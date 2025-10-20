45 kişiye mezar olan binanın sorumlularının cezaları onandı

6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde, Adana'nın Çukurova ilçesine bağlı Yurt Mahallesi'nde bulunan Ekim Apartmanı yıkılmış ve enkaz altında kalan 45 kişi hayatını kaybetmişti. Faciayla ilgili Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucunda, binanın müteahhitleri Cem Akkaya ve Tamer Erginkoç ile teknik uygulama sorumlusu ve inşaat mühendisi olan Cüneyt Akkaya hakkında dava açıldı. Sanıklar için "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talep edildi.

6 Şubat'ta hasar almıştı: 11 katlı bina böyle çöktü

Yargılamayı yapan Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesi, müteahhitler Akkaya ve Erginkoç'u 17 yıl 6'şar ay, inşaat mühendisi Cüneyt Akkaya'yı ise 21 yıl hapis cezasına çarptırdı. Kararın ardından hem müşteki hem de sanık avukatları, dosyayı bir üst mahkeme olan istinafa taşıdı.

İSTİNAF MAHKEMESİ CEZALARI HUKUKA UYGUN BULDU

Dosyayı inceleyen Adana Bölge Adliye Mahkemesi 21. Ceza Dairesi, sanıklara verilen cezaların hukuka uygun olduğuna karar verdi. Mahkeme, sanıkların tahliye taleplerini de reddederek tutukluluk hallerinin devamına hükmetti.

Mahkemenin kararında, "İlk derece mahkemesinin sanıklar hakkındaki 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan verdiği mahkumiyet kararlarında usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılık bulunmadığı, delillerde ve işlemlerde eksiklik olmadığı, eylemlerin doğru nitelendirildiği ve cezaların kanuni bağlamda uygulandığı" ifadelerine yer verildi.

Ayrıca mahkeme, "tutuklu kaldıkları süreleri, kaçma şüphelerini ve tutuklama şartlarında değişiklik olmamasını" dikkate alarak sanıkların tutukluluk hallerinin devam etmesi yönünde karar verdiğini belirtti.

DOSYA TEMYİZ İÇİN YARGITAY'DA

İstinaf mahkemesinin kararı onamasına rağmen, müşteki avukatlarının cezaları yetersiz bulduğu ve kararı temyiz için bir üst mahkeme olan Yargıtay'a taşıdığı öğrenildi. Davanın nihai kararı, Yargıtay'ın yapacağı incelemenin ardından verilecek.