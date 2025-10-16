Markette 5 yaşındaki oğlunu defalarca tekmeleyen baba gözaltına alındı

Olay, Odunpazarı ilçesine bağlı Emek Mahallesi'ndeki Ziya Gökalp Caddesi üzerinde bulunan bir markette meydana geldi. Baba C.E., 5 yaşındaki erkek çocuğu ile birlikte markete alışveriş yapmak için girdi. Güvenlik kamerası kayıtlarına göre, alışveriş yaptığı sırada arkasından gelen küçük çocuk, babasının sırtına vurdu. Bu duruma öfkelenen C.E., arkasını dönerek oğluna sert bir tekme attı.

YERE DÜŞMESİNE RAĞMEN ŞİDDETE DEVAM ETTİ

Aldığı darbeyle yere düşen çocuğunu tekmelemeye devam eden C.E.'ye, durumu fark eden market çalışanları müdahale ederek engel oldu. Yaşananların ardından baba C.E.'nin, oğlunu da yanına alarak alışverişini tamamlayıp marketten ayrıldığı öğrenildi.

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA YAYILDI SAVCILIK HAREKETE GEÇTİ

Babanın 5 yaşındaki çocuğuna uyguladığı şiddet anlarına ait güvenlik kamerası görüntüleri, kısa sürede sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerde, C.E.'nin küçük çocuğa defalarca tekme attığı ve çocuğun yere düşmesine rağmen şiddeti sürdürdüğü net bir şekilde görüldü.

Kamuoyunda infial yaratan görüntüler üzerine Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı derhal soruşturma başlatarak baba C.E. hakkında gözaltı kararı verdi. Kararın ardından harekete geçen polis ekipleri, şüpheli C.E.'yi yakaladı. Gözaltına alınan baba, geçirildiği sağlık kontrolünün ardından ifadesinin alınması için emniyete götürüldü. Olayla ilgili başlatılan adli soruşturma sürüyor.