5 yaşındaki oğlunu markette tekmeleyen baba tutuklandı

Olay, Emek Mahallesi Ziya Gökalp Caddesi'ndeki bir markette meydana geldi. Baba C.E., 5 yaşındaki oğluyla birlikte alışveriş yapmak için markete girdi. Güvenlik kamerası kayıtlarına yansıyan anlarda, alışveriş yapan babasının sırtına vuran küçük çocuğa, C.E. öfkeyle dönerek sert bir tekme attı. Aldığı darbeyle yere düşen çocuğunu tekmelemeye devam eden babaya, durumu fark eden market çalışanları müdahale etti. Olayın ardından C.E.'nin, oğlunu da yanına alarak alışverişi tamamlayıp marketten ayrıldığı öğrenildi.

5 yaşındaki çocuğunu tekmeleyen baba adliyeye sevk edildi

Babanın çocuğuna uyguladığı şiddetin güvenlik kamerası görüntüleri kısa sürede sosyal medyada yayılarak kamuoyunda büyük tepki topladı. Görüntülerin infial yaratması üzerine Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı derhal soruşturma başlattı ve baba C.E. hakkında gözaltı kararı verdi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanan C.E., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"PİŞMANIM"

C.E.'nin emniyetteki ilk ifadesinde, oğlunun çok hareketli olduğunu söyleyerek, "Markette de çok hareketliydi. Ani sinir patlamasıyla vurdum. Pişmanım" dediği öğrenildi. Olayla ilgili adli soruşturma devam ediyor.