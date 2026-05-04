GDZ ELEKTRİK duyurdu: İzmir'de bugün 16 ilçede elektrik yok
4 MAYIS 2026 İZMİR ELEKTRİK KESİNTİLERİ
4 Mayıs 2026 Pazartesi günü İzmir’in 16 ilçesinde 24 farklı elektrik kesintisi gerçekleşecek. İşte bugün İzmir’de elektrik kesintisi yaşayacak ilçeler…
4 MAYIS 2026 İZMİR ALİAĞA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Aliağa
- Tarih: 4 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 14:00 - 15:00 │ Süre: 1 saat
- Konum: Samurlu, 1278/1., 1256., 1255., 1249., 1251., 1252., 1253., 1254.
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
4 MAYIS 2026 İZMİR BAYINDIR ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bayındır
- Tarih: 4 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 14:00 - 17:00 │ Süre: 3 saat
- Konum: Çırpı Cami, 2 Küme Evleri │ İbrahimçavuş │ Necati Uza │ Havuzbaşı, Çırpı Havuzbaşı Cd. 2. Küme Evleri
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
4 MAYIS 2026 İZMİR BAYRAKLI ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bayraklı
- Tarih: 4 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 09:30 - 15:30 │ Süre: 6 saat
- Konum: Cengizhan, 2195/7., 2195/5., 1615/15., 1615/16., 1615/17., 1620/12., 1620/39., 2195., 2195/1., 2195/2.
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Bayraklı
- Tarih: 4 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 09:30 - 15:30 │ Süre: 6 saat
- Konum: Cengizhan, 2193., 1615/8., 1615/11., 2195/7., 2193/1., 1620/39., 1620/12.
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
4 MAYIS 2026 İZMİR BERGAMA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bergama
- Tarih: 4 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 10:00 - 16:00 │ Süre: 6 saat
- Konum: Aşağıkırıklar
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Bergama
- Tarih: 4 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 09:30 - 17:00 │ Süre: 7 saat 30 dakika
- Konum: Yukarıbey Kaplan, Kaplanköy Köyü İç Yolu
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
4 MAYIS 2026 İZMİR BUCA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Buca
- Tarih: 4 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 09:00 - 16:00 │ Süre: 7 saat
- Konum: Fırat, 289/17., 289/7., 289/15., 289/14., 289/16., 289/11., 289/10., 272/9., 272/5., 294/2., 289/9., 289/6., 289/13., 289/12.
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
4 MAYIS 2026 İZMİR ÇEŞME ELEKTRİK KESİNTİSİ
Çeşme
- Tarih: 4 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 06:00 - 09:00 │ Süre: 3 saat
- Konum: Cumhuriyet, 4213., 4208., 4216., 4215., 4207., 4500/2., 4211., 4206., 4505/1., 4217., 4508/1., 4330., 4537., 4536., 4535., 4534., 4533., 4531., 4525., 4516., 4513., 4511., 4510/1., 4510., 4507/1., 4507., 4506., 4505., 4504., 4503., 4501., 4500., 4334., 4333., 4324., 4322., 4321/1., 4321., 4320/2., 4320/1., 4320., 4319., 4318., 4317., 4316., 4315., 4314., 4313., 4312., 4311., 4310., 4309., 4308., 4307., 4306., 4305., 4304., 4303., 4302/1., 4302., 4300., 4202., 4210., 4209., 4212. │ Çakabey, 2236., 2234. │ Boyalık │ Altınyunus │ 16 Eylül │ Sakarya, 3118. │ İsmet İnönü, 2167., 2156., 2150., 2143., 2137., 2136., 2127., 2123. │ Ilıca │ Fahrettinpaşa, Emine Çizgenakat │ Dalyan, 4175., 4173., 4172., 4170., 4168., 4165., 4163/1., 4163., 4162., 4159., 4158., 4128., 4071., 4066/1., 4066., 4004., 4000.
