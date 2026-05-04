Başkent Elektrik açıkladı: Ankara'da hangi ilçelerde bugün elektrik kesilecek?
4 MAYIS 2026 ANKARA ELEKTRİK KESİNTİLERİ
4 Mayıs 2026 Pazartesi günü Ankara’nın 17 ilçesinde 54 farklı elektrik kesintisi gerçekleşecek. İşte bugün Ankara’da elektrik kesintisi yaşayacak ilçeler…
4 MAYIS 2026 ANKARA AKYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ
Akyurt
- Tarih: 4 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 09:15 - 17:15 │ Süre: 8 saat
- Konum: Ahmetadil, Çankaya, Reşit Galip, Ziaur Rahman, Nene Hatun, Şairler, Kızkulesi, Kelebek, Beyaz Zambaklar, Uğur Mumcu
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Akyurt
- Tarih: 4 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 09:15 - 12:30 │ Süre: 3 saat 15 dakika
- Konum: Tuğla, Onur, Ağılcık, 279., Ünal., 19., 1477., Ahmetadil, Eren, 313., Mahir, Ataç, Çınar, Necip Fazıl Kısakürek, Erdemli, Gözde, Yıldız-, Bayır, 235., Zümrüt., Ertuğrulgazi., Oba., Gümüş, 290., 104., Yavuz Sultan Selim., Atatürk., Kazım Karabekir., Günaydın, Çağlayan_1, Şeyh Şamil, Eklem, Emin, 101., Ekber, Atak, Susam, Yeşilyurt, Akşemsettin., Dedekorkut, Çimen., Faruk, 109., Saray., Burcu, Ertuğrul, Dumlupınar, Derviş, 234., Kirazlı, Anafartalar., Hüseyingazi, Topraklık, 297., Akşemsettin, Cevher, Taşkent_1, 1462., 107., 284., 298., Atakan, Pelin, Çağdaş, Duru, Vadi, Gayret, Saidi Nursi, 110., Elmalı, Çember, 291., Kurusarı, Feza, Aşina, Bademli, Ünal, Adnan Menderes, 1473., 295., Derin, Didem, Cennet., 108., Yeşilırmak, Bağlum, Gazi_1, Şahin., Bedir, Bahtiyar_1, Kardelen, Çamlık, Barış, Şen, Eda, Ekin., Yakut, 238., Erdem, Şehit Mustafa Mayuk, 287., Karşıyaka, Eyüp Sultan, Coşkun, Çınar., Gezgin, Atıf Efendi, Atma, Hacı Bayram Veli., Kazım Karabekir, Arif, Abadan, Gonca, Kalpaklıpınar, 300., Dikmen, Sirkeli Yeşilova, 1463., İslamabad, Kösrelikkızığı
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Akyurt
- Tarih: 4 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 11:30 - 13:30 │ Süre: 2 saat
- Konum: Ahmetadil, Karşıyaka
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
4 MAYIS 2026 ANKARA ALTINDAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Altındağ
- Tarih: 4 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 09:30 - 17:30 │ Süre: 8 saat
- Konum: Kavaklı Yolu, Kavaklı
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Altındağ
- Tarih: 4 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 10:30 - 12:30 │ Süre: 2 saat
- Konum: Kalbur, Turgut Özal 2, İlkev, Gülaçan, Adalıhalil, Beybaba, Örnek, Faik Suat, 672., İçli
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Altındağ
- Tarih: 4 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 14:30 - 17:00 │ Süre: 2 saat 30 dakika
- Konum: Altın, Karşıyaka, Ağcataş Yolu, Bekpınar Yolu, Ekincik, Odabaşı, Odabaşı Karşıyaka
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Altındağ
- Tarih: 4 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 15:00 - 16:00 │ Süre: 1 saat
- Konum: 1722.
