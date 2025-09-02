34 bin uyuşturucu hap ile 2 kilo kokain ele geçirildi

Diyarbakır'da uyuşturucuya yönelik geniş kapsamlı operasyonlarda çok sayıda madde ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarda, takibe alınan bir takside 34 bin 360 uyuşturucu hap bulundu. Araçtaki 3 şüpheli gözaltına alındı. Kentte uyuşturucu getireceği değerlendirilen bir kişinin üzerinde yapılan aramada ise 2 kilo 260 gram kokain ele geçirildi, şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Son bir hafta içinde gerçekleştirilen 5 ayrı operasyonda esrar ve türevleri başta olmak üzere çeşitli uyuşturucu maddelere de el konuldu. Operasyonlarda gözaltına alınan toplam 20 şüpheliden 14'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.