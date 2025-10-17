5 yaşındaki çocuğunu tekmeleyen baba adliyeye sevk edildi

Yayınlanma:
Eskişehir'de bir markette 5 yaşındaki çocuğunu tekmelediği için gözaltına alınan cani baba adliyeye sevk edildi.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi'nde yaşanan olay, Türkiye'nin vicdanını yaraladı. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, C.E.'nin (49) bir markette 5 yaşındaki çocuğunu tekmeleyerek darp ettiği görülmüştü.

Olayın ardından harekete geçen Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri cani babayı gözaltına alırken, çocuk ise koruma altına alınmıştı.

eskisehir.jpg

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Emniyetteki işlemleri tamamlanan cani baba, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

Markette 5 yaşındaki oğlunu defalarca tekmeleyen baba gözaltına alındıMarkette 5 yaşındaki oğlunu defalarca tekmeleyen baba gözaltına alındı

cani-baba.jpg

"ANİ SİNİR PATLAMASIYLA VURDUM. PİŞMANIM"

Baba C.E'nin emniyetteki ifadesinde, oğlunun çok hareketli olduğunu belirterek, "Markette de çok hareketliydi. Ani sinir patlamasıyla vurdum. Pişmanım" dediği öğrenildi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Memurların 2026 fazla mesai ücretleri belli oldu: İşte kalem kalem yeni ücretler
Sadettin Saran skandalı açıklamıştı: Fenerbahçe'deki krizin detayları ortaya çıktı
Emekli Türkler akın akın Bulgaristan’a gidiyor
Bulgaristan emeklilere kapılarını açtı
Emekli Türkler akın akın Bulgaristan’a gidiyor
Tokat'ta bin 300 işçi işten atıldı: Direneceğiz
Tokat'ta bin 300 işçi işten atıldı: Direneceğiz
Zehra Güneş ilk kez anlattı: "Daha 16 yaşındaydım" diyerek açıkladı
Zehra Güneş ilk kez anlattı: "Daha 16 yaşındaydım" diyerek açıkladı
Bakanlık kesenin ağzını açtı: O sektöre 97 milyon 216 bin lira rekor destek
Bakanlık kesenin ağzını açtı: O sektöre 97 milyon 216 bin lira rekor destek
SGK Başuzmanı asgari ücreti açıkladı
Türkiye'nin en çok satılan markalarındandı: Gıda devi 16 bin kişiyi işten çıkaracak
Türkiye'nin en çok satılan markalarındandı
Gıda devi 16 bin kişiyi işten çıkaracak
'Asgari ücret açlık sınırının altında kalacak': SGK Uzmanı İsa Karakaş 2026 işsizlik maaşını açıkladı
İl olmaya aday 19 ilçe belli oldu
İl olmaya aday 19 ilçe belli oldu
Türkiye
Deprem bölgesinde taşeronların saadet zinciri ortaya çıktı: Anlat derdini Marko Paşa'ya
Deprem bölgesinde taşeronların saadet zinciri ortaya çıktı: Anlat derdini Marko Paşa'ya
Türkiye'nin meyve bahçesi kuruyor! "Sofralarımızda sebze ve meyve göremeyeceğiz"
Türkiye'nin meyve bahçesi kuruyor! "Sofralarımızda sebze ve meyve göremeyeceğiz"
Devrettiği işyerine pompalı tüfekle kurşun yağdırdı! Dehşet anları kamerada
Devrettiği işyerine pompalı tüfekle kurşun yağdırdı! Dehşet anları kamerada