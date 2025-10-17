5 yaşındaki çocuğunu tekmeleyen baba adliyeye sevk edildi

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi'nde yaşanan olay, Türkiye'nin vicdanını yaraladı. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, C.E.'nin (49) bir markette 5 yaşındaki çocuğunu tekmeleyerek darp ettiği görülmüştü.

Olayın ardından harekete geçen Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri cani babayı gözaltına alırken, çocuk ise koruma altına alınmıştı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Emniyetteki işlemleri tamamlanan cani baba, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

"ANİ SİNİR PATLAMASIYLA VURDUM. PİŞMANIM"

Baba C.E'nin emniyetteki ifadesinde, oğlunun çok hareketli olduğunu belirterek, "Markette de çok hareketliydi. Ani sinir patlamasıyla vurdum. Pişmanım" dediği öğrenildi.