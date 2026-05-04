BEDAŞ ve AYEDAŞ açıkladı: İstanbul'da bugün elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler
4 MAYIS 2026 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ
4 Mayıs 2026 Pazartesi günü İstanbul’un 31 ilçesinde 75 elektrik kesintisi gerçekleşecek. İşte bugün İstanbul’da elektrik kesintisi yaşayacak ilçeler…
4 MAYIS 2026 İSTANBUL ARNAVUTKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ
Arnavutköy
- Tarih: 4 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 01:00 - 07:00 │ Süre: 6 saat
- Konum: İmrahor, Abdullah Gül, Acisu, Ahali, Akakçe, Akyaka, Akyayla, Altındağ, Ali Kuşçu, Arınç, Asena, Ayas, Ayyüksel, Azam, Açıkel, Babür, Bahar, Bahargül, Bahçivan, Barbaros, Basri, Beka, Bengi, Boranalp, Bilge Hatun, Bilgehan, Bilgekan, Cebrail, Cendere, Coşandere, Coşkuner, Cihannur, Dekor, Devekuşu, Düden
- Sebep: Bakım programı çalışması
Arnavutköy
- Tarih: 4 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 01:00 - 04:00 │ Süre: 3 saat
- Konum: İmrahor, Abdullah Gül, Alyaprak, Atanur, Battal, Behiye, Berhudar, Bestegül, Devekuşu, Dönence, Elit, Endam, Erkin, Ferhatpaşa, Halit, Kamuran, Kayyum, Kübra, Kitap, Layiha, Levent, Nardalı, Onbaşı, Reşadiye, Sait, Sevban Mehmet, Vanilya, Yeşil Çayır, Çamlıyayla, Çavuşoğlu, Özaltan, Özgü, İmrahor, Şirinevler
- Sebep: Bakım programı çalışması
Arnavutköy
- Tarih: 4 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 01:00 - 07:00 │ Süre: 6 saat
- Konum: İmrahor, Emir Sultan, Haldun, Halil İbrahim, Kaplıca, Kılıçtar, Kınalıbağ, Kifayet, Manavgat, Maraş, Mutedil, Müderris, Mürşit, Mihrişah, Milli Müdafa, Nurcihan, Nurhilal, Nursen, Oğuzeli, Ravza, Sadakat, Salabet, Sebla, Selva, Semaver, Sevban Mehmet, Söngülen, Suhulet, Sidre, Tecer, Tefekkür
- Sebep: Bakım programı çalışması
Arnavutköy
- Tarih: 4 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 11:00 - 16:00 │ Süre: 5 saat
- Konum: Haraççı, Azzam, Katip Çelebi, Mabet, Maltepe, Tarhan │ Mehmet Akif Ersoy, Abant, Berna, Bilgin, Canfeda, Maltepe, Yazgı, Zihni
- Sebep: Bakım programı çalışması
Arnavutköy
- Tarih: 4 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 01:00 - 07:00 │ Süre: 6 saat
- Konum: İmrahor, Tutumlu, Uludere, Uğurludağ, Yekta, Yeşildal, Yeşilova, Yüzaki, Zekai, Zigana, Çankaya, Çay Çiçeği, Çiçeklivadi, Öncel, İktisat, İncirliova, Şükriye
- Sebep: Bakım programı çalışması
Arnavutköy
- Tarih: 4 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 00:00 - 06:00 │ Süre: 6 saat
- Konum: İmrahor, Abdullah Gül, Acaralp, Akyazı, Altındağ, Asır, Aykız, Babür, Barbaros, Betülay, Cebrail, Dekor, Demre, Gökberk, Gökdoğan, Kabataş, Kınalıbağ, Mahya, Maraş, Melodi, Nazire, Patika, Sanayi, Sevban Mehmet, Tarık, Tersane, Tutumlu, Ulubay, Çankaya, Özgüven, Öztoprak, İzzet, Şefaatli, Şenyiğit, Şükriye
- Sebep: Bakım programı çalışması
Arnavutköy
- Tarih: 4 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 09:00 - 13:00 │ Süre: 4 saat
- Konum: Mustafa Kemal Paşa, Cemiyet, Sekmen
- Sebep: Bakım programı çalışması
4 MAYIS 2026 İSTANBUL ATAŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ
- Tarih: 4 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 09:30 - 15:30 │ Süre: 6 saat
- Konum: 3042., 3044., 3001., 3002., 3045., 3028., 3132.
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
4 MAYIS 2026 İSTANBUL AVCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ
Avcılar
- Tarih: 4 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 23:00 - 02:35 │ Süre: 3 saat 35 dakika
- Konum: Cihangir, Zemzem, Çakıl, Çakmaklı, Özcan, Ürün, Üzengi, İleri, İncir, İplik, Şehit J.Kom.Er Cemal Dinç, Şehit P. Er Turhan Turan, Şehit P.Kd.Yzb.Hüseyin Kutlu
- Sebep: Bakım programı çalışması
Avcılar
- Tarih: 4 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 23:00 - 02:35 │ Süre: 3 saat 35 dakika
- Konum: Cihangir, Kelebek, Kırbaç, Kırcı, Konuk, Mehter, Metin, Meşrutiyet, Miş, Nalbant, Ord.Prof.Dr.Ali Fuat Başgil, Oruç, Osmanpaşa, Oyacı, Oymak, Parlak, Petek, Petrolofisi, Prof. Dr. Bahriye Üçok, Pirinç, Reştpaşa, Saka, Sakarya, Sanayi, Sandal, Sarı Turna, Semah, Seyhan, Sıla, Sulukuyu, Trakya, Tunç, Yaylı, Yuva
- Sebep: Bakım programı çalışması
Avcılar
- Tarih: 4 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 23:00 - 02:35 │ Süre: 3 saat 35 dakika
- Konum: Cihangir, Ali Ekber Çiçek, Ağaçardı, Baytar, Bektaş, Bozdağ, Candarlı, Cevat Şakir Kabaağaçlı, Dağ, Demirci, Deryadil, Duba, E-5 Yanyol (Londra Asfaltı), Ekin, Elit, Emektar, Felek, Feride, Fındık, Garip, Gediz, Göçer, Güldünya, Güneşli, Girdap, Hamza Yerlikaya, Kadırga, Kahraman, Kalyon, Karınca, Karlı, Kaya, Kayalı
- Sebep: Bakım programı çalışması
4 MAYIS 2026 İSTANBUL BAĞCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bağcılar
- Tarih: 4 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Hürriyet
- Sebep: Bakım programı çalışması
Bağcılar
- Tarih: 4 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Bağlar, 24., 30., 31., 32., 33., 34., 35., Atatürk │ Hürriyet, 100., 101., 103., 108., 109., 110., 145., 74., 75., 76., 77., 78., 82., 83., 84., 99., Atatürk, Gazi Osman Paşa, Menderes, Yıldırım Beyazıt
- Sebep: Bakım programı çalışması
Bağcılar
- Tarih: 4 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 08:30 - 16:30 │ Süre: 8 saat
- Konum: Sancaktepe, 885., 888., 889., 890., 891., 892., 893., 894., 895., 896., 897., 898., 899., 904., 912., 916., 923., 940., Osman Gazi, Çarşı │ Çınar, 832., 834., 835., 836., 839., 841., 842., 843., 844., 863., 864., 865., 866., 867., 868., 869., 870., 871., 872., 873., 874., 875., 877., 878., 879., 880., 881., 882., 883., 884., Fatih, Osman Gazi
- Sebep: Bakım programı çalışması
4 MAYIS 2026 İSTANBUL BAHÇELİEVLER ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bahçelievler
- Tarih: 4 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 09:00 - 13:00 │ Süre: 4 saat
- Konum: Siyavuşpaşa, Adnan Kahveci
- Sebep: Bakım programı çalışması
Bahçelievler
- Tarih: 4 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 08:00 - 12:00 │ Süre: 4 saat
- Konum: Siyavuşpaşa, Kana, Yonca
- Sebep: Bakım programı çalışması
Bahçelievler
- Tarih: 4 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Kocasinan Merkez, Osman Gazi
- Sebep: Bakım programı çalışması
Bahçelievler
- Tarih: 4 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 10:00 - 14:00 │ Süre: 4 saat
- Konum: Soğanlı, Revani, Sıraevler Çıkmazı, Sokullu, Zümrüt 1
- Sebep: Bakım programı çalışması
Bahçelievler
- Tarih: 4 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 07:30 - 11:30 │ Süre: 4 saat
- Konum: Siyavuşpaşa, Bankacılar, Fındık, Gelincik, Gülhatmi, Sarmaşık, Ulubatlı Hasan, Zeytinlik, Çam, Çamlık, Çavdar, Çiğdem 3
- Sebep: Bakım programı çalışması
4 MAYIS 2026 İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ
Başakşehir
- Tarih: 4 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 09:00 - 12:00 │ Süre: 3 saat
- Konum: Bahçeşehir 1. Kısım, 2801.
- Sebep: Bakım programı çalışması
4 MAYIS 2026 İSTANBUL BAYRAMPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bayrampaşa
- Tarih: 4 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 12:00 - 16:00 │ Süre: 4 saat
- Konum: Yıldırım, Fırat, Karanfil, Piri Reis, Renk, Şehit Kamil Balkan
- Sebep: Bakım programı çalışması
Bayrampaşa
- Tarih: 4 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 08:00 - 15:00 │ Süre: 7 saat
- Konum: Altıntepsi, Şair Baki │ İsmet Paşa, Nadir Tümer
- Sebep: Bakım programı çalışması
4 MAYIS 2026 İSTANBUL BEŞİKTAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Beşiktaş
- Tarih: 4 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 10:00 - 18:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Akat, Kaktüs, Melodi, Sera, Tepecik Yolu, Yasemen │ Etiler, Akgören, Cevher, Demirkent, Seheryıldızı, Tepecik Yolu
- Sebep: Bakım programı çalışması
Beşiktaş
- Tarih: 4 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Ortaköy, Portakal Yokuşu, Reşatağa, Şıracı
- Sebep: Bakım programı çalışması
4 MAYIS 2026 İSTANBUL BEYKOZ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Beykoz
- Tarih: 4 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 09:30 - 16:30 │ Süre: 7 saat
- Konum: Ayhan Çıkmazı, Soğuksu, Sevgiseli, Çerçeve, Savaş, Barış, Kilis Çıkmazı
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Beykoz
- Tarih: 4 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 09:30 - 15:30 │ Süre: 6 saat
- Konum: Şehit Cemil Çakır, Gelişim Çıkmazı, Riva, Bulanık Çıkmazı, Feride, Alsancak Çıkmazı
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Beykoz
- Tarih: 4 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 11:30 - 13:30 │ Süre: 2 saat
- Konum: Hacı Salih, Demiryolu Çıkmazı, Şehit Aziz, Şehit Cengiz
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Beykoz
- Tarih: 4 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 14:00 - 16:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: Mahmutşevketpaşa, Şehit Aziz, Toygar, Hidayet, Müstakim, Şehit Cengiz
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
4 MAYIS 2026 İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Beylikdüzü
- Tarih: 4 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Adnan Kahveci, Kışla
- Sebep: Bakım programı çalışması
4 MAYIS 2026 İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Büyükçekmece
- Tarih: 4 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Fatih, Cengiz Topel, Üzüm, İzmir │ Atatürk, Atatürk, Zengin
- Sebep: Bakım programı çalışması
Büyükçekmece
- Tarih: 4 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 23:00 - 02:35 │ Süre: 3 saat 35 dakika
- Konum: Fatih, Taşköprü
- Sebep: Bakım programı çalışması
4 MAYIS 2026 İSTANBUL ÇATALCA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Çatalca
- Tarih: 4 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Kalfa, Hoşgörü Çıkmazı, Hoşnut Çıkmazı, Hoşşeda, Hicran Çıkmazı, Himmet Çıkmazı, Hitit Çıkmazı, Hizmet Çıkmazı, Mezarlık, Nesrin Çıkmazı, Osmanlı, Rahman, Sadegül, Türbe, Yonca, Üzüm, Şamdan
- Sebep: Bakım programı çalışması
Çatalca
- Tarih: 4 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Akalan, Cahid, Demokrasi, Fikir Çıkmazı, Filyos Çıkmazı, Karaçukur Çıkmazı, Mustafa Kemal, Ocaklar, Yardım, Yediveren, Çıra, İstanbul, İstiklal │ Kalfa, Aycihan, Başakköy, Berk, Dağyenice, Emsal, Eroğlu, Esengül, Garipler Çıkmazı
- Sebep: Bakım programı çalışması
4 MAYIS 2026 İSTANBUL ÇEKMEKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ
Çekmeköy
- Tarih: 4 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 09:00 - 16:00 │ Süre: 7 saat
- Konum: Akın, Mücahit, Bosna
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
4 MAYIS 2026 İSTANBUL ESENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ
Esenler
- Tarih: 4 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 09:00 - 13:00 │ Süre: 4 saat
- Konum: Tuna, 701., 702., 703. Çıkmaz, 704., 705., 706., 707., 708., 709., 711., 714., 715., 716., 717., 718., 719., 720., 721., Bağcılar, Osman Gazi
- Sebep: Bakım programı çalışması
4 MAYIS 2026 İSTANBUL ESENYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ
Esenyurt
- Tarih: 4 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Zafer, 118., 133., 136., 138., 156., 157., 158., Doğan Araslı │ İnönü, 351. │ Bağlarçeşme, 1106., 1114., 1117., 1118., 1126. │ Osmangazi, 3121.
- Sebep: Bakım programı çalışması
Esenyurt
- Tarih: 4 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 12:00 - 15:00 │ Süre: 3 saat
- Konum: Sultaniye, 350. │ Zafer, 132., 140. │ Üçevler, Doğan Araslı │ İnönü, Doğan Araslı
- Sebep: Bakım programı çalışması
4 MAYIS 2026 İSTANBUL EYÜPSULTAN ELEKTRİK KESİNTİSİ
Eyüpsultan
- Tarih: 4 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Mimar Sinan, 1. Burcu, 1. Cami, 1. Kekik, 2. Deniz, Abdülhamit Han, Bahçeköy, Fıstık, İmam Hasan
- Sebep: Yatırım programı çalışması
Eyüpsultan
- Tarih: 4 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 09:00 - 13:00 │ Süre: 4 saat
- Konum: Alibeyköy, Ceylan, Kader, Seren, Umut │ Çırçır, Atatürk, Başak, Dönmez, Gaye, Giden, Nur, Nihal, Nilüfer, Sakin, Selçuk, Sunar, Ünal, İlim
- Sebep: Yatırım programı çalışması
4 MAYIS 2026 İSTANBUL FATİH ELEKTRİK KESİNTİSİ
Fatih
- Tarih: 4 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Ayvansaray, Alipaşa Mektebi, Avcı Odaları Çıkmazı, Draman, Hasan Hüseyin Yokuşu, Hoca Çakır, Hoca Çakır 2. Çıkmazı, Kantarcı Ali, Karagözcü, Karagözcü Çıkmazı, Kariye Camii, Kariye Hanı, Kariye Türbesi, Kariye Yağhane, Kariye Yağhane Aralığı, Kasap, Kasım Odalar, Kefevi, Koza, Kurtağa Çeşmesi, Merdivenli Hamam Çıkmazı, Müftü, Nakkaş Sahi, Neşter, Oyuk Duvar, Salma Tomruk Çıkmazı, Mahmuz Çıkmazı
- Sebep: Bakım programı çalışması
Fatih
- Tarih: 4 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Derviş Ali, Salma Tomruk Aralığı, Sena, Tetik, Urgan, Ucbey, Vaiz, Yeşilce Direk, Avare, Özben, Şehit Raşit Kılıç, Şehit Ümit Uçan, Şeyh Eyüp
- Sebep: Bakım programı çalışması
Fatih
- Tarih: 4 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Derviş Ali, Fevzipaşa, Hoca Çakır, Hoca Çakır 1. Çıkmazı, Kalfa Efendi, Kariye Bostanı, Kariye Camii, Kariye Türbesi, Kariye Yağhane, Kariye Yağhane Aralığı, Kasap, Kasım Odalar, Kefevi, Koza, Kurtağa Çeşmesi, Merdivenli Hamam Çıkmazı, Müftü, Nakkaş Sahi, Neşter, Oyuk Duvar, Salma Tomruk
- Sebep: Bakım programı çalışması
Fatih
- Tarih: 4 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Ayvansaray, Paşa Hamamı, Saldırma, Salma Tomruk, Sarı Çizmeli, Sultan Çeşmesi, Vaiz, Çakırağa Yokuşu │ Cankurtaran, Kabasakal │ Derviş Ali, Aktar Kerim, Arı, Açıkbaş, Ağızlık 1., Bahçivan Çıkmazı, Bestekâr Civanağa, Borazan Tevfik, Canfeda Camii, Dolmuş Kuyu, Erbap Çıkmazı, Eski Osmaniye
- Sebep: Bakım programı çalışması
Fatih
- Tarih: 4 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 13:00 - 18:00 │ Süre: 5 saat
- Konum: Akşemsettin, Halıcılar, Yaran
- Sebep: Bakım programı çalışması
Fatih
- Tarih: 4 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Alemdar, Bab-ı Ali, Divanyolu, Hoca Rüstem, Hoca Rüstem Mektebi, Himaye-i Etfal, Molla Fenari, Çatalçeşme │ Molla Fenari, Bab-ı Ali, Türbedar │ Molla Gürani, Kadribey, Sadi Çeşmesi, Şehit Pilot Mahmut Nedim
- Sebep: Bakım programı çalışması
4 MAYIS 2026 İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Gaziosmanpaşa
- Tarih: 4 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 09:00 - 18:00 │ Süre: 9 saat
- Konum: Yeni Mahalle, 519/1., 520., 521., 522., 531., 534., 535., 536., 543., Merdivenli, Paşaçayırı, Yenimahalle │ Barbaros Hayrettin Paşa, 1004., 1006., 1007., 1018., 1012., Hoca Ali Aslan
- Sebep: Bakım programı çalışması
Gaziosmanpaşa
- Tarih: 4 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 09:00 - 18:00 │ Süre: 9 saat
- Konum: Hürriyet, Paşaçayırı, 273., 274., 275., 276., 277., 278., 285., 286., 287., 288., 289., 290., 291., 292., 298., 500 Evler, Paşaçayırı, Şehit Mustafa Yeşil │ Yeni Mahalle, 501., 502., 503., 504., 505., 507., 509., 509/1., 510., 511., 512., 513., 514., 515., 516., 517., 518., 519.
- Sebep: Bakım programı çalışması
4 MAYIS 2026 İSTANBUL KAĞITHANE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kağıthane
- Tarih: 4 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 09:00 - 14:00 │ Süre: 5 saat
- Konum: Seyrantepe, Dilek, Murat, Nato, Nato Çıkmazı, Nusret, Oğuzeli, Sarıkaya, Çavdar, İbrahim Karaoğlanoğlu
- Sebep: Bakım programı çalışması
Kağıthane
- Tarih: 4 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 11:00 - 17:00 │ Süre: 6 saat
- Konum: Seyrantepe, Buğday, Nusret, Oğuzeli, Yıldız, Yılmaz, Zühre, Çavdar, Çınarlı, Özden
- Sebep: Bakım programı çalışması
Kağıthane
- Tarih: 4 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Ortabayır, Dereboyu, Dişbudak, Eski Belediye, Kavis, Mayıs, Merdiven, Nazlı, Santral, Çamlı, Çetinay, Çukur │ Telsizler, Balçiçeği, Bağım, Begüm, Beyaz, Boncuk, Bordo, Bilgili Çıkmazı, Eski Belediye, Galata Deresi, İpekyolu
- Sebep: Bakım programı çalışması
4 MAYIS 2026 İSTANBUL KARTAL ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kartal
- Tarih: 4 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 09:30 - 18:00 │ Süre: 8 saat 30 dakika
- Konum: Erguvan, Çamlı, Defne
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
4 MAYIS 2026 İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Küçükçekmece
- Tarih: 4 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 09:00 - 18:00 │ Süre: 9 saat
- Konum: Atakent
- Sebep: Bakım programı çalışması
Küçükçekmece
- Tarih: 4 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 11:00 - 14:00 │ Süre: 3 saat
- Konum: Atakent, 4., Kamelya
- Sebep: Bakım programı çalışması
4 MAYIS 2026 İSTANBUL MALTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Maltepe
- Tarih: 4 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 10:00 - 13:30 │ Süre: 3 saat 30 dakika
- Konum: Bahriyeli, Dalgıç, İskele, Aralık, Çeşmeler, Rıhtım, Küçükyalı
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
4 MAYIS 2026 İSTANBUL PENDİK ELEKTRİK KESİNTİSİ
Pendik
- Tarih: 4 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 11:30 - 13:30 │ Süre: 2 saat
- Konum: Gül Goncası, Piri Reis
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Pendik
- Tarih: 4 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 10:00 - 18:30 │ Süre: 8 saat 30 dakika
- Konum: Cemil Meriç, Seydi̇ler, Ata, Uğur, Doğançam, Gül, Oruç, Körfez, Başarslan, Rençber, Abdi İpekçi, Çatal, Sultan Alparslan, Çekirdek, Yardım, Haydarpaşa, Çağdaş, Milli Egemenlik, Sevinçli, Deniz, Fatih
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Pendik
- Tarih: 4 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 09:30 - 17:30 │ Süre: 8 saat
- Konum: Kemençe, Aheste, Rıfat Ilgaz
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Pendik
- Tarih: 4 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 09:30 - 18:00 │ Süre: 8 saat 30 dakika
- Konum: Erguvan, Piri Reis
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Pendik
- Tarih: 4 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 14:00 - 16:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: Mustafa Akyol
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
4 MAYIS 2026 İSTANBUL SARIYER ELEKTRİK KESİNTİSİ
Sarıyer
- Tarih: 4 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 09:00 - 18:00 │ Süre: 9 saat
- Konum: Uskumruköy │ Zekeriyaköy
- Sebep: Bakım programı çalışması
Sarıyer
- Tarih: 4 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Kazım Karabekir Paşa, Çotanak │ Kireçburnu, Alakır, Haydar Aliyev, Hekim, Mısır, Çam Yolu │ Tarabya, Haydar Aliyev
- Sebep: Yatırım programı çalışması
Sarıyer
- Tarih: 4 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 09:00 - 18:00 │ Süre: 9 saat
- Konum: Uskumruköy, Konmaz, Elbasan, Ovanca, Saçaklı, Yelbayır, Emreler, Kilyos, Lüfer │ Zekeriyaköy, Kilyos
- Sebep: Bakım programı çalışması
4 MAYIS 2026 İSTANBUL SİLİVRİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Silivri
- Tarih: 4 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Alibey, Halim Uluşahin, Kırlangıç, Çaylak │ Cumhuriyet, Şerafettin Arda │ Fatih, Bağlar, Bıldırcın, Davulcu Salih, Esentepe, Esenyurt, Görecekli Çıkmazı, Güngördü, Halim Uluşahin, Hastane, Keklik, Leylek, Nuh, Ok, Onur, Pınarbaşı, Yüken, Ölçer Çıkmazı, Öz, Üveyik, Şebnem, Şerafettin Arda
- Sebep: Bakım programı çalışması
Silivri
- Tarih: 4 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Yolçatı, Değerli │ Çeltik, Deste Çıkmazı, Devlet, Dokuzluk, Egemenlik, Ermişler, Evrensel, Kamelya, Kerem, Kuruçeşme, Köşk, Orhan, Sahilboyu, Sayın, Stad, Söğütlük, Tatar, Taşçı, Temaşa, Tünel, Ulaşım, Yasemen, Yemiş, Ziverbey, Çamdağı, Çanta, Çerkezköy, İskenderiye
- Sebep: Yatırım programı çalışması
4 MAYIS 2026 İSTANBUL SULTANBEYLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Sultanbeyli
- Tarih: 4 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 11:00 - 12:30 │ Süre: 1 saat 30 dakika
- Konum: Şanlıurfa, Miraç, Güneş
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Sultanbeyli
- Tarih: 4 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 12:30 - 14:00 │ Süre: 1 saat 30 dakika
- Konum: Fatih
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Sultanbeyli
- Tarih: 4 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 14:00 - 15:30 │ Süre: 1 saat 30 dakika
- Konum: Erdoğan
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
4 MAYIS 2026 İSTANBUL SULTANGAZİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Sultangazi
- Tarih: 4 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Sultançiftliği, 188., 23.
- Sebep: Bakım programı çalışması
4 MAYIS 2026 İSTANBUL ŞİLE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Şile
- Tarih: 4 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 12:30 - 14:30 │ Süre: 2 saat
- Konum: Gezer, Soğullu, Kıran, Hakimiyet, Yedi Şehitler, Göçe, Uzunoğlu, 2296., Abbaslar, Kılıç Ali Paşa, Şeyhler, Asalet, Kalemköy, Kınık, Akgül, Tepebaşı, Seydi Ali Reis
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Şile
- Tarih: 4 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 15:00 - 17:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: Göçe, Kalemköy (Kalem Merkez), Yazmalı, Bahçedere, Kınık, Kalemköy, Yasemen
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
4 MAYIS 2026 İSTANBUL ŞİŞLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Şişli
- Tarih: 4 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Gülbahar, Biberiye, Biberiye Aralığı, Cemal Sururi, Derin, Dönmez, Galata Deresi, Gülbahar, Gündoğan, Güney 1, Güz, Haşhaş, Haşhaş Aralığı, Işık, Karanfil, Karanfil Yorulmaz, Kartal, Kurtuluş, Laleli, Meriç, Papatya 1, Rüya, Saka, Solmaz, Tekin, Tombul, Uysal, Yalçın, Yağmur, Yenidere, Yenigün, Yeşildağ
- Sebep: Bakım programı çalışması
Şişli
- Tarih: 4 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Gülbahar, Yüksel, Zincirlidere, Çetin, Çulluk, Çimen 1, Ülkü, Üveyik, Şahika, Şelale │ Mecidiyeköy, Berk, Gülbahar, Kekik, Kuşçular, Şahinler
- Sebep: Bakım programı çalışması
4 MAYIS 2026 İSTANBUL ÜMRANİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Ümraniye
- Tarih: 4 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 09:30 - 13:00 │ Süre: 3 saat 30 dakika
- Konum: Yahya Kemal, Prof. Hasan Küçük, Finans
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Ümraniye
- Tarih: 4 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 09:30 - 15:30 │ Süre: 6 saat
- Konum: 3042., 3044., 3001., 3002., 3045., 3028., 3132.
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
4 MAYIS 2026 İSTANBUL ÜSKÜDAR ELEKTRİK KESİNTİSİ
Üsküdar
- Tarih: 4 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 10:00 - 18:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Serap, Kanaryalı, Cengiz Topel, Gelin, Açangül, Güngörmüş, Manolyam, Namazgah, Sarı Papatya, Gül Çıkmazı, Küçük Namazgah, Beyaz Karanfil, Tepe, Güreşçi, Nergisler, İsmet İnönü, Menderes, Çayır, Zambaklı, Cemal Gürsel, Fevzi Çakmak, Namazgah Yokuşu, Büyük Namazgah, Büyük Namazgah Deresi, Sivaslılar
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
4 MAYIS 2026 İSTANBUL ADALAR ELEKTRİK KESİNTİSİ
4 Mayıs 2026 tarihinde İstanbul’un Adalar ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
4 MAYIS 2026 İSTANBUL BAKIRKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ
4 Mayıs 2026 tarihinde İstanbul’un Bakırköy ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
4 MAYIS 2026 İSTANBUL BEYOĞLU ELEKTRİK KESİNTİSİ
4 Mayıs 2026 tarihinde İstanbul’un Beyoğlu ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
4 MAYIS 2026 İSTANBUL GÜNGÖREN ELEKTRİK KESİNTİSİ
4 Mayıs 2026 tarihinde İstanbul’un Güngören ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
4 MAYIS 2026 İSTANBUL KADIKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ
4 Mayıs 2026 tarihinde İstanbul’un Kadıköy ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
4 MAYIS 2026 İSTANBUL SANCAKTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ
4 Mayıs 2026 tarihinde İstanbul’un Sancaktepe ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
4 MAYIS 2026 İSTANBUL TUZLA ELEKTRİK KESİNTİSİ
4 Mayıs 2026 tarihinde İstanbul’un Tuzla ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
4 MAYIS 2026 İSTANBUL ZEYTİNBURNU ELEKTRİK KESİNTİSİ
4 Mayıs 2026 tarihinde İstanbul’un Zeytinburnu ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.