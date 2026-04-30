BEDAŞ ve AYEDAŞ'tan dev kesinti: 70 nokta etkileniyor
30 NİSAN 2026 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ
30 Nisan 2026 Perşembe günü İstanbul’un 30 ilçesinde 70 elektrik kesintisi gerçekleşecek. İşte bugün İstanbul’da elektrik kesintisi yaşayacak ilçeler…
30 NİSAN 2026 İSTANBUL ATAŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ
- Tarih: 30 Nisan 2026 Perşembe
- Saat: 09:30 - 14:00 │ Süre: 4 saat 30 dakika
- Konum: Gülnihal
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Ataşehir
- Tarih: 30 Nisan 2026 Perşembe
- Saat: 09:30 - 15:30 │ Süre: 6 saat
- Konum: 3048, 3047/1, 3049, 3001, 3002, 3050
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Ataşehir
- Tarih: 30 Nisan 2026 Perşembe
- Saat: 11:00 - 14:00 │ Süre: 3 saat
- Konum: 17, 24, 25, 21, Ferhatpaşa Yolu, 22, 10, 23
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
30 NİSAN 2026 İSTANBUL AVCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ
- Tarih: 30 Nisan 2026 Perşembe
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Denizköşkler, Dr. Sadık Ahmet, Dilek, Ersoy, Mert, Reyhan, Zafer, İyibaş, Şehit Serhat Şanlı, Şen
- Sebep: Yatırım programı çalışması
30 NİSAN 2026 İSTANBUL BAĞCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ
- Tarih: 30 Nisan 2026 Perşembe
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Bağlar, 56, Atatürk │ Hürriyet, 129, 130, 64, 65, 68, Menderes, Malazgirt, Menderes, Şehit Ali Yılmaz
- Sebep: Bakım programı çalışması
30 NİSAN 2026 İSTANBUL BAHÇELİEVLER ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bahçelievler
- Tarih: 30 Nisan 2026 Perşembe
- Saat: 00:00 - 07:00 │ Süre: 7 saat
- Konum: Bahçelievler, Barbaros Hayrettin, Eski Londra Asfaltı, Leventler, Naci Kasım, Piri Reis 1, Vezir
- Sebep: Bakım programı çalışması
Bahçelievler
- Tarih: 30 Nisan 2026 Perşembe
- Saat: 09:10 - 17:00 │ Süre: 7 saat 50 dakika
- Konum: Kocasinan Merkez, Erguvan 1, Koçyiğitler, Marmara │ Soğanlı, Kemal Sunal
- Sebep: Bakım programı çalışması
Bahçelievler
- Tarih: 30 Nisan 2026 Perşembe
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Kocasinan Merkez
- Sebep: Bakım programı çalışması
30 NİSAN 2026 İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ
Başakşehir
- Tarih: 30 Nisan 2026 Perşembe
- Saat: 10:00 - 12:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: Bahçeşehir 1. Kısım
- Sebep: Yatırım programı çalışması
30 NİSAN 2026 İSTANBUL BAYRAMPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bayrampaşa
- Tarih: 30 Nisan 2026 Perşembe
- Saat: 10:00 - 14:00 │ Süre: 4 saat
- Konum: Kocatepe, Paşa
- Sebep: Yatırım programı çalışması
30 NİSAN 2026 İSTANBUL BEŞİKTAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Beşiktaş
- Tarih: 30 Nisan 2026 Perşembe
- Saat: 10:00 - 18:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Akatlar, Kaktüs, Melodi, Tepecik Yolu │ Etiler, Emin, Tepecik Yolu, Tunca, İncesu
- Sebep: Bakım programı çalışması
30 NİSAN 2026 İSTANBUL BEYKOZ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Beykoz
- Tarih: 30 Nisan 2026 Perşembe
- Saat: 09:00 - 11:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: Yapraklı Çıkmazı
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Beykoz
- Tarih: 30 Nisan 2026 Perşembe
- Saat: 11:30 - 13:30 │ Süre: 2 saat
- Konum: Akbaba, Kocabayır, Kabakoz Yolu, Fener, Mecitdere Yolu, Arın
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Beykoz
