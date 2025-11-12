4 gündür devam ediyordu: Nehil Sazlığı yangını söndürüldü

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, yüzlerce kuş türüne ev sahipliği yapan ve koruma altında olan Nehil Sazlığı'nda dört gün önce başlayan yangın, havadan ve karadan yürütülen yoğun çalışmalar sonucunda tamamen söndürüldü.

Yüksekova ilçe merkezine 5 kilometre uzaklıkta bulunan ve yaklaşık 200 kuş türünü barındıran Nehil Sazlığı'nda 4 gün önce yangın çıktı. 'Kesin Korunacak Hassas Alan' ve 'Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı' olarak tescillenmiş olan koruma altındaki bölgede başlayan alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. İlçenin Dedeler, Kamışlı, Karlı ve Vezirli köylerinin yakınlarındaki sazlık alanda çıkan yangın, yaklaşık 3 kilometrelik bir alanda etkili oldu.

BATAKLIK ARAZİ MÜDAHALEYİ ZORLAŞTIRDI

Yangına müdahale için Yüksekova Belediyesi itfaiye ekipleri ile Doğa Koruma Müdürlüğü ekipleri derhal bölgeye sevk edildi. Ancak, sazlık alanın bataklık yapısı, karadan yürütülen söndürme çalışmalarını önemli ölçüde zorlaştırdı. Ekiplerin alevlere ulaşmakta güçlük çekmesi üzerine, söndürme çalışmalarına havadan destek sağlanması kararlaştırıldı. Bu kapsamda, Elazığ Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı bir yangın söndürme helikopteri dün sabah saatlerinden itibaren bölgeye sevk edildi.

GECE KONTROL ALTINA ALINDI, SABAH TAMAMEN SÖNDÜRÜLDÜ

Sazlık alanda bulunan 3 ayrı ekip ve 4 itfaiye aracının karadan yürüttüğü çalışmalara, Dilimli Barajı'ndan su alarak alevlerin üzerine bırakan helikopterin havadan müdahalesi de eklendi. Koordineli bir şekilde yürütülen yoğun çabalar sonucunda yangın, gece saatlerinde kontrol altına alındı. Bölgedeki soğutma çalışmaları ise sabaha kadar devam etti. Yangın, bu sabah saatlerinde tamamen söndürüldü.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