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Altındağ
- Tarih: 4 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 13:30 - 14:30 │ Süre: 1 saat
- Konum: Arılık, Arama
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
4 MAYIS 2026 ANKARA AYAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Ayaş
- Tarih: 4 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 09:30 - 17:00 │ Süre: 7 saat 30 dakika
- Konum: Ortabereket
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
4 MAYIS 2026 ANKARA BALA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bala
- Tarih: 4 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Torunoğlu, Bahçeli, Atatürk., Yaylalıözü, Atatürk, Cumhuriyet Afşar, Abdi İpekçi, Yayla Afşar, Beşevler, 19 Mayıs Afşar, Adnan Kahveci
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Bala
- Tarih: 4 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 09:15 - 17:00 │ Süre: 7 saat 45 dakika
- Konum: Gazi Mustafa Kemal, İnönü, Göl, Atatürk., Karayalçın, Santral, Kanal Yolu, Ahmet Arif, Mithat Paşa, Kızılırmak
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Bala
- Tarih: 4 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 09:00 - 16:45 │ Süre: 7 saat 45 dakika
- Konum: Karayalçın, Göl, 19 Mayıs, Atatürk, Lale, Eğilmez Kale Mevki, Kızılırmak, Atatürk., Yavuz Selim, Kanal Yolu, Gazi Mustafa Kemal, Menekşe, Santral, Abdülkadir Arslan, Mimar Sinan, İnönü, Raşit Ercan
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
4 MAYIS 2026 ANKARA ÇAMLIDERE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Çamlıdere
- Tarih: 4 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 09:30 - 17:30 │ Süre: 8 saat
- Konum: Tepe, Merkez Yediören
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Çamlıdere
- Tarih: 4 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 09:30 - 17:30 │ Süre: 8 saat
- Konum: Yayla Gebeler, Üyücek, Korkmazlar, Alakoç, Yayla Meşeler, Yayla Avşarlar, Yayla Üyücek, Yeni Yayla, Yayla Kasımlar, Hamzalar, Karaağaç, Berçinyayalar, Eskice Şahinler, Süleler, Dereneci, Şahinler, Yayla Alakoç, Yayla Evleri Hıdırlar, Gökbel, Berçinçatak, Gebeler
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
4 MAYIS 2026 ANKARA ÇANKAYA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Çankaya
- Tarih: 4 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 09:15 - 17:15 │ Süre: 8 saat
- Konum: Ahmetadil, Çankaya, Reşit Galip, Ziaur Rahman, Nene Hatun, Şairler, Kızkulesi, Kelebek, Beyaz Zambaklar, Uğur Mumcu
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Çankaya
- Tarih: 4 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 09:30 - 11:30 │ Süre: 2 saat
- Konum: Erol Yaşar Türkalp, 274.
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Çankaya
- Tarih: 4 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 09:30 - 12:00 │ Süre: 2 saat 30 dakika
- Konum: Muhsin Yazıcıoğlu
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Çankaya
- Tarih: 4 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 12:15 - 14:30 │ Süre: 2 saat 15 dakika
- Konum: Muhsin Yazıcıoğlu
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Çankaya
- Tarih: 4 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 15:00 - 17:30 │ Süre: 2 saat 30 dakika
- Konum: 1462., 1500., 1489., 1482., 1487., Mevlana, 1481., 1485.
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
4 MAYIS 2026 ANKARA ÇUBUK ELEKTRİK KESİNTİSİ
Çubuk
- Tarih: 4 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 09:15 - 12:30 │ Süre: 3 saat 15 dakika
- Konum: Tuğla, Onur, Ağılcık, 279., Ünal., 19., 1477., Ahmetadil, Eren, 313., Mahir, Ataç, Çınar, Necip Fazıl Kısakürek, Erdemli, Gözde, Yıldız-, Bayır, 235., Zümrüt., Ertuğrulgazi., Oba., Gümüş, 290., 104., Yavuz Sultan Selim., Atatürk., Kazım Karabekir., Günaydın, Çağlayan_1, Şeyh Şamil, Eklem, Emin, 101., Ekber, Atak, Susam, Yeşilyurt, Akşemsettin., Dedekorkut, Çimen., Faruk, 109., Saray., Burcu, Ertuğrul, Dumlupınar, Derviş, 234., Kirazlı, Anafartalar., Hüseyingazi, Topraklık, 297., Akşemsettin, Cevher, Taşkent_1, 1462., 107., 284., 298., Atakan, Pelin, Çağdaş, Duru, Vadi, Gayret, Saidi Nursi, 110., Elmalı, Çember, 291., Kurusarı, Feza, Aşina, Bademli, Ünal, Adnan Menderes, 1473., 295., Derin, Didem, Cennet., 108., Yeşilırmak, Bağlum, Gazi_1, Şahin., Bedir, Bahtiyar_1, Kardelen, Çamlık, Barış, Şen, Eda, Ekin., Yakut, 238., Erdem, Şehit Mustafa Mayuk, 287., Karşıyaka, Eyüp Sultan, Coşkun, Çınar., Gezgin, Atıf Efendi, Atma, Hacı Bayram Veli., Kazım Karabekir, Arif, Abadan, Gonca, Kalpaklıpınar, 300., Dikmen, Sirkeli Yeşilova, 1463., İslamabad, Kösrelikkızığı
