500 bin yavruyu göle attılar: Poşetlere koyup taşıdılar

Yayınlanma:
Elazığ'da üretilen yavru sazanları oksijen basılmış Poşetlere koyup taşıdılar... 'Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi' kapsamında Kars'ta düzenlenen organizasyonda 500 bin yavruyu göle attılar.

Başta Türkiye-Ermenistan sınırındaki Arpaçay Baraj Gölü olmak üzere Kars'taki göl ve göletlere 500 bin yavru sazan bırakıldı.

Tarım ve Orman Müdürü Enver Aydın, balıkçıları uyararak, "Balıkların büyümesine izin verin. Popülasyonun devam etmesi ve gelecekte de burada balık varlığımızın ve balıkçılığın devamı için bu önemli" dedi.

500-bin-yavruyu-gole-attilar-posetlere-koyup-tasidilar-2.jpg

POŞETLERE KOYUP TAŞIDILAR

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi' kapsamında Elazığ Keban Su Ürünleri İşletmesi’nde üretilen 500 bin yavru sazan, Kars Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’ne gönderildi.

500-bin-yavruyu-gole-attilar-posetlere-koyup-tasidilar-3.jpg

Balık taşıma kamyonuyla getirilen oksijen bastırılmış şeffaf poşetlere konulan balıklar, Tarım ve Orman İl Müdürü Enver Aydın'ın gözetiminde, Türkiye-Ermenistan sınırındaki Arpaçay Baraj Gölüne kayıklarla bırakıldı.

500-bin-yavruyu-gole-attilar-posetlere-koyup-tasidilar-4.jpg

500 BİN YAVRUYU GÖLE ATTILAR

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü koordinesinde her yıl Kars'taki göl ve göletlerin canlı popülasyonunu korumak, olası avcılık baskısının etkilerini azaltmak amacıyla yavru sazan balığı bıraktıklarını belirten Tarım ve Orman Müdürü Enver Aydın, şöyle konuştu:

500-bin-yavruyu-gole-attilar-posetlere-koyup-tasidilar-5.jpg

"Bu senede yine Bakanlığımızın gönderdiği 500 bin sazan balığı yavrusunu sınır noktasında bulunan Arpaçay Baraj gölü ile diğer göl ve göletlere salmak suretiyle buradaki canlılığı, balık popülasyonunu korumaya çalışıyoruz. Bulunduğumuz saha amatör balıkçılığa açık bir alan. Avcılık yapanlara şunu söylemek istiyorum; Bıraktığımız balıkların büyümesine izin verin. Avcılık kurallarına uyun. Buradaki popülasyonun devam etmesi ve gelecekte de burada balık varlığımızın ve balıkçılığın devamı için bu önemli."

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

