken Eriş, şu soruyu sordu:

"Kamu güvenliğini, toplum sağlığını tartışıyorsak, bu TOKİ’leri kimler inşa ediyor?"

Eriş 17 yıl 6 ay gibi görünen cezaların indirimlerle kısa sürede infaz edileceğini, bunun fiilen cezasızlık anlamına geldiğini vurguladı.

Eriş, son olarak şu uyarıda bulundu: “Bu şekilde kamu güvenliği sağlanmaz, yargılama yapılmaz. Bu kadar rahat af yasası çıkarmamanız gerekiyor.”