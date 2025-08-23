4 ilçede denize girmek yasaklandı

Kastamonu’da dört ilçede, dalga boyunun yüksek olması ve olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün denize girme yasağı ilan edildi.

Abana, Bozkurt, Çatalzeytin ve İnebolu kaymakamlıklarından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgilere istinaden Hıfzıssıhha Kurulu kararı çerçevesinde 23 Ağustos Cumartesi günü ilçelerin mülki sınırları içerisindeki denizlere girişlerin yasaklandığı duyuruldu.

Yetkililer, vatandaşlardan özellikle sahil ve kıyı bölgelerinde dikkatli olmalarını, tedbirsiz hareket etmemelerini istedi.