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Çubuk
- Tarih: 4 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 09:15 - 17:15 │ Süre: 8 saat
- Konum: Susuz, Tahtayazı
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
4 MAYIS 2026 ANKARA ELMADAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Elmadağ
- Tarih: 4 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 09:15 - 17:15 │ Süre: 8 saat
- Konum: Kayadibi
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Elmadağ
- Tarih: 4 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 09:30 - 14:30 │ Süre: 5 saat
- Konum: Karacahasan, 172., Kuşçuali, Karacahasan Küme
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Elmadağ
- Tarih: 4 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 14:30 - 17:00 │ Süre: 2 saat 30 dakika
- Konum: Altın, Karşıyaka, Ağcataş Yolu, Bekpınar Yolu, Ekincik, Odabaşı, Odabaşı Karşıyaka
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
4 MAYIS 2026 ANKARA ETİMESGUT ELEKTRİK KESİNTİSİ
Etimesgut
- Tarih: 4 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 09:30 - 15:30 │ Süre: 6 saat
- Konum: Bağlıca, 1335., 1314., Mermeroğlu, 1315., 1333., Aymer, Kayacık, 1334., Tekdal, Seçkin, Kuzupınarı, Gülkent, 1343., 1339., 1336.
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Etimesgut
- Tarih: 4 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 09:00 - 13:30 │ Süre: 4 saat 30 dakika
- Konum: Kayı., 346., Bahçeli, Baykan, Behçet Necatigil, Belediye, Cevher, Şehit Burak Türkoğlu, Feyza., 371., Buse, Bilal Habeşi, Ayaş Ankara Yolu Harikalar Park, 370., Baharat, Bildiren, 373., Birtat, Ayaş Ankara Yolu, Bedri., Bayraklı, Menderes, Devrimler, Abdurrahim Karakoç, Bahtışen, Bilal, Canlı
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Etimesgut
- Tarih: 4 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 09:00 - 13:00 │ Süre: 4 saat
- Konum: 2128., 2135., 2139., 2145., 2142., 2134., 2159., 2141.
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Etimesgut
- Tarih: 4 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 12:30 - 14:30 │ Süre: 2 saat
- Konum: Gezer, Soğullu, Kıran, Hakimiyet, Yedi Şehitler, Göçe, Uzunoğlu, 2296., Abbaslar, Kılıç Ali Paşa, Şeyhler, Asalet, Kalemköy, Kınık, Akgül, Tepebaşı, Seydi Ali Reis
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Etimesgut
- Tarih: 4 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 14:00 - 17:30 │ Süre: 3 saat 30 dakika
- Konum: 4011., 4013., Yeşilova
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
4 MAYIS 2026 ANKARA GÖLBAŞI ELEKTRİK KESİNTİSİ
Gölbaşı
- Tarih: 4 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Torunoğlu, Bahçeli, Atatürk., Yaylalıözü, Atatürk, Cumhuriyet Afşar, Abdi İpekçi, Yayla Afşar, Beşevler, 19 Mayıs Afşar, Adnan Kahveci
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Gölbaşı
- Tarih: 4 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 09:00 - 14:00 │ Süre: 5 saat
- Konum: 1002., Kızılcaşar, 1225., 2916., İsmail Gaspıralı
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Gölbaşı
- Tarih: 4 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 09:30 - 13:30 │ Süre: 4 saat
- Konum: Tepeyurt, Ercan, Ahiboz
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Gölbaşı
- Tarih: 4 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 12:30 - 14:30 │ Süre: 2 saat
- Konum: Çimşit
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Gölbaşı
- Tarih: 4 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 15:00 - 17:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: Çimşit
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Gölbaşı
- Tarih: 4 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 14:00 - 18:30 │ Süre: 4 saat 30 dakika
- Konum: Mahmatlı, Mahmatlı Bahçe, Soğulcak, Tepeyurt
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
4 MAYIS 2026 ANKARA KAHRAMANKAZAN ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kahramankazan
- Tarih: 4 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 12:00 - 13:00 │ Süre: 1 saat
- Konum: Nazım Ercan, 15., 24., 1 Nolu, Adnan Menderes, 16., 55., 1., 23.
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Kahramankazan
- Tarih: 4 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 14:00 - 15:00 │ Süre: 1 saat
- Konum: 635., 614., 634., 636.
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Kahramankazan
- Tarih: 4 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 15:00 - 17:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: Çimşit
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
4 MAYIS 2026 ANKARA KEÇİÖREN ELEKTRİK KESİNTİSİ
Keçiören
- Tarih: 4 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 14:30 - 17:00 │ Süre: 2 saat 30 dakika
- Konum: Altın, Karşıyaka, Ağcataş Yolu, Bekpınar Yolu, Ekincik, Odabaşı, Odabaşı Karşıyaka
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
4 MAYIS 2026 ANKARA KIZILCAHAMAM ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kızılcahamam
- Tarih: 4 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 09:00 - 12:00 │ Süre: 3 saat
- Konum: Dilek, Kaplıca, Kazım Karabekir, Soğuksu, Yenice-1
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Kızılcahamam
- Tarih: 4 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 09:30 - 17:30 │ Süre: 8 saat
- Konum: Yayla Gebeler, Üyücek, Korkmazlar, Alakoç, Yayla Meşeler, Yayla Avşarlar, Yayla Üyücek, Yeni Yayla, Yayla Kasımlar, Hamzalar, Karaağaç, Berçinyayalar, Eskice Şahinler, Süleler, Dereneci, Şahinler, Yayla Alakoç, Yayla Evleri Hıdırlar, Gökbel, Berçinçatak, Gebeler
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Kızılcahamam
- Tarih: 4 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 13:30 - 17:00 │ Süre: 3 saat 30 dakika
- Konum: Soğuksu, Kosova, Ahmet Özbek
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
4 MAYIS 2026 ANKARA MAMAK ELEKTRİK KESİNTİSİ
Mamak
- Tarih: 4 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 09:30 - 11:30 │ Süre: 2 saat
- Konum: Bahar, Turgut Reis, Acar, Nenehatun, Sümbül, Söğüt, Derya, Vatan, Pınar, Tuna
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Mamak
- Tarih: 4 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 12:30 - 14:30 │ Süre: 2 saat
- Konum: Çamlıca, Samsun Devlet Yolu, Vatan, Kadife, Yıldız, Burcu, Kelebek, Altın
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Mamak
- Tarih: 4 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 14:30 - 17:00 │ Süre: 2 saat 30 dakika
- Konum: Altın, Karşıyaka, Ağcataş Yolu, Bekpınar Yolu, Ekincik, Odabaşı, Odabaşı Karşıyaka
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Mamak
- Tarih: 4 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 15:30 - 17:30 │ Süre: 2 saat
- Konum: Vatan
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
4 MAYIS 2026 ANKARA PURSAKLAR ELEKTRİK KESİNTİSİ
Pursaklar
- Tarih: 4 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 09:15 - 12:30 │ Süre: 3 saat 15 dakika
- Konum: Tuğla, Onur, Ağılcık, 279., Ünal., 19., 1477., Ahmetadil, Eren, 313., Mahir, Ataç, Çınar, Necip Fazıl Kısakürek, Erdemli, Gözde, Yıldız-, Bayır, 235., Zümrüt., Ertuğrulgazi., Oba., Gümüş, 290., 104., Yavuz Sultan Selim., Atatürk., Kazım Karabekir., Günaydın, Çağlayan_1, Şeyh Şamil, Eklem, Emin, 101., Ekber, Atak, Susam, Yeşilyurt, Akşemsettin., Dedekorkut, Çimen., Faruk, 109., Saray., Burcu, Ertuğrul, Dumlupınar, Derviş, 234., Kirazlı, Anafartalar., Hüseyingazi, Topraklık, 297., Akşemsettin, Cevher, Taşkent_1, 1462., 107., 284., 298., Atakan, Pelin, Çağdaş, Duru, Vadi, Gayret, Saidi Nursi, 110., Elmalı, Çember, 291., Kurusarı, Feza, Aşina, Bademli, Ünal, Adnan Menderes, 1473., 295., Derin, Didem, Cennet., 108., Yeşilırmak, Bağlum, Gazi_1, Şahin., Bedir, Bahtiyar_1, Kardelen, Çamlık, Barış, Şen, Eda, Ekin., Yakut, 238., Erdem, Şehit Mustafa Mayuk, 287., Karşıyaka, Eyüp Sultan, Coşkun, Çınar., Gezgin, Atıf Efendi, Atma, Hacı Bayram Veli., Kazım Karabekir, Arif, Abadan, Gonca, Kalpaklıpınar, 300., Dikmen, Sirkeli Yeşilova, 1463., İslamabad, Kösrelikkızığı
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Pursaklar
- Tarih: 4 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 11:30 - 13:30 │ Süre: 2 saat
- Konum: Ahmetadil, Karşıyaka
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Pursaklar
- Tarih: 4 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 13:30 - 15:00 │ Süre: 1 saat 30 dakika
- Konum: Ziya Ülhak, Saray., 49., 48., 320., 77., Hekimhan, Sirkeli Yeşilova, 50., Yakut., 47., Kızılırmak, 62., Sütçü İmam., 78., 5., Yeşilyurt, 9.
