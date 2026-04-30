BEDAŞ ve AYEDAŞ'tan dev kesinti: 70 nokta etkileniyor

30 Nisan 2026 Perşembe günü İstanbul'un 30 ilçesinde 70 elektrik kesintisi yaşanacak. Avrupa yakasında Sultangazi, Esenyurt, Güngören ve Bahçelievler; Anadolu yakasında ise Beykoz, Kadıköy, Kartal ve Pendik öne çıkan ilçeler arasında yer alıyor. Kesintilerin büyük çoğunluğunun gerekçesi bakım ve şebeke iyileştirme çalışmaları.