- Tarih: 30 Nisan 2026 Perşembe
- Saat: 14:00 - 16:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: Çakallimanı Çıkmazı
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Beykoz
- Tarih: 30 Nisan 2026 Perşembe
- Saat: 10:00 - 18:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Akasya, Düz Ayak Çıkmazı, Ihlamur, Kartopu, Nergis, Korkut
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Beykoz
- Tarih: 30 Nisan 2026 Perşembe
- Saat: 15:00 - 17:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: Seniye İsmail Hanım, Bay, Öğümce Yolu, Cazip, Çare, Tahtaköprü, Felek Çıkmazı, Çırçır, Yumak, Cankurtaran
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
30 NİSAN 2026 İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Beylikdüzü
- Tarih: 30 Nisan 2026 Perşembe
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Yakuplu, 66, 68, Barış
- Sebep: Yatırım programı çalışması
30 NİSAN 2026 İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Büyükçekmece
- Tarih: 30 Nisan 2026 Perşembe
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Atatürk, Anafartalar, Burak, Defne, Güneş 1, Orkide, Parmaksız, Sakın, Sedef, Yağmur
- Sebep: Yatırım programı çalışması
30 NİSAN 2026 İSTANBUL ÇEKMEKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ
Çekmeköy
- Tarih: 30 Nisan 2026 Perşembe
- Saat: 09:30 - 18:00 │ Süre: 8 saat 30 dakika
- Konum: Yonca, Çağdaş, İkbal, Gonca, Tuğba, Şehit Turan, Özden
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
30 NİSAN 2026 İSTANBUL ESENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ
Esenler
- Tarih: 30 Nisan 2026 Perşembe
- Saat: 10:00 - 18:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Birlik, 810, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 824, 825, 826, 827, 828, Bahadır, Fatih Sultan Mehmet, Karaoğlanoğlu, Mehmet Akif Ersoy
- Sebep: Bakım programı çalışması
Esenler
- Tarih: 30 Nisan 2026 Perşembe
- Saat: 09:00 - 12:00 │ Süre: 3 saat
- Konum: Oruçreis, 591, 592, 596, 598, 608, 609, 610, 611, 612, 619, 620, 622, 623, 625, Aydın, Ege, Karadeniz
- Sebep: Bakım programı çalışması
30 NİSAN 2026 İSTANBUL ESENYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ
Esenyurt
- Tarih: 30 Nisan 2026 Perşembe
- Saat: 09:00 - 13:30 │ Süre: 4 saat 30 dakika
- Konum: Bağlarçeşme, 1185, 1188, 1189, 1190, 1191, 1204, 1207
- Sebep: Bakım programı çalışması
Esenyurt
- Tarih: 30 Nisan 2026 Perşembe
- Saat: 08:30 - 12:30 │ Süre: 4 saat
- Konum: Zafer, 132
- Sebep: Bakım programı çalışması
Esenyurt
- Tarih: 30 Nisan 2026 Perşembe
- Saat: 13:30 - 17:30 │ Süre: 4 saat
- Konum: Zafer, 118, 140
- Sebep: Bakım programı çalışması
Esenyurt
- Tarih: 30 Nisan 2026 Perşembe
- Saat: 12:00 - 14:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: Orhan Gazi, 1657, 1670
- Sebep: Yatırım programı çalışması
Esenyurt
- Tarih: 30 Nisan 2026 Perşembe
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Piri Reis, 112, 113, 116, 119, 120, 121, 122, 171, Abdi İpekçi │ Namık Kemal, 116, Tonguç Baba │ Turgut Özal, 116 │ Zafer, 169
- Sebep: Bakım programı çalışması
30 NİSAN 2026 İSTANBUL EYÜPSULTAN ELEKTRİK KESİNTİSİ
Eyüpsultan
- Tarih: 30 Nisan 2026 Perşembe
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Düğmeciler, Sedat Bora, Talimhane, Yeşilçınar, Yusufbey Bağ, Yusufbey Çıkmazı, Zübeyir Gündüzalp, Şeyh Abdullah │ İslambey, 1. Bayıldım Çıkmazı, Arifpaşa, Bayıldım, Edebiye, Kanun, Kara Süleyman Tekke, Necip Fazıl Kısakürek
- Sebep: Bakım programı çalışması
Eyüpsultan
- Tarih: 30 Nisan 2026 Perşembe
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: İslambey, Tahtaminare Bostanı, İslambey Çeşmesi │ Ağaçlı, 3. Selvi, 5. Defne, Ağaçlı Köy Yolu, Karaağaç, Kavak, Kocayemiş, Meşe, Sandal, Sarıçam, Sedir │ Odayeri, 3. Kartal, Kartepe, Kazdağı, Kızak, Nalan, Neriman, Samanlı, Selçuk Bey
- Sebep: Bakım programı çalışması
Eyüpsultan
- Tarih: 30 Nisan 2026 Perşembe
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Düğmeciler, 1. Demet, Akasya, Arifpaşa, Düş Çıkmazı, Kara Süleyman Tekke, Küme, Sarıçiçek, Vesile Çıkmazı, Çavuşbağı │ Rami Cuma, Arif Rıza, Arifpaşa, Atayolu, Ayten, Bağlar, Bosna, Cuma Camii, Edebiye, Mahmudiye, Necip Fazıl Kısakürek, Rami Eyüp Yolu
- Sebep: Bakım programı çalışması
30 NİSAN 2026 İSTANBUL FATİH ELEKTRİK KESİNTİSİ
Fatih
- Tarih: 30 Nisan 2026 Perşembe
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Silivrikapı, Sebzeci, Vidin, Vidin Çıkmazı │ Seyyid Ömer, Ali Şir Nevai, Sırripaşa, Taşköprülüzade, Yapağı
- Sebep: Yatırım programı çalışması
30 NİSAN 2026 İSTANBUL GÜNGÖREN ELEKTRİK KESİNTİSİ
Güngören
- Tarih: 30 Nisan 2026 Perşembe
- Saat: 00:00 - 07:00 │ Süre: 7 saat
- Konum: Haznedar, Adalar, Bağcılar, Eski Londra Asfaltı, Heybeli, Kınalı, Köşkler, Meriç, Sakarya, Sefa, Şevketdağ
- Sebep: Bakım programı çalışması
Güngören
- Tarih: 30 Nisan 2026 Perşembe
- Saat: 07:30 - 11:30 │ Süre: 4 saat
- Konum: Haznedar, Bahçe, Ergene, Kınalı, İlkyuva
- Sebep: Yatırım programı çalışması
Güngören
- Tarih: 30 Nisan 2026 Perşembe
- Saat: 08:00 - 12:00 │ Süre: 4 saat
- Konum: Haznedar, Ergene, Kınalı, Ordu, Sönmez
- Sebep: Yatırım programı çalışması
Güngören
- Tarih: 30 Nisan 2026 Perşembe
- Saat: 10:00 - 14:00 │ Süre: 4 saat
- Konum: Akıncılar, Aşıklar Çıkmazı, Cam, Gazi, Orhan, Posta, Salcı, Yavuz, Çelik, Çeliktürk, Çevik, Şair │ Haznedar, Aras, Arda, Burcu, Birol, Kınalı, Latif, Meriç, Osmanpaşa, Posta, Rüzgarlı, Seyhan, Şevketdağ │ Mareşal Çakmak, Mustafa, Çiftçi, Çimen, Çiçek, Çiçekçi
- Sebep: Bakım programı çalışması
Güngören
- Tarih: 30 Nisan 2026 Perşembe
- Saat: 09:00 - 13:00 │ Süre: 4 saat
- Konum: Akıncılar, Cam, Çelik, Çeliktürk, Çevik │ Haznedar, Aras, Latif, Meriç, Osmanpaşa, Rüzgarlı
- Sebep: Yatırım programı çalışması
Güngören
- Tarih: 30 Nisan 2026 Perşembe
- Saat: 09:10 - 17:00 │ Süre: 7 saat 50 dakika
- Konum: Mehmet Nesih Özmen, Karadal, Pelit, Savaş, Savur
- Sebep: Bakım programı çalışması
30 NİSAN 2026 İSTANBUL KADIKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kadıköy
- Tarih: 30 Nisan 2026 Perşembe
- Saat: 09:30 - 13:00 │ Süre: 3 saat 30 dakika
- Konum: Sarmaşık Çıkmazı, Ahmet Rasim, Fahrettin Kerim Gökay, Ali Ruhi, Müverrih Ata, Nabizade, Mahmut Sadık, Uzunçayır, Atabey, Ulusuluk, Hürriyet, Nahit, Kurbağalıdere, Arzu, Hamiyet, İkbaliye, Sina
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Kadıköy
- Tarih: 30 Nisan 2026 Perşembe
- Saat: 10:00 - 18:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Bayar, Begonya, Okur
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
30 NİSAN 2026 İSTANBUL KARTAL ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kartal
- Tarih: 30 Nisan 2026 Perşembe
- Saat: 09:30 - 13:30 │ Süre: 4 saat
- Konum: Süha, Hediye, Mevsim, Kartal, Cevdet, Gülsultan, Gülbahar, Şimşek, Atay, Coşku, Cezmi
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Kartal
- Tarih: 30 Nisan 2026 Perşembe
- Saat: 09:30 - 18:00 │ Süre: 8 saat 30 dakika
- Konum: Petek, Bal, Seyrantepe, Gürbüz, Güvercin, Kardelen, Esen
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
30 NİSAN 2026 İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Küçükçekmece
- Tarih: 30 Nisan 2026 Perşembe
- Saat: 09:00 - 18:00 │ Süre: 9 saat
- Konum: Atakent
- Sebep: Bakım programı çalışması
Küçükçekmece
- Tarih: 30 Nisan 2026 Perşembe
- Saat: 09:00 - 18:00 │ Süre: 9 saat
- Konum: İnönü, 1. Genç, 2. Tunç, Ala, Plevne, Tolga
- Sebep: Yatırım programı çalışması
30 NİSAN 2026 İSTANBUL MALTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Maltepe
- Tarih: 30 Nisan 2026 Perşembe
- Saat: 09:30 - 13:00 │ Süre: 3 saat 30 dakika
- Konum: Karaağaç, Mareşal Fevzi Çakmak, Kahramanlı, Şehit Nedim Özpolat, Çiçekdağı, İstasyon, Gürsel, İskele, Liman Çıkmazı, 27 Mayıs, Hürriyet
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
30 NİSAN 2026 İSTANBUL PENDİK ELEKTRİK KESİNTİSİ
Pendik
- Tarih: 30 Nisan 2026 Perşembe
- Saat: 09:30 - 13:00 │ Süre: 3 saat 30 dakika
- Konum: Orkide, Gökay, Bahar
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Pendik
- Tarih: 30 Nisan 2026 Perşembe
- Saat: 09:00 - 11:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: Selçuklu, Manolya
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Pendik
- Tarih: 30 Nisan 2026 Perşembe
- Saat: 11:30 - 13:30 │ Süre: 2 saat
- Konum: Meşe, Piri Reis
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Pendik
- Tarih: 30 Nisan 2026 Perşembe
- Saat: 14:00 - 16:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: Piri Reis
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Pendik
- Tarih: 30 Nisan 2026 Perşembe
- Saat: 12:00 - 14:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: Konak, Aydede, Selçuk, Kefken, Hureyre, Ağrı, Kelam, Siret, Furkan, Hamzabey, Mecidiye, İkbal, Avcı, Bilali Habeşi, Helvacı, Şerbetli, Resim, Lemalar, Bağcı, Formül, Gazze, Amasya, Sevgi Yolu, Zakkum, Göksu, Güneşli, Abdulkerim Biçici, Ümeyye
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
30 NİSAN 2026 İSTANBUL SANCAKTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Sancaktepe
- Tarih: 30 Nisan 2026 Perşembe
- Saat: 09:30 - 15:00 │ Süre: 5 saat 30 dakika
- Konum: Kafiye, Ulvi, Usta, Kızılay, Cam, Esma, Osmangazi, Hürmet, Merkez, Ulubatlı Hasan
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Sancaktepe
- Tarih: 30 Nisan 2026 Perşembe
- Saat: 09:30 - 14:00 │ Süre: 4 saat 30 dakika
- Konum: Atatürk, Nurgül, Katip Çelebi, Yelken, Çayırlı, Yosun, Songül, Günay, Kenevir
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
30 NİSAN 2026 İSTANBUL SARIYER ELEKTRİK KESİNTİSİ
Sarıyer
- Tarih: 30 Nisan 2026 Perşembe
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Uskumruköy
- Sebep: Bakım programı çalışması
Sarıyer
- Tarih: 30 Nisan 2026 Perşembe
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Ferahevler, Adnan Kahveci, Ateş Çiçeği, Fişek, Çayıralan, Şahin, Kaya, Mecidiye, Yalçın, Yenibahar Çıkmazı, Çam Sakızı, Çayırgüzeli Çıkmazı
- Sebep: Yatırım programı çalışması
30 NİSAN 2026 İSTANBUL SİLİVRİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Silivri
- Tarih: 30 Nisan 2026 Perşembe
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Selimpaşa, 3015, 3016, 3018, 3071, 3072, 3073, 3074, 3075, 3076, 3078, 3079, 3080, 3081, 3082, 3084, 3085, 3086, 3087, 3088, 3089, 3090, 3091, 3093, 3094, 3095, 3097, 3100, 3101, 3102, 3103, 3104, 3105, 3106, 3111, 3124, Adnan Menderes
- Sebep: Bakım programı çalışması
Silivri
- Tarih: 30 Nisan 2026 Perşembe
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Balaban, Altıntaş, Böğürtlen, Büyükyalı, Cömert, Fazilet, Kozalaklı, Mayıs, Muzaffer, Omuzdaş, Spor, İnanç, Atasözü, Baraj, Basiret, Bilge, Eslem, Kısıklı, Koçak, Nasip, Sakine, Sakinler, Yorulmaz, Ömer Seyfettin │ Mimar Sinan, Ulaş, Basın
- Sebep: Yatırım programı çalışması
30 NİSAN 2026 İSTANBUL SULTANBEYLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Sultanbeyli
- Tarih: 30 Nisan 2026 Perşembe
- Saat: 12:00 - 14:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: Konak, Aydede, Selçuk, Kefken, Hureyre, Ağrı, Kelam, Siret, Furkan, Hamzabey, Mecidiye, İkbal, Avcı, Bilali Habeşi, Helvacı, Şerbetli, Resim, Lemalar, Bağcı, Formül, Gazze, Amasya, Sevgi Yolu, Zakkum, Göksu, Güneşli, Abdulkerim Biçici, Ümeyye
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
30 NİSAN 2026 İSTANBUL SULTANGAZİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Sultangazi
- Tarih: 30 Nisan 2026 Perşembe
- Saat: 09:00 - 18:00 │ Süre: 9 saat
- Konum: Cebeci, 2485, 2486, 2487, 2488, 2491, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2510/1, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, Peyami Safa, U, V, Y, Z, 1. Cebeci, 2479, 2482, 2483, 2484
- Sebep: Bakım programı çalışması
Sultangazi
- Tarih: 30 Nisan 2026 Perşembe
- Saat: 09:00 - 18:00 │ Süre: 9 saat
- Konum: Cebeci, 2486/1, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2499, Atatürk, T, 2486/1, 2487, 2490, 2490/1, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2499, 2500 │ Uğur Mumcu, Atatürk, Mimar Sinan
- Sebep: Bakım programı çalışması
Sultangazi
- Tarih: 30 Nisan 2026 Perşembe
- Saat: 10:00 - 17:00 │ Süre: 7 saat
- Konum: 50. Yıl, 2208, 2209 │ İsmetpaşa, 122, 125/1, 126, 152, 153, 154, 155
- Sebep: Yatırım programı çalışması
30 NİSAN 2026 İSTANBUL ŞİLE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Şile
- Tarih: 30 Nisan 2026 Perşembe
- Saat: 09:30 - 15:30 │ Süre: 6 saat
- Konum: Kara Ağaç, Arif, Şile Yolu, Kızıl, Malazgirt, Basamak, Arka, Cemiyet, Borsa, Boylam, Aktürk, Ayışığı, Çukurhamam, Süleymanlı, Buzludere, Buhar, Bozoklu, Aksu, Kızılcaköy, Anıt, Alaca, Hacıllı
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Şile
- Tarih: 30 Nisan 2026 Perşembe
- Saat: 10:00 - 12:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: Eski Cami, Harmanlar, Pınar, Erseven, Başaran, Kurfalllı, İbni Sina, Yeniköy, Harman Başı, Çamlıçeşme, Köyiçi, Bahçeler, Sardunya, Göçe, Akar, Korkmaz, Dolmabahçe
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Şile
- Tarih: 30 Nisan 2026 Perşembe
- Saat: 12:30 - 14:30 │ Süre: 2 saat
- Konum: Gökmen, Yazmalı, Adıgüzel, Adem Baba, Akçiçek, Alperenler, Akyıldız, Tavaf, Geredeli (Hacı Köy), Ertuğrulgazi, Geredeli, Yeşilyol
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Şile
- Tarih: 30 Nisan 2026 Perşembe
- Saat: 15:00 - 17:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: Geredeli (Hacı Köy), İlkbahar, Yeşilçam, Harmanlar, Geredeli (Hatıplar), Rahmet, Köyaltı, Konak Yolu, Harun, Göksel, Ertuğrulgazi, Yetim, Harman, Dilsizoğlu, Burhan, Adem Baba, Adıgüzel, Yılmazer, Alsancak, Akçiçek, Bahçe, İstiklal, Saran, Geredeli, Geredeli (Sungurlu), Semazen
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
30 NİSAN 2026 İSTANBUL TUZLA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Tuzla
- Tarih: 30 Nisan 2026 Perşembe
- Saat: 09:30 - 15:30 │ Süre: 6 saat
- Konum: Kara Ağaç, Arif, Şile Yolu, Kızıl, Malazgirt, Basamak, Arka, Cemiyet, Borsa, Boylam, Aktürk, Ayışığı, Çukurhamam, Süleymanlı, Buzludere, Buhar, Bozoklu, Aksu, Kızılcaköy, Anıt, Alaca, Hacıllı
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Tuzla
- Tarih: 30 Nisan 2026 Perşembe
- Saat: 10:00 - 12:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: Eski Cami, Harmanlar, Pınar, Erseven, Başaran, Kurfalllı, İbni Sina, Yeniköy, Harman Başı, Çamlıçeşme, Köyiçi, Bahçeler, Sardunya, Göçe, Akar, Korkmaz, Dolmabahçe
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Tuzla
- Tarih: 30 Nisan 2026 Perşembe
- Saat: 12:30 - 14:30 │ Süre: 2 saat
- Konum: Gökmen, Yazmalı, Adıgüzel, Adem Baba, Akçiçek, Alperenler, Akyıldız, Tavaf, Geredeli (Hacı Köy), Ertuğrulgazi, Geredeli, Yeşilyol
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Tuzla
- Tarih: 30 Nisan 2026 Perşembe
- Saat: 15:00 - 17:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: Geredeli (Hacı Köy), İlkbahar, Yeşilçam, Harmanlar, Geredeli (Hatıplar), Rahmet, Köyaltı, Konak Yolu, Harun, Göksel, Ertuğrulgazi, Yetim, Harman, Dilsizoğlu, Burhan, Adem Baba, Adıgüzel, Yılmazer, Alsancak, Akçiçek, Bahçe, İstiklal, Saran, Geredeli, Geredeli (Sungurlu), Semazen
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
30 NİSAN 2026 İSTANBUL ÜMRANİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Ümraniye
- Tarih: 30 Nisan 2026 Perşembe
- Saat: 09:30 - 13:00 │ Süre: 3 saat 30 dakika
- Konum: 23 Nisan, Atay, Şenol Güneş
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
30 NİSAN 2026 İSTANBUL ÜSKÜDAR ELEKTRİK KESİNTİSİ
Üsküdar
- Tarih: 30 Nisan 2026 Perşembe
- Saat: 10:00 - 14:00 │ Süre: 4 saat
- Konum: Bakıcı, Aziz Mahmut Efendi, Azat Yokuşu
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Üsküdar
- Tarih: 30 Nisan 2026 Perşembe
- Saat: 10:00 - 18:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Akyazan, Alibey, Sultan Murat, Topaloğlu, Beyazgüllü, Suboyu, Mızrak
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Üsküdar
- Tarih: 30 Nisan 2026 Perşembe
- Saat: 13:00 - 18:00 │ Süre: 5 saat
- Konum: Beyazgüllü
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
30 NİSAN 2026 İSTANBUL ADALAR ELEKTRİK KESİNTİSİ
30 Nisan 2026 tarihinde İstanbul’un Adalar ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
30 NİSAN 2026 İSTANBUL ARNAVUTKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ
30 Nisan 2026 tarihinde İstanbul’un Arnavutköy ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
30 NİSAN 2026 İSTANBUL BAKIRKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ
30 Nisan 2026 tarihinde İstanbul’un Bakırköy ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
30 NİSAN 2026 İSTANBUL BEYOĞLU ELEKTRİK KESİNTİSİ
30 Nisan 2026 tarihinde İstanbul’un Beyoğlu ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
30 NİSAN 2026 İSTANBUL ÇATALCA ELEKTRİK KESİNTİSİ
30 Nisan 2026 tarihinde İstanbul’un Çatalca ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
30 NİSAN 2026 İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ
30 Nisan 2026 tarihinde İstanbul’un Gaziosmanpaşa ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
30 NİSAN 2026 İSTANBUL KAĞITHANE ELEKTRİK KESİNTİSİ
30 Nisan 2026 tarihinde İstanbul’un Kağıthane ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
30 NİSAN 2026 İSTANBUL ŞİŞLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
30 Nisan 2026 tarihinde İstanbul’un Şişli ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
30 NİSAN 2026 İSTANBUL ZEYTİNBURNU ELEKTRİK KESİNTİSİ
30 Nisan 2026 tarihinde İstanbul’un Zeytinburnu ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.