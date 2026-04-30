Başkent Elektrik Ankara'yı uyardı: 59 farklı kesinti gerçekleşiyor

30 Nisan 2026 Perşembe günü Ankara'nın 19 ilçesinde 59 farklı elektrik kesintisi yaşanacak. Çankaya, Keçiören, Mamak, Sincan ve Yenimahalle gibi merkezi ilçeler de listede yer alırken Elmadağ, Gölbaşı ve Haymana'da 8 saate varan uzun süreli kesintiler planlandı. Tüm kesintilerin gerekçesi şebeke iyileştirme çalışmaları.