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Çeşme
- Tarih: 4 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 09:30 - 16:30 │ Süre: 7 saat
- Konum: Reisdere, 6015., 6024., 6025., 6031., 6032., 6058., 6064., 6070., 6074., 6076., 6077., 6078., 6079., 6080/1., 6082., 6083., 6083/1., 6084., 6085., 6086., 6087., 6088., 6089., 6090., 6092., 6093., 6094., 6096., 6097., 6154., 6156., 6157., 6161/2., 6098., 6099., 6019., 6161/3., Site İç Yol, 6163., 6162., 6161., 6160., 6159/2., 6159., 6158/1., 6158., 6099/2., 6101., 6103., 6104., 6105., 6108., 6108/1., 6113., 6114., 6115., 6116., 6117., 6118., 6119., 6120., 6121., 6123., 6125., 6126., 6127., 6128., 6135., 6139., 6146., 6153., 6099/4., 6033/2., 6163/3., 6099/5., 6006., 6071/1., 6099/3., 6002., 6004., 6004/1., 6004/3., 6011., 6012., 6012/1., 6013., 6014. │ Yalı, 6157/6., 6157/5., 6157/4., 6001., 6157/2. │ Celal Bayar │ Şifne
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
4 MAYIS 2026 İZMİR DİKİLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Dikili
- Tarih: 4 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 10:00 - 16:00 │ Süre: 6 saat
- Konum: İsmetpaşa, Sanayi Cd., Çayırlı, Akıncılar │ Salimbey, Çamurlu │ Demirtaş
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
4 MAYIS 2026 İZMİR GÜZELBAHÇE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Güzelbahçe
- Tarih: 4 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 09:00 - 13:00 │ Süre: 4 saat
- Konum: Kahramandere, 892., Seferihisar Cd., 831. │ Yelki, 2446., Adnan Menderes Cd., 2369.
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
4 MAYIS 2026 İZMİR KARABAĞLAR ELEKTRİK KESİNTİSİ
Karabağlar
- Tarih: 4 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 09:30 - 15:30 │ Süre: 6 saat
- Konum: Ali Fuat Erden, 9780., 9779., 9773., 9754., Öğretmen Rasime Şeyhoğlu, 9801., 9800., 9799., 9798., 9797., 9786., 9783., 9782., 9781.
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
4 MAYIS 2026 İZMİR KARŞIYAKA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Karşıyaka
- Tarih: 4 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 09:00 - 15:00 │ Süre: 6 saat
- Konum: Cumhuriyet, 6607., 6604., 6615., 6616., 6617., 6618., 6620., 6621., 6633/1., 6638., 6639., 6640., 6641., 6642., 6643., 6644., 6645., 6645/1., 6645/2., 6646., 6647., 6647/1., 6648., 6650., 6651., 6652., 6654., 6654/1., 6657., 6722., 6722/2., 6636., 6617/1.
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
4 MAYIS 2026 İZMİR KEMALPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kemalpaşa
- Tarih: 4 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 09:00 - 13:00 │ Süre: 4 saat
- Konum: Ören 75. Yıl Cumhuriyet, Sümbül, Yaka, Sarı Zambak, Sinan, 30 Ağu. Acaroğlu, Atıcı, Bahçeciler, Ceylan, Dağlı, Dilber, Dumlupınar Cd., Yakaküme, Yonca, Çetin, Ören İzmir Cd., 30 Ağustos, Naim Oku Cd., Nergis, Mor Menekşe, Mimar Sinan, Mercanağacı, Kiraz, Gelincik, Hacı Davut, Kamelya, Işık Çıkmaz
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Kemalpaşa
- Tarih: 4 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 13:00 - 16:00 │ Süre: 3 saat
- Konum: Ören 75. Yıl Cumhuriyet, Baraklı, Arıkaltı Cd., Limon, İncirlipınar Cd., Limoncuk, Dikili Taş │ Ören Egemen │ Yiğitler
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
4 MAYIS 2026 İZMİR KİRAZ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kiraz
- Tarih: 4 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 09:30 - 14:30 │ Süre: 5 saat
- Konum: Karabulu, Irmak Küme Evleri, İmamlar Küme Evleri, Çakıcılar Küme Evleri, Yedievler Küme Evleri, Karabulu Küme Evleri, Karabulu Yolu, Armutlu Küme Evleri, Karabulu Köyü İç Yolu │ Ahmetler, Göldü Küme Evleri, Ahmetler Küme Evleri, Birlik Küme Evleri, Umurlu │ Örencik, Zeybekler Küme Evleri, Demirayaklar Küme Evleri │ Taşlıyatak │ Umurlu, Bağalanı Küme Evleri, Hasan Hüseyin Küme Evleri, Umurlu Küme Evleri, Melek Alanı Küme Evleri, Fransa Küme Evleri, Sağlaşık Küme Evleri, Umurlu Köyü Yolu, Franşa
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Kiraz
- Tarih: 4 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 10:00 - 16:00 │ Süre: 6 saat
- Konum: Suludere, Yukarı Akkavaklar Küme Evleri, Cumhuriyet Koyu İç Yolu │ Aydoğdu, Kocaçınarlar Küme Evleri
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
4 MAYIS 2026 İZMİR KONAK ELEKTRİK KESİNTİSİ
Konak
- Tarih: 4 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 11:30 - 13:30 │ Süre: 2 saat
- Konum: Akdeniz, 1344., Atatürk Cd., Mimar Kemalettin Cd., Cumhuriyet Blv.
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
4 MAYIS 2026 İZMİR MENDERES ELEKTRİK KESİNTİSİ
Menderes
- Tarih: 4 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 10:00 - 12:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: Çatalca │ Yeniköy
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
4 MAYIS 2026 İZMİR ÖDEMİŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Ödemiş
- Tarih: 4 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Kayaköy │ Yusufdere, Yusufdere Küme Evleri
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Ödemiş
- Tarih: 4 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 10:00 - 16:00 │ Süre: 6 saat
- Konum: Karakova, Karakova Küme Evleri, Karakova Köyü Yolu, Karakova Köyü İç Yolu
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Ödemiş
- Tarih: 4 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 09:00 - 13:00 │ Süre: 4 saat
- Konum: Birgi, Muhittin Efendi, Karaoğlu, İmam-ı Birgivi, Uluselvi, 1. Beyzade, 3. Beyzade, İncir, Şaşallı Küme Evleri, Aydınoğlu, 2. Beyzade, Berrak, Yarbaşı, Meydanbaşı, Fatih Mehmet Bey Cd., Allame, Çay, İsabey
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Ödemiş
- Tarih: 4 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Artıcak, Artıcak Yaylası Küme Evleri
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
4 MAYIS 2026 İZMİR TORBALI ELEKTRİK KESİNTİSİ
Torbalı
- Tarih: 4 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 14:00 - 17:00 │ Süre: 3 saat
- Konum: Arslanlar │ Kırbaş
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
4 MAYIS 2026 İZMİR BALÇOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ
4 Mayıs 2026 tarihinde İzmir’in Balçova ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
4 MAYIS 2026 İZMİR BEYDAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ
4 Mayıs 2026 tarihinde İzmir’in Beydağ ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
4 MAYIS 2026 İZMİR BORNOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ
4 Mayıs 2026 tarihinde İzmir’in Bornova ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
4 MAYIS 2026 İZMİR ÇİĞLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
4 Mayıs 2026 tarihinde İzmir’in Çiğli ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
4 MAYIS 2026 İZMİR FOÇA ELEKTRİK KESİNTİSİ
4 Mayıs 2026 tarihinde İzmir’in Foça ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
4 MAYIS 2026 İZMİR GAZİEMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ
4 Mayıs 2026 tarihinde İzmir’in Gaziemir ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
4 MAYIS 2026 İZMİR KARABURUN ELEKTRİK KESİNTİSİ
4 Mayıs 2026 tarihinde İzmir’in Karaburun ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
4 MAYIS 2026 İZMİR KINIK ELEKTRİK KESİNTİSİ
4 Mayıs 2026 tarihinde İzmir’in Kınık ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
4 MAYIS 2026 İZMİR MENEMEN ELEKTRİK KESİNTİSİ
4 Mayıs 2026 tarihinde İzmir’in Menemen ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
4 MAYIS 2026 İZMİR NARLIDERE ELEKTRİK KESİNTİSİ
4 Mayıs 2026 tarihinde İzmir’in Narlıdere ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
4 MAYIS 2026 İZMİR SEFERİHİSAR ELEKTRİK KESİNTİSİ
4 Mayıs 2026 tarihinde İzmir’in Seferihisar ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
4 MAYIS 2026 İZMİR SELÇUK ELEKTRİK KESİNTİSİ
4 Mayıs 2026 tarihinde İzmir’in Selçuk ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
4 MAYIS 2026 İZMİR TİRE ELEKTRİK KESİNTİSİ
4 Mayıs 2026 tarihinde İzmir’in Tire ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
4 MAYIS 2026 İZMİR URLA ELEKTRİK KESİNTİSİ
4 Mayıs 2026 tarihinde İzmir’in Urla ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.