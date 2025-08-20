30 fenomene erişim engeli getirilmişti: Murat Övüç'ün hesabı da kapatıldı

Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu'nun 14 Ağustos 2025 tarihinde gerçekleştirdiği 360 sayılı toplantısında, yasa dışı bahis ve kumar reklamları toplantının ana gündem maddelerinden biri oldu. Tüketicileri canlı bahse katılmaya teşvik eden ve kumar oynamaya özendiren nitelikteki sosyal medya hesapları mercek altına alındı.

Reklam Kurulu tarafından yapılan değerlendirmeler neticesinde, yasa dışı bahis ve kumar reklamı yaptığı ve tüketicileri çeşitli yasa dışı sitelere yönlendirdiği tespit edilen yüksek takipçili 30 sosyal medya hesabı hakkında erişim engeli tedbiri uygulanmasına karar verildi.

MURAT ÖVÜÇ'E ERİŞİM ENGELİ

Bakanlık tarafından yapılan açıklamanın ardından sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ün de hesabına erişim engeli getirildi. Övüç'ün de bakanlığın açıkladığı yüksek takipçili 30 sosyal medya hesabı arasında olduğu iddia edildi.

Murat Övüç'ün yanı sıra bir başka sosyal medya fenomeni Mert Sarıç'ın da hesabına erişim engeli getirildiği öğrenildi.