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Pursaklar
- Tarih: 4 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 15:00 - 17:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: Karşıyaka
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
4 MAYIS 2026 ANKARA SİNCAN ELEKTRİK KESİNTİSİ
Sincan
- Tarih: 4 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 09:00 - 13:30 │ Süre: 4 saat 30 dakika
- Konum: Kayı., 346., Bahçeli, Baykan, Behçet Necatigil, Belediye, Cevher, Şehit Burak Türkoğlu, Feyza., 371., Buse, Bilal Habeşi, Ayaş Ankara Yolu Harikalar Park, 370., Baharat, Bildiren, 373., Birtat, Ayaş Ankara Yolu, Bedri., Bayraklı, Menderes, Devrimler, Abdurrahim Karakoç, Bahtışen, Bilal, Canlı
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Sincan
- Tarih: 4 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 09:30 - 17:00 │ Süre: 7 saat 30 dakika
- Konum: İlyakut, Mülk, Ayaş Ankara Yolu, Akçaören, Ayaş Ankara
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Sincan
- Tarih: 4 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 13:30 - 15:30 │ Süre: 2 saat
- Konum: Necip Fazıl, Ülkü., Güney, Poyraz., Yavuz., Yağmur., Güröz, Çoğlu, Fırat., Hanımeli., Kazım Karabekir., Ergenekon.
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
4 MAYIS 2026 ANKARA YENİMAHALLE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Yenimahalle
- Tarih: 4 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 15:00 - 17:30 │ Süre: 2 saat 30 dakika
- Konum: Anadolu, 295., 349.
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
4 MAYIS 2026 ANKARA BEYPAZARI ELEKTRİK KESİNTİSİ
4 Mayıs 2026 tarihinde Ankara’nın Beypazarı ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
4 MAYIS 2026 ANKARA EVREN ELEKTRİK KESİNTİSİ
4 Mayıs 2026 tarihinde Ankara’nın Evren ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
4 MAYIS 2026 ANKARA GÜDÜL ELEKTRİK KESİNTİSİ
4 Mayıs 2026 tarihinde Ankara’nın Güdül ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
4 MAYIS 2026 ANKARA HAYMANA ELEKTRİK KESİNTİSİ
4 Mayıs 2026 tarihinde Ankara’nın Haymana ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
4 MAYIS 2026 ANKARA KALECİK ELEKTRİK KESİNTİSİ
4 Mayıs 2026 tarihinde Ankara’nın Kalecik ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
4 MAYIS 2026 ANKARA NALLIHAN ELEKTRİK KESİNTİSİ
4 Mayıs 2026 tarihinde Ankara’nın Nallıhan ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
4 MAYIS 2026 ANKARA POLATLI ELEKTRİK KESİNTİSİ
4 Mayıs 2026 tarihinde Ankara’nın Polatlı ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
4 MAYIS 2026 ANKARA ŞEREFLİKOÇHİSAR ELEKTRİK KESİNTİSİ
4 Mayıs 2026 tarihinde Ankara’nın Şereflikoçhisar ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.