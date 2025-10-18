42,5 yıl hapis cezasıyla aranan suç makinesi yakalandı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde hakkında 42,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Hüseyin A. (50) polisin çalışmasıyla yakalandı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında ‘silahla tehdit’ suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan Hüseyin A.’nın İnegöl ilçesinde bulunduğunu tespit etti.

Gemlik ve İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ortaklaşa gerçekleştirilen operasyonla Hüseyin A. saklandığı adreste yakalandı. Hüseyin A.’nın ikametinde yapılan aramada, 1 ruhsatsız tabanca, 1 şarjör ve 13 mermi ele geçirildi.

CİNAYETTEN UYŞTURUCUYA ÇEŞİT ÇEŞİT SUÇTAN 42 BUÇIK YIL

‘Kasten öldürme’, ‘uyuşturucu madde ticareti’, ‘resmî belgede sahtecilik’, ‘kasten yaralama’, ‘iftira’, ‘silahla tehdit’ ve ‘kadına karşı basit yaralama’ gibi çeşitli suçlardan aranan ve toplam 42,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Hüseyin A., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

