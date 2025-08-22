36 kişi ölümden döndü! Yolcu otobüsü alev alev yandı

Ankara'da seyir halindeki yolcu otobüsü alev alev yandı. Otobüsteki 36 yolcu tahliye edilirken otobüs ise kullanılmaz hale geldi.

Hatay'dan İstanbul'a gelmekte olan 31 AJC 145 plakalı yolcu otobüsü, Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam Yakakaya mevkisinde tespit edilemeyen bir nedenle yanmaya başladı.

Kısa sürede durumu fark eden otobüs şoförü aracı emniyet şeridine çekerek içerdeki 36 yolcuyu tahliye etti.

Bu sırada olay, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve otoyol jandarması ekipleri yönlendirildi.

YANGIN YARIM SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

İtfaiyenin müdahale ettiği yangın yaklaşık yarım saatlik bir çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

Tahliye edilen yolcular başka bir otobüse alınarak yola devam etti. Diğer otobüs ise kullanılmaz hale geldi.

"CAN HAVLİYLE YOLCULARI TAHLİYE ETTİK"

Yanan otobüsün muavini Turgay Olgar, "36 yolcumuz vardı. Aracı zar zor burada durdurabildik. Can havliyle imdat kolunu çekip, yolcuları tahliye ettik. Allah'a şükür can kaybımız yok sadece mal kaybımız var." şeklinde konuştu.

"MOTOR KISMINDAN ALEVLERİN ÇIKTIĞINI GÖRDÜK"

Otobüste seyahat eden Veysel Özgür ise "Muavinin bir ses duymasıyla araçtan inmemiz bir oldu. Aşağıya indiğimizde aracın motor kısmından alevlerin çıktığını gördük. Sonra hepimizi tahliye ettiler. Çok şükür bir şey olmadı, bütün yolcular sağ salim indi." dedi.

