5 kişinin öldüğü patlamada lokanta sahibine tahliye

İzmir'in Torbalı ilçesinde bir lokantada 5 kişinin öldüğü, 63 kişinin yaralandığı patlamaya ilişkin "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak" suçundan 2'si tutuklu 3 sanığın yargılandığı davada lokanta sahibi tahliye edildi.

Torbalı Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık lokantanın işletmecisi G.K. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Patlamadan bir gün önce tüpü değiştirdiği iddia edilen tutuklu sanık M.K. ile hayatını kaybedenlerin yakınları ve taraf avukatları da duruşmada hazır bulundu, tüp firmasının Ege bölge sorumlusu tutuksuz sanık O.İ. ise duruşmaya katılmadı.

Duruşmada tüp firmasının eski işletmecisi G.B. tanık olarak dinlendi.

İş yerinde kendisinin işletmeci olduğu dönemde tüpü takacak kişinin eğitim alarak çalıştığını belirten G.B, "Tüp firmasının müsaadesiyle sanık M.K'ye iş yerini devrettim. Devredeceğimi de tüp firmasının Ege bölge sorumlusu O.İ'ye söyledim. Tüp firması, eğitim almadan kimseye iş yerini devredemeyeceğimizi söylemedi. Sanayi tüpünü, sanayi işini yapan bir iş yerinin kullanması gerekmektedir. Eve veya sıradan bir iş yerine sanayi tipi tüp takılamaz. İş yerini devralan sanık M.K'nin de geçmişinde tüpçülük yapmadığını biliyorum." diye konuştu.

Daha sonra bilirkişi raporuna yönelik görüşler alındı.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, raporlarda soru işareti yaratacak hususların bulunduğunu belirterek, bu konuda ek rapor alınarak soru işaretleri yaratan kısımların açıklattırılması gerektiğini ifade etti.

Cumhuriyet savcısı, tutuklu sanıklar G.K. ile M.K'nin tutukluk hallerinin devamına karar verilmesi yönünde görüş sundu.

Daha sonra söz verilen lokantanın işletmecisi G.K, tüpten kaynaklı gaz kaçağı olduğunu savunarak, "Patlamada ben de ölebilirdim. Belediyeye benim başvurum var. Belediye geldi tüpü gördüler, müdahale etmediler. En suçsuz, en günahsız kişi benim, tahliyemi talep ediyorum." diye konuştu.

Diğer tutuklu sanık M.K. ise suçlamaları kabul etmediğini belirterek, "En ufak bir gaz kaçağı olmadan tüpü teslim ettim, tüpü takmamda bir kusurum olmadığını düşünüyorum. Tek suçum tüp değiştirme belgemin olmayışıdır." dedi.

Aranın ardından yeniden bilirkişi raporunun alınmasının reddine hükmeden mahkeme heyeti, tutuklu sanık G.K'nin tahliyesine, yurt dışı çıkış yasağı ve konutu terk etmemek şeklinde adli kontrol tedbirinin uygulanmasına karar verdi.

M.K'nin ise tutukluluk halinin devamına hükmeden heyet, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Duruşmanın ardından adliye önünde açıklama yapan mağdur ailelerden bir kısmının avukatı Mustafa Sağ, tahliye edilen lokanta işletmecisi G.K'nin iş yerinin ruhsatsız olduğunu hatırlatarak, iş yeri sahibinin tahliye edilmesine tepki gösterdi.

Yeterli ruhsat denetiminin yapılmadığını, zamanında kapatma tedbirinin alınmadığını ifade eden Sağ, "Tüp bayisi de yeterli özeni göstermemiştir." dedi.

Patlamada kız kardeşi Havin Ergin'i yitiren Özkan Ergin de tahliye kararına tepki gösterdi.

NE OLMUŞTU?

İzmir'in Torbalı ilçesi Ayrancılar Mahallesi Barış Manço Caddesi'ndeki lokantada 30 Haziran 2024'te yaşanan patlamada 5 kişi hayatını kaybetmiş, 63 kişi yaralanmıştı. Soruşturma kapsamında iş yeri sahibi G.K. ile patlamadan bir gün önce tüpü değiştirdiği belirlenen M.K. tutuklanmıştı.

Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan bilirkişi raporunda, LPG'de sızıntı meydana geldiği, biriken gazın patladığı, patlama sonucu oluşan alev topunun diğer bölümlere yayıldığı ve ani basınç etkisiyle yıkıma sebep olduğu ifade edilmişti.

Bilirkişi raporu sonrası LPG dağıtıcı şirketin Ege bölge sorumlusu O.İ. hakkında da soruşturma başlatılmıştı.

Şüpheliler hakkında Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "taksirle birden fazla insanın ölümüne ya da yaralanmasına neden olma" suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Torbalı